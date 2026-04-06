【脱コンサル時代のDX基盤】データ整備は一切不要。社内の議事録やExcelを読み込ませるだけで業務改善を自動化する、AIプラットフォーム「WHITEBOX」を正式ローンチ

株式会社ＷＨＩＴＥＢＯＸ

株式会社WHITEBOX（本社：東京都豊島区、代表取締役：佐伯 嘉郁）は、国内中堅企業向けのAI搭載DX推進プラットフォーム「WHITEBOX（ホワイトボックス）」を、2026年4月6日より正式に販売開始いたします。

WHITEBOXは、社内に散在する業務資料（議事録・Excel・マニュアル等）をAIが自動で構造化・分析し、業務プロセスの可視化から改善計画の策定、ROI（投資対効果）試算までを一気通貫で実現するSaaSプラットフォームです。

▶︎サービス詳細はこちら：https://white-box.work/

＼本リリース記念・無料オンラインセミナー開催決定！／

～【無料ウェビナー】ChatGPTを導入しても、なぜDXは進まないのか？

バラバラな業務を”一目でわかる形”に変えるAI 「WHITEBOX」初公開 ～

実際の画面デモを交えながら、本サービスがどのように企業のDXを

自走化させるのかをご紹介します。

▶︎ 日時：2026年4月15日（水）

▶︎ お申し込みURL：https://whitebox260415.peatix.com/

※詳細情報は本リリース末尾にも記載しております。

背景：中堅企業のDX推進が止まる「3つの壁」

IPA「DX動向調査2024」によると、日本企業の85％以上がDXを推進する人材の不足を課題として挙げています。とりわけ従業員が数百名～数千名規模の中堅企業は、大企業のような専門DXチームも、スタートアップのような意思決定の速さも持たない「DX推進の空白地帯」に置かれています。

WHITEBOXは、中堅企業がDXを推進できない根本原因を、次の「3つの壁」として構造化しました。これは、代表の佐伯自身が複数のDXプロジェクトに携わる中で、SaaSの導入支援・現場定着の各フェーズで繰り返し目の当たりにしてきた構造的な課題を、実務経験をもとに言語化したものです。

- 経営の壁：業務の非効率が定量化されず、投資判断ができない- 現場の壁：どこに課題があるのかが見えず、改善が属人的になる- 人材の壁：外部コンサルに依存すると高額かつノウハウが社内に残らない

WHITEBOXは、これらの壁を打ち破り、企業が「自分たちの手で」DXを推進するための羅針盤となります。

「WIHTEBOX」の3つの特徴

1. データ整備は不要。手元の既存資料が「変革の起点」に

AIを活用するための面倒なデータクレンジングや事前準備は必要ありません。定例会議の議事録、

テキスト化されていない図面や手順書、形式の異なるExcel管理表などをそのままアップロード

するだけで、AIが文脈を横断的に解析し、即座にプロジェクトを開始できます。

2. 確実な合意形成を導く「5つの成果物」をAIが自動生成

汎用的なAI（ChatGPT等）とは異なり、業務変革に特化した以下のドキュメント群を自動で

生成します。これにより、経営層への説得力ある提案が可能になります。

- As-Is業務フロー：部門間のつながりや例外処理まで網羅した現状の全体像- To-Be案＋実行計画：優先順位付きのロードマップ- KPI/KGI設計：追うべき指標体系の定義- ROI試算：投資対効果の数値化- 効果検証レポート：導入後の継続的な効果測定

3. 一過性で終わらせない「4つのフェーズ」で改善を習慣化

「入れる（データ投入）」「見える（課題の可視化）」「決める（ROIに基づく判断）」「続ける

（効果検証）」の4つのサイクルをひとつのプラットフォームで完結。外部コンサルタントに頼らず、

社内に「自走する改善文化」を根付かせます。

無料ウェビナーのご案内

この記事だけでは伝えきれないことがあります。

「実際にどう動くのか」「どんな成果物が手に入るのか」「本当にコンサルの代わりになるのか」

──こうした疑問には、画面を見ていただくのが一番です。

4月15日の無料ウェビナーで、実際の業務資料を使ったデモをお見せします。

■タイトル：【無料ウェビナー】ChatGPTを導入しても、なぜDXは進まないのか？

バラバラな業務を”一目でわかる形”に変えるAI 「WHITEBOX」初公開

■日時：2026年4月15日（水）

■形式：オンライン／参加無料／約30分

■登壇：代表取締役 佐伯 嘉郁

▶ ウェビナー申込はこちら：https://whitebox260415.peatix.com/(https://whitebox260415.peatix.com/)

実際のExcel・議事録を取り込み、業務フローの可視化からROI試算までが生成される過程を、30分のデモで体験いただけます。5つの成果物の実物紹介、料金プラン、今後の機能拡張もご案内します。

代表コメント

株式会社ＷＨＩＴＥＢＯＸ 代表取締役 佐伯 嘉郁

「DX推進を阻む真の壁は、技術そのものではなく、『自社の業務を構造化し、的確な意思決定を下す力』の不足にあります。WHITEBOXは、外部依存から脱却し、自ら考え、行動できる組織へと変わるための基盤です。私自身、SaaSの販売・導入支援・現場定着の三段階を経験する中で、“ツールを入れただけでは変わらない”という現実を何度も見てきました。WHITEBOXはその反省から生まれたプロダクトです。中堅企業のみなさまが、自社の言葉で業務を語り、データと納得感を持ったDX投資を行えるよう、今後もプロダクトと支援体制の両面から伴走してまいります。」

会社概要

■会社名：株式会社ＷＨＩＴＥＢＯＸ（法人登記：株式会社サイキ）

■代表者：代表取締役 佐伯 嘉郁

■所在地：東京都豊島区北大塚2丁目27-10 パラッツォ・ナーノ1階

■設立：2025年9月

■事業内容：AIを活用したDX推進プラットフォーム「WHITEBOX」の開発・販売・保守

■URL：https://white-box.ltd/

■お問い合わせ先：sales_whitebox@saiki-corp.com