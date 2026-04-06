登録支援機関「人材ミライ」、インドネシア特定技能人材の支援体制を強化

株式会社人材ミライ

特定技能外国人材の紹介および支援事業を行う株式会社人材ミライ（本社：埼玉県さいたま市）は、インドネシア出身で日本の介護現場での勤務経験を持つスタッフを新たに採用し、「インドネシア×介護分野」における特定技能人材の支援体制を強化したことをお知らせします。

本取り組みにより、外国人材の定着率向上および企業の採用・教育負担の軽減を目指します。

今回の採用により、インドネシア国籍人材に対する母国語でのサポート体制を強化するとともに、介護現場の実務を理解したスタッフによる実践的な就労支援を提供できるようになります。

人材不足が深刻化する介護業界に対し、採用から定着まで一貫した支援体制の強化を進めてまいります。

■背景：外国人介護人材の需要拡大

日本では少子高齢化の進行により介護人材の不足が深刻化しており、外国人材の活躍がますます重要になっています。特に特定技能制度の開始以降、介護分野においても外国人材の採用が広がっています。

一方で、外国人材が日本で長く働くためには、就労面だけでなく生活面や文化面を含めた継続的なサポートが不可欠です。

株式会社人材ミライでは、登録支援機関として外国人材の定着率向上と企業の採用成功を支援するため、支援体制の強化を進めています。今回インドネシア出身スタッフを迎えることで、特にインドネシア人材に対するサポート体制をさらに充実させます。

■介護現場経験者による実践的サポート

今回採用したスタッフは、日本の介護施設での勤務経験を持ち、介護分野の実務者研修を修了しています。

そのため、特に介護施設で働く外国人材に対して、

・介護現場の実務を踏まえた就労サポートの提供

・日本の介護業務への理解促進支援

・母国語による相談対応の実施

など、現場経験を活かした支援が可能となります。

これにより、外国人材と受け入れ企業双方が安心して働ける環境づくりを目指します。

■今後の展望

株式会社人材ミライでは、外国人材の定着支援を通じて、日本企業の持続的な人材確保と現場力の向上に貢献してまいります。

■株式会社人材ミライについて

株式会社人材ミライは、特定技能外国人材の紹介および登録支援機関として外国人材の就労支援を行っています。農業・介護・外食業など慢性的な人材不足が続く業界に対し、外国人材の採用支援と定着サポートを提供しています。

■主なサービス

外国人材紹介：

特定技能外国人材を1名20万円～で紹介（業種による）

最短2週間以内に候補者を提案

対応業種：

介護、外食業、農業ほか計7業種

■人材ミライの強み

1．動画による事前選考

候補者の面談動画を事前に共有することで、履歴書では分からない人柄やコミュニケーション力を可視化。面接前のミスマッチを防止します。

2．即戦力人材の提案

技能実習経験者や日本在住者を中心に、現場適応力の高い人材をご紹介。教育コストを抑え、早期の定着を支援します。

■会社概要

会社名：株式会社人材ミライ

所在地：〒330-0844

埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目29 藤沼ビル401号

TEL：070-1362-9222（平日10:00～18:00）

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