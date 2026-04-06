年収1,000万超も狙える！ショート動画屋さんFCが収支モデルを公開、1年以内の加盟費回収で堅実な起業を支援

株式会社美手紙

株式会社美手紙は、運営するショート動画屋さんにおいて、フランチャイズ（FC）加盟を検討されている起業家の方々に向けた詳細な収支シミュレーションを公開いたしました。 本資料では、年収1,000万以上を目指す具体的なロードマップを提示し、投資回収の不透明さを払拭することで、志あるビジネスパートナーの皆様が安心して一歩を踏み出せる環境を整えてまいります。

■投資回収への不安が起業の壁に

多くの起業家が新しいビジネスに挑戦しようとする際、最大の障壁となるのは投資に対するリターンの不透明さです。

特にフランチャイズ加盟においては、高額な加盟費を支払ったものの、いつになればそのコストを回収し、利益を上げられるようになるのかという具体的な見通しが立たないケースが少なくありません。

この先行きが見えない不安は、優れた才能を持つ方々の挑戦を阻み、ビジネスの可能性を狭めてしまう大きな痛みとなっています。

私たちは、こうした不透明な現状を打破し、挑戦者が安心して事業に専念できる仕組みが必要であると考えました。

■透明性の高い収支モデルを公開

株式会社美手紙では、これまで培ってきた2,000本以上の制作実績と経営ノウハウを凝縮し、極めて現実的な収支シミュレーションを作成いたしました。

加盟費の負担を軽減するため、月額10万円以内から始められるプランを用意し、経常利益ベースで早期に黒字転換しやすい構造を実現しています。

単なる理論値ではなく、実際の運営データに基づいた年収1,000万円規模のモデルを示すことで、1年以内という短期間での投資回収を現実的な目標として提示します。

■再現性の高い高利益ビジネス

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ショート動画屋さんのFCモデルが選ばれる理由は、圧倒的なコストパフォーマンスと制作プロセスの工業化にあります。

1本2万円台からの制作を可能にしながらも、DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）に基づいた成果の出る動画を提供するため、顧客満足度が高く継続的な発注に繋がりやすいのが特徴です。

これにより、広告費を抑えながらも高い営業利益率を維持することが可能となります。

加盟者の皆様は、私たちが確立した成功の型をそのまま活用することで、未経験からでも早期に安定した収益基盤を築くことができます。

■確かな実績と信頼の裏付け

私たちのビジネスモデルは、設立からわずか3年で累計売上1億円を突破し、3期連続で黒字を達成しているという揺るぎない実績に支えられています。

特定の業界に依存せず、飲食、小売、IT、人材紹介など、あらゆる業種においてショート動画が有効であることを証明してきました。

また、自社を実験台として常に最新の集客トレンドを検証しており、そこで得られた知見をリアルタイムでFC加盟者へ共有する体制を整えています。

この継続的なアップデートこそが、変化の激しいSNS市場で勝ち続けるための最大の根拠です。

■採用支援業界での成功事例

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ショート動画屋さんの仕組みを活用し、異業種から参入して成果を上げているパートナー様の事例をご紹介します。

↓採用支援業界の事例インタビューはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TxMwZWpDr1Y ]

■無料説明会で詳細モデルを提案

今回、加盟を検討されている方々に向けて、個別のオンライン説明会を実施いたします。

この説明会では、公開された収支シミュレーションのさらに詳細な内訳や、各地域・業種に合わせた具体的な収益予測を個別に提示させていただきます。

期間限定で、初期費用を抑えてスタートできる特別プランのご案内も用意しております。

まずはリスクなく、ご自身の状況に合わせた投資回収プランがどのようになるのか、プロの視点からのフィードバックを受け取ってください。

■最短で成果を出したい方へ

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このプログラムは、特に「低リスクで起業したい」「現在の事業に新しい収益の柱を加えたい」「クリエイティブな仕事で社会に貢献したい」と考えている方に最適です。

加盟費が月額10万円以内の設定もあるため、個人事業主の方や副業からスタートしたい方でも、累計の経常利益で非常に黒字転換しやすい設計となっています。

ショート動画の需要が爆発的に高まっている今、確かなノウハウを持って市場に参入したい志の高いパートナーを求めています。

■今すぐ個別相談へお申し込みを

未来を変えるための第一歩は、正しい情報を手にすることから始まります。

投資回収の不安を解消し、手紙のような温もりを届ける動画制作ビジネスで、あなた自身の成功の物語を書き始めてみませんか。

無料説明会のお申し込みは、下記の専用フォームより受け付けております。

■株式会社美手紙について

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社名：株式会社美手紙

設立：2022年11月25日

所在地：東京都港区三田5丁目18-3 ドエル三田701号室

代表者：代表取締役 八重樫光

資本金：9,950,000円

事業内容：ショート動画企画、制作、編集、管理／SNS広告運用／フランチャイズ企画・運営／ショート動画制作人材教育など

ショート動画制作について：https://bitegami.com/

ショート動画屋さんフランチャイズについて：https://bitegami.net/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社美手紙 広報担当

TEL：080-5080-5015

Email：info@bitegami.com

お問い合わせフォーム：https://bitegami.com/#contact