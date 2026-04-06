これからの人生を豊かにする「つながり」を。40歳以上の恋活・友活・コミュニティアプリ「トモリエ」事前登録受付中

合同会社Simploop

合同会社Simploop（本社：神奈川県川崎市、代表：佐藤 洋介）は、対象年齢が40歳以上の恋活・友活・コミュニティアプリ「トモリエ」の事前登録キャンペーンを実施中です。正式サービス開始は2026年4月中旬を予定しています。

事前登録ページ： https://media.tomolier.jp

背景・目的

恋愛だけじゃない。友人も、仲間も、コミュニティも

内閣府が2024年12月に実施した「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」*1 によると、孤独感を感じている人の割合は39.3%に達し、男女とも50代が最も高い水準を示しています。孤独感に影響を与えた出来事として「一人暮らし」（18.8%）や「転職・離職・退職」（14.7%）が挙げられており、ライフステージの変化が中高年の社会的つながりに大きな影響を及ぼしていることがわかります。



従来のマッチングアプリは1対1の恋愛に特化していますが、40歳を過ぎると「気の合う友人がほしい」「同じ趣味の仲間とつながりたい」というニーズも大きくなります。トモリエはマッチング機能に加え、趣味や関心ごとで仲間が集まるコミュニティ機能を搭載。恋愛も、友人探しも、グループ活動も、すべてひとつのアプリで楽しめます。



「トモリエ」は、恋愛・友人探し・コミュニティ活動という3つの「つながり」をひとつのアプリで実現する、40代以上の大人ためのサービスです。



*1 内閣府孤独・孤立対策推進室「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和6年実施）」（2025年4月公表）https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/zenkokuchousa/r6.html

トモリエの特徴

- 利用者年齢は40歳以上、同世代と落ち着いた空間でつながれる- 恋愛・友人探し・コミュニティの3つの目的に対応、自分に合ったつながり方を選べる- 趣味や価値観から気になるお相手を探せるマッチング機能- 趣味・関心ごとのグループに参加できるコミュニティ機能（投稿・コメント・イベント開催も可能）- 本人確認書類による身元確認を実施、安心安全に利用できる- 大手の半額以下の革命的な低価格設定- AIによる入力サポート、性格診断機能による相性診断など機能面も充実- ユーザー自身が作り上げるアトリエ。機能追加要望などのフィードバック機能

料金プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180112/table/1_1_5f447fb251464c22b6cc2b54536e7eb4.jpg?v=202604070651 ]

キャンペーン・特典

[特典イメージ]

事前登録いただいた方は、マッチング機能・コミュニティ機能のすべてを 1ヶ月間無料 でご利用いただけます。

- 対象：事前登録を完了した方（男女問わず）- 適用方法：有料機能利用時に適用（無料機能利用中の適用ではないため、じっくりタイミングを選んで適用が可能。適用時の決済情報の登録不要）- 無料期間終了後： 自動課金なし。継続する場合のみプランに加入するかを選択



▼ トモリエの事前登録はこちら https://media.tomolier.jp

運営会社

合同会社Simploop

私たちは、単なるビジネスの成功ではなく、社会が抱える課題を解決することにこそ大義があると考えます。日々の業務が、より良い社会へとつながっていることを自覚し、情熱を持って仕事に取り組みます。

＜会社概要＞

会社名：合同会社Simploop（シンプループ）

代表：佐藤洋介

設立：2021年10月

所在地：〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-600 コスギサードアヴェニュー

事業内容：ITソリューション・コンサルティング

コーポレートサイト：https://www.simploop.jp