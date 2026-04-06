【SNSマーケティングのプロが証明】株式会社EMOLVAがWantedly「急上昇ランキング」で国内45,000社の頂点、第1位を獲得！累計6,000人超の応募を集める運用の極意とは

株式会社EMOLVA

SNSマーケティング事業を展開する株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原 清典）は、ビジネスSNS・採用プラットフォーム「Wantedly」において、全登録企業約45,000社の中から「週間急上昇ランキング」にて第1位を獲得いたしましたことをお知らせいたします。

■Wantedly活用における背景：なぜ「共感」が重要なのか

Wantedlyは、給与や条件面だけでなく、企業の「想い」や「ビジョン」への共感を通じて候補者と企業を繋ぐ、国内最大級の共感型採用プラットフォームです。

業界で10年以上にわたりSNSマーケティングの第一線を走り続けてきた株式会社EMOLVAでは、この「共感」という文脈を最重視しています。情報の透明性が高く、個人の感性が重視される現代の採用市場において、単なる募集要項の羅列ではなく「誰と、何のために、どのような世界を目指すのか」を届けることが、最良のマッチングを生むと確信しているからです。

この思想に基づき、自社の専門領域であるSNSマーケティングの知見をフル活用して運用を行った結果、累計6,000人以上の入社希望を獲得。現在でも、毎週平均250人以上という圧倒的な母集団形成を実現しています。

■「SNSのプロ」として取り組んでいる具体的な施策

今回のランキング1位獲得は、候補者の方々が潜在的に抱いている「キャリアへの不安」や「自己実現への欲求」といった想いを丁寧に紐解き、施策に反映した結果です。

- 「共感のスイッチ」を入れる募集記事の設計

SNSマーケティングのプロフェッショナルとして、フィード上で目が止まるサムネイル選定と、読者の感情を動かすコピーライティングを実行。

表面的な条件ではなく、「働くことの意義」を可視化することで、読了後に「話を聞きに行きたい」と思わせるライティングを徹底しています。

- エンタメ性と有益性を両立させた「ストーリー記事」の発信

代表・榊󠄀原のインタビューをはじめ、榊󠄀原が主宰を務めるYouTube番組「人財版令和の虎」の舞台裏、さらには最新のSNSトレンド解説など、単なる社内報に留まらないコンテンツを定期発信。

SNS業界でのキャリアを志す求職者にとって、読むだけで学びがあり、会社の熱量が伝わる質の高いコンテンツ制作に注力しています。

■今後の展望：さらなる組織拡大に向けて

株式会社EMOLVAでは、急成長を続ける組織を共に創り上げるメンバーを、形態を問わず幅広く募集しています。

現在、中途採用・業務委託・学生インターンなど、SNSを通じて世の中に新しい価値を届けたいという熱意ある方々からのエントリーをお待ちしております。「まずは話を聞いてみたい」というカジュアルな面談も歓迎です。

【採用情報・会社ページはこちら】

https://www.wantedly.com/companies/company_7366022

■株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。