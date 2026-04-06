【健康経営は必要か診断】健康経営相談窓口を提供開始：健康経営優良法人の取得が自社に必要かを判断する無料アドバイスのサービスを開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、健康経営優良法人の取得を前提にせず、そもそも自社に必要かどうかを経営判断として整理する「健康経営相談窓口（無料アドバイスサービス）」の提供を開始します。認定企業数は増加傾向にあり、制度目的は取り組みの見える化と社会的評価の獲得にあります。一方で、すべての企業に同じ投資対効果が出るとは限らず、採用・定着・生産性・取引要件・IR等の経営課題と接続できるかが重要です。本サービスでは、経済産業省等の公開資料と、これまで企業の現場で見てきた運用実態を踏まえ、取得の是非と優先順位、進める場合の最短ルートを提示します。

重要事項

本サービスは無料相談（初回）です。取得可否や審査結果を保証するものではありません。医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。

提供開始の背景

健康経営優良法人認定制度は、優良な健康経営を実践する法人を見える化し、従業員・求職者・関係企業・金融機関などから社会的評価を受けやすい環境を整備することを目的としています。認定数も公表されており、制度としての存在感は増しています。

一方で実務では、次のような状態が起きがちです。

- 取得が目的化し、経営課題（採用、離職、現場稼働、生産性等）に効かない- 担当者工数だけが増え、運用と証跡が回らず、翌年以降の負担が重くなる- 自社の事業特性や人材戦略に対して、投資配分が過剰／不足になる- 取引要件や採用市場での必要性を整理できず、判断が先送りされる

本サービスは、健康経営を「やる／やらない」を勘で決めず、制度目的と社会背景、自社の経営課題の適合で整理し、意思決定の材料を短時間で揃えることを目的とします。

サービス概要（取得の是非を判断する無料アドバイス）

本サービスは、健康経営優良法人の取得を推奨するための相談ではなく、取得が自社に合うかどうかを判断するための無料アドバイスです。

提供内容

社会背景と制度目的の整理（公開資料ベース）

- 制度の目的、評価されやすい要素、見える化の考え方を整理- 認定区分（大規模法人部門／中小規模法人部門、上位区分の位置づけ）を整理- 公的ポータルの公開情報（認定法人一覧、関連情報）を前提に、実務の論点を整理

取得の適合性チェック（自社課題との接続）

- 採用：求人票・比較検討の要件、母集団形成への寄与可能性- 定着：早期離職・休職の兆候、現場マネジメント運用の必要性- 生産性：プレゼンティーイズム等の損失リスク、業務品質への影響- 取引／入札：求められる説明責任・外部評価ラベルの必要性- IR／人的資本：開示・説明の整合性（指標と運用の有無）

上記を、事業特性・職種構成・拠点・現場稼働の前提と合わせて整理します。

取得する場合／しない場合の意思決定案（優先順位付き）

- 取得する場合：最小運用で回る体制、KPI、会議体、証跡の残し方のたたき台- 取得しない場合：代替策（経営課題に直結する健康KPI運用や施策優先順位）- 取得は推奨でも否定でもなく、経営として合理的な選択肢を提示します。

成果物（例）

- 取得適合性チェックシート（論点と判断材料の一覧）- 意思決定メモ雛形（取得する／しないの根拠整理）- 取得する場合の初期ロードマップ（体制・KPI・運用のたたき台）

期待できる経営インパクト

取得の是非を経営判断として短期で確定

制度目的と自社課題の適合を整理し、先送りを止めます。

投資対効果が出ない取り組みを回避

取得が目的化する前に、採用・定着・生産性などの狙いを明確化します。

進める場合の工数と手戻りを抑制

体制・KPI・証跡の設計を先に揃え、担当者依存の属人化を避けます。

社内説明・対外説明の材料を整備

取引先・候補者・投資家に対して、何を狙いどう運用するかを説明可能にします。

導入の流れ

- 申込（現状と相談目的の簡易整理）- 公開情報の整理（制度目的・区分・論点の共有）- ヒアリング（経営課題、職種構成、運用体制、対外要件）- 適合性チェック（取得の必要性／優先順位の整理）- 取得する／しないの意思決定案提示（根拠と次アクション）

本サービスについて

本サービスは、健康経営優良法人の取得を前提にせず、制度目的と社会背景、そして自社の経営課題との適合で「取り組むべきか／今は見送るべきか」を整理する無料相談窓口です。

情報収集の段階でも利用でき、初回で取得適合性チェックと意思決定のたたき台を提示します。下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)