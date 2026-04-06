【国内最大規模・1,100講座以上を部門別に最適化したカリキュラム】株式会社コミクス、生成AI学習プラットフォーム「コミクスアカデミー」提供開始

株式会社コミクス

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木章裕、以下「コミクス」）は、法人向けAI学習プラットフォーム「コミクスアカデミー」を2026年4月6日にリリースいたしました。

「生成AI活用が一部の担当者に偏りやすい」「受講させても成果が見えにくい」「セキュリティ面が不安で現場が止まる」--多くの企業がAI導入後に直面するこれらの課題に対し、コミクスアカデミーは、職種・部門別に最適化した1,100講座以上のカリキュラムと、受講管理（LMS）による進捗の可視化で、組織全体のAI活用を実務レベルへ引き上げます。

リリースの背景

サービス詳細はこちら :https://www.comix.co.jp/academy/

生成AIの業務活用は「一部のIT人材が試す段階」をすでに過ぎています。コミクスが取引先1,789社・BtoB支援1,448社の現場知見から見えてきたのは、企業が生成AI導入後に直面する以下の課題です。

- 課題1：誰に何を学ばせるべきか分からない- 課題2：受講させた成果が見えない- 課題3：セキュリティとリテラシーへの不安

AI活用を先送りする企業と、すでに差を広げている企業の二極化が加速するなか、コミクスはBtoBの現場知見から「現場で本当に使える」AI研修の体系化に着手。「AI研修はあると良い福利厚生ではなく、経営戦略の一部」という考えのもと、AI学習プラットフォーム『コミクスアカデミー』をリリースいたしました。

サービスの特長

1. 1,100講座以上を部門別に最適化したカリキュラム

生成AIの基礎から実務活用までを体系的に学べる講座を核に、デジタルマーケティング・データ分析・DX推進など、AI時代に求められるビジネススキルを網羅した計1,100講座で構成されています。「知る」から「使いこなす」へ、各部門の業務に直結する実務講座を段階的に学べます。

・最新AI動画（72講座）

ChatGPT・Gemini・Claude・Manusなど主要AIツールの最新アップデートや新機能をいち早く解説。「今すぐ現場で試せる」鮮度の高い情報を随時追加しています。

・生成AI基礎概念（78講座）

生成AIの仕組み、プロンプト設計、セキュリティリスクと対策、社内AI推進の進め方まで、全社員が押さえるべきAIリテラシーの土台を体系的に学べます。

・AI実務活用・G検定対策（250講座）

ChatGPTを使った文章作成・Excel関数生成・顧客リサーチから、Difyによるチャットボット構築、NotebookLMでの議事録自動要約、n8nによるワークフロー自動化まで、現場で即成果が出る実践講座を豊富に収録。G検定対策講座も完備しています。

・DX関連（150講座）

Excel・Googleスプレッドシートの実務テクニック、GASによる業務自動化、プロジェクトマネジメント、RPA、ビジネスライティングなど、AI活用の土台となるDXスキルを強化します。

・Webマーケティング関連（230講座）

Web広告（リスティング・ディスプレイ・SNS広告）、SEO、GA4によるアクセス解析、コンテンツマーケティングなど、デジタルマーケティングの実務スキルを網羅的に習得できます。

・その他ビジネス系（318講座）

マーケティングフレームワーク、BtoBマーケティング、EC運営、法務知識、ビジネス基礎力など、職種を問わず必要なビジネススキルを幅広くカバーしています。

2. 受講管理システム（LMS）標準装備

誰が・どこまで・どれだけ理解しているかを管理画面で把握でき、部署別/個人別の受講状況、完了率・進捗率、テスト・課題による理解度確認が可能です。「動画を渡しただけで終わり」にならない、「導入したけど使われない」を防ぐ定着設計が特長です。

3. スキマ時間で学べる実務直結の短尺動画コンテンツ

1本あたり数分～15分程度の短尺動画で構成。移動中や会議の合間など、実務に忙しい従業員でもスキマ時間で受講でき、「知る」から「成果物に直結する使いこなし」まで段階的に習得できます。

4. 常に最新のカリキュラムを追加料金なしで提供

生成AI領域は月単位で主要ツールがアップデートされます。サブスクリプション型のコミクスアカデミーでは、新機能の解説や新ツールの講座を契約期間中、追加料金なしで随時追加。買い切り型研修にありがちな「導入直後から情報が陳腐化するリスク」を解消します。

代表取締役 鈴木章裕のコメント

生成AIは、導入するだけでは成果が出ません。現場では「一部の人しか使えない」「成果が見えない」「不安が先に立つ」といった理由で止まりやすいのが実情です。

私たちはBtoB支援の現場で、成果につながる活用の型と、社内に定着させる運用の重要性を見てきました。コミクスアカデミーは、部門ごとの到達点に合わせた学習設計と、受講管理による可視化で、AI活用を組織の力に変えるための研修です。

サービス概要

株式会社コミクス会社概要

- 名称：コミクスアカデミー- 提供開始日：2026年4月6日- 詳細URL：https://www.comix.co.jp/academy/(https://www.comix.co.jp/academy/)- 提供形式：オンライン動画学習プラットフォーム（24時間視聴可能）

社名：株式会社コミクス

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用した業務の生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、プロ人材斡旋、メディア、事業戦略支援

ホームページ：https://www.comix.co.jp