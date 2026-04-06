「ジョイフル×呪術廻戦」コラボキャンペーン開催！＜第1弾：2026年4月14日（火）15時～5月12日（火）15時 ／第2弾：2026年5月12日（火）15時～6月9日（火）15時＞

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランのジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーンを、2026年4月14日（火）15時より開始します。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

作品の世界観に満ちたコラボメニューは必食！第一弾は全7品が登場します。

本キャンペーンでは、TVアニメ『呪術廻戦 第3期「死滅回游編」』に登場する10キャラクターをイメージしたコラボメニューを第1弾、第2弾の期間に分けて販売します。全期間販売メニューは全部で4品。主人公「虎杖悠仁（いたどりゆうじ）」の「黒閃（こくせん）」3連撃を、3種のお肉で表現した「虎杖悠仁の「黒閃」3連撃コンボ」、生姜に合うものが好きな「伏黒恵（ふしぐろめぐみ）」のメニューは、生姜と豚肉の相性が抜群の「伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー」、赤がキャラクターカラーの「脹相（ちょうそう）」は、味変も楽しめる「脹相お兄ちゃんの鉄板ナポリタン」、そして、「乙骨（おっこつ）とリカのパンケーキ」は、ワクワクできる体験型デザートです。

第1弾限定メニューでは、ジャンクフード好きの「禪院真希（ぜんいんまき）」をイメージした「禪院真希のジャンクハンバーグ」は、なんとハンバーグが2段重ね！京風出汁とみぞれあんで表現した「禪院直哉（ぜんいんなおや）のチキン竜田揚げ京風みぞれおろしあんかけ定食」は、「直哉」ならではの、彩りがある一品です。

第1弾限定デザートの『羂索（けんじゃく）の「呪霊玉（じゅれいだま）」のストロベリーアフォガード』は、温かいストロベリーソースをかけた瞬間にチョコにつつまれたアイスが溶け出し、クリーミーな食感と滑らかな口溶けが生まれます。

メニュー以外でも話題満載です。コラボメニューをご注文された方へのオリジナルデザインのクリアファイルのプレゼント（先着順、ランダム配布）や、ジョイフル公式アプリ＆Xから参加できるプレゼント企画、また、店舗では「コラボ記念パネル」の設置やオリジナルカプセルトイの販売など、お楽しみがいっぱいです。

ジョイフルとTVアニメ「呪術廻戦」とのスペシャルコラボキャンペーンにどうぞご期待ください！

全期間販売コラボ限定メニュー（2026年4月14日（火）15時～6月9日（火）15時）

虎杖悠仁（いたどりゆうじ）の「黒閃（こくせん）」3連撃コンボ ／1,199円（税込1,318円）

「黒閃」３連撃をイメージしたグリルコンボ。ペッパーハンバーグ、フランクフルト、チキンステーキと、3種類の肉を盛り合わせたボリューム感で、虎杖の爆発力を表しました。

伏黒恵（ふしぐろめぐみ）の豚肩ロースのポークジンジャー／1,199円（税込1,318円）

伏黒の好きな「生姜に合うもの」の王道といえば豚肉。レモンをかけてさっぱり風味で楽しめるポークジンジャーに、アスパラ、ナス、トマトなど豊富な付け合わせで、栄養も満点です。

脹相（ちょうそう）お兄ちゃんの鉄板ナポリタン／1,099円（税込1,208円）

脹相のキャラクターカラーをイメージした赤いナポリタンに、フランクフルト、目玉焼きをトッピング。途中でタバスコをかけて、味変を楽しむのもおすすめです。

乙骨（おっこつ）とリカのパンケーキ／899円（税込988円）

ブルーベリー、フロマージュ、ヨーグルトを使用したクリームで、パンケーキを包み込む様子が、

乙骨を守るリカの姿のような甘酸っぱいデザート。クリームの下には葡萄ソルベが隠れています。

動画に収めて、SNSでシェアしよう！

第1弾限定コラボメニュー（2026年4月14日（火）15時～5月12日（火）15時）

禪院真希（ぜんいんまき）のジャンクハンバーグ／1,199円（税込1,318円）

真希の好きなジャンクフードをイメージした2段重ねのハンバーグにはベーコンをサンド。ほどよい酸味のタルタルソースや、醤油ベースの甘辛タレ、チーズが食欲そそる一品です。

禪院直哉（ぜんいんなおや）のチキン竜田揚げ京風みぞれおろしあんかけ定食／1,099円（税込1,208円） 単品／999円（税込1,098円）

直哉をイメージして、出汁を効かせた京風メニュー。香ばしく揚げたチキンと彩り豊かな野菜に、みぞれあんをたっぷり絡めてお召し上がりください。

羂索（けんじゃく）の「呪霊玉（じゅれいだま）」のストロベリーアフォガード／769円（税込845円）

チョコレートの「呪霊玉」に温かいストロベリーソースをかけて溶かすことで”破壊”を、球体に隠されたティラミスクリームや白桃、バニラアイスで、呪霊がまとめられていく様子を表現しました。

★ランチタイムサービス（10時～15時）～下記メニューのご注文でライスまたはパンが無料！

＜対象メニュー＞

●セットメニューは店内設置のグランドメニューブックをご確認ください。

※洋食セット・和食セットのライスは、ランチタイムサービス対象外です。

※ランチタイムサービスは、お盆・年末年始・GWなど、実施していない期間がございます。

※日曜・祝日もご注文いただけます。

★テイクアウトメニュー

第1弾のノベルティは「オリジナルクリアファイル」をプレゼント！（先着27万枚限定）

★コラボメニュー1品ご注文につき、オリジナルクリアファイルを1枚プレゼントします。

（27万枚限定・全11種、うちシークレット1種）さらに！「当たりハガキ」入りで、500名様限定で「クリアファイルコンプリートセット」をプレゼント！

※配布数はキャンペーンを実施している全店舗での総数となりますので、数量に達し次第終了となります。

※ランダムでコラボメニュー1品につき1枚お渡しします。

※種類はお選び頂けませんので、予めご了承ください。

※テイクアウト、デリバリーも対象となります。

※一部店舗ではお取り扱いが無い場合がございます。

※写真は全てイメージです。デザイン・色・仕様などは変更になる場合がございます。

※転売を目的とした大量のご注文及び食べ残しなど、当社の運営を明らかに妨げる行為をされたお客様へは本サービスの提供をお断りさせて頂く場合がございます。

●配布を終了した店舗では、玄関ドアにて下記のご案内を掲出しております。

ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブルを販売！

★オードブルのご注文ごとに、オリジナルクリアファイルが「3枚」もらえる！「ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブル」／3,499円（税込3,778円）

4月13日（月）23時59分までのご予約がお得！「ネット注文限定！早期予約キャンペーン」

＜特典＞通常オリジナルノベルティ3枚のところ、「5枚」に増量！

・2026年4月6日（月）15時より受付可能となります。

・2026年4月14日（火）15時より店頭にて受取りが可能です。

※ノベルティの種類はお選びいただけません。 ※オードブルのご予約は前日まで承っております。

デザインは全3種！コラボ実施店舗では入口付近に「コラボ記念パネル」を設置！

コラボ記念SNSコンテンツを楽しもう！

＜公式アプリでは＞

（1）ご来店＆コラボ販売数30万食達成で「オリジナルデジタル壁紙」を応募者全員にプレゼント！

＜応募方法＞

１.公式アプリ内のキャンペーンページにアクセスし、「エントリーはこちら」をタップ

２.期間中に来店スタンプを1個以上貯めれば、自動で応募完了

※壁紙の配布期間は、2026年6月中旬を予定しております。

（2）コラボメニューを含むイートイン・テイクアウトのレシートで応募！描き下ろしデザイン「オリジナルアクリルブロック」を抽選で50名様へプレゼント！

サイズ：約H210mm×W148mm×D19mm

＜応募方法＞

１.ジョイフルの公式アプリをダウンロード

２.お知らせからキャンペーンページへアクセス

３.コラボ商品を食べて、金額を蓄積。3,000円以上の蓄積で応募可能

※イートイン・テイクアウト（デリバリーは除く）のレシートが対象です。

※1回で3,000円を召し上がる必要ななく、500円×6回の喫食でも応募可能です。

（3）その場で抽選！オリジナルデザインのスタンプが当たる「来店ガチャキャンペーン」

来店ガチャで当たりがでると、オリジナルデザインの来店スタンプをプレゼントします。

（4）キャンペーン期間中はアプリの来店スタンプがコラボオリジナルデザインに！全員もらえる！「コラボオリジナルデザイン来店スタンプ」（第1弾全5種）

※スタンプデザインの切り替えは15時になります。

※イラストは全てイメージです。デザイン・色・仕様などは変更になる場合がございます。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

※コラボオリジナルデザインスタンプはキャンペーン終了後、6月9日（火）18時以降は、キャラクターのイラストが表示されないものへと変更されますのでご了承ください。

＜公式アプリはこちら＞

＜Xでは＞

（1）フォロー＆ハッシュタグ＆コラボ商品画像投稿で抽選で50名様に当たる！

描き下ろしデザイン！オリジナル蓄光アクリルキーホルダー（虎杖・伏黒2個セット）

＜応募方法＞

１.Xでジョイフル公式アカウントをフォロー

２.「#呪術廻戦ジョイフル回游」をつけてコラボ商品画像または動画を投稿して応募完了

＜公式アカウントはこちら＞

＜Xでの応募について＞

※画像はイメージです。デザイン・色・仕様などは変更になる場合がございます。

※当選通知は抽選後、当選者のみDMにて行います。

※その他の応募規約または詳細は各SNSにてご確認ください。

※賞品の発送は2026年6月中旬を予定しております。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

数量限定！「オリジナルカプセルトイ」を販売！

★ライティングディスプレイコレクション（全6種／1回500円）

サイズ：約 H49mm×W41mm

※写真はイメージです。デザイン・色・仕様など変更になる場合がございます。

※数量に達し次第販売終了となります。予めご了承ください。

※下記店舗では「オリジナルカプセルトイ」のお取り扱いがございません。予めご了承ください。

＜山口県＞下関ホテル内店

＜大分県＞鶴崎店、津久見店、安心院店、JOYFULL EXPRESSアミュプラザおおいた店

＜福岡県＞福岡宗像ホテル内店、福岡和白店、小倉店

＜長崎県＞長崎城山店、長崎時津店、諌早店、針尾店、長崎五島店、長崎佐々店、佐世保中央公園店、長崎築町店、大村今津店、長崎長与店、長崎愛野店、

佐世保矢峰店、島原店、佐世保日野店、長崎福田店、長崎矢上店、長崎畝刈店、長崎有家店、諫早小豆崎店

＜熊本県＞熊本合志北バイパスホテル内店、熊本大津店

＜宮崎県＞高鍋店

＜鹿児島県＞徳之島店、奄美空港店、奄美長浜店、奄美入舟店、奄美龍郷店、種子島西之表店

＜沖縄店＞宮古店、おもろまち店、宜野湾コンベンションシティ店、しおざき店、古謝店、まえはら店、喜友名店

冷凍商品「おうちdeジョイフル」でもらえる！～第1弾

★期間中、対象商品をECサイトで購入した方に先着で500名様にオリジナルクリアファイルを1枚プレゼント！（第1弾：4月14日（火）15時～5月12日（火）15時）

◎通常価格10,998円（税込）が50％OFF！5,499円（税込）でお買い求めいただけます！

おうちdeジョイフル「全商品詰合せセット」12種12個入り

・ジョイフルの牛焼肉丼の具（1個)・ジョイフルのチキンステーキ（1個)・ジョイフルハンバーグてりやきソースペッパー付き（1個）・ジョイフルチーズインハンバーグトマトソース付き（1個）・ジョイフルチーズインハンバーグ デミグラスソース付き（1個）・直火焼きハンバーグ（1個）・直火焼きチーズインハンバーグ（1個）・サイコロステーキ（1個）・チキンドリア（1個）・味付け〈生〉鶏もも肉（1個）・鶏のなんこつ唐揚げ（1個）・ジョイフル塩唐揚げ（1個）

先着500名様へ、第1弾ノベルティの「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼント！

★「全商品詰合せセット」12種12個入りの購入はこちらから！

●公式オンラインショップ https://joyfull.official.ec/items/93265820

●楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/joyfullonlineshop/4037c/

●Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0DKJ4GVNN

●Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/joyfull-online-shop/4037.html

●dショッピング https://dshopping.docomo.ne.jp/products/4084037

●au PAYマーケット https://wowma.jp/item/712236700

※受取日が、2026年5月12日（火）までに設定された方が対象となります。

※先着順で商品に同梱してお届けいたします。

※お一人様につき、対象商品を1つご購入ごとに1回ご応募いただけます。

※住所不備、メールアドレス不備など不正と判断される場合、応募が無効となることがあります。

※商品の発送は日本国内に限ります。

※賞品の換金や譲渡、変更はできません。

※本キャンペーンは予告なく変更・中止することがあります。その際はECサイトおよびホームページにてお知らせいたします。

※数量に達し次第終了となります。

※デザインはお選びいただけませんので予めご了承ください。

※写真は全てイメージです。デザイン・色・仕様などは変更になる場合がございます。

コラボキャンペーンCMも要チェック！

＜放送期間＞ 2026年4月14日（火）～4月27日（月）

・九州・中四国地方では各TV局で放送。それ以外のエリアでは、Tver・Youtubeで放送します。

5月12日（火）15時にスタートする、コラボ第2弾の詳細は5月7日（予定）にお知らせします！

コラボメニュー第2弾、SNSキャンペーンなど、さらに話題がいっぱい！どうぞご期待ください！

詳しくは、下記スペシャルサイトをご覧ください。

【ジョイフル×呪術廻戦コラボキャペーン スペシャルサイト】

https://lp.joyfull.co.jp/jujutsu（ジョイフルホームページ内）

＜作品紹介＞

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載された。

2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。

呪いを廻る壮絶な物語が、再び動き出す--。

「渋谷事変」を経て、羂索により呪霊が蔓延る魔窟と化した

全国10の結界(コロニー)。

戦いは、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」へ。

加速していく混沌の中、伏黒の姉・津美紀が巻き込まれたことが発覚する。

五条の復活と津美紀救出の術を見出すべく動く虎杖たちだが…。

果たして、羂索の目的は何なのか。

「死滅回游」平定のためゲームに参加する彼らの行き着く先とは―。

【会社概要】

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けてまいりました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けてまいります。