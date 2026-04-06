OUI Inc.と第一生命が企業の健康経営サポートで業務提携を開始

株式会社OUI

慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業 OUI Inc.（ウイインク）は、第一生命保険株式会社と連携し、企業の従業員が抱える健康課題に起因する生産性低下（プレゼンティーイズム）の解消に向けた業務提携を、2026年4月1日より開始しました。

本提携により、第一生命の法人営業チャネルと連携して、OUI Inc.の企業訪問型眼科検診「Mobile Eye Scan」を、全国の企業様へ提供いたします。

■ 業務提携の背景

近年、従業員が心身の不調を抱えながら就業し、欠勤には至らないものの生産性や業務の質が低下する状態、いわゆる「プレゼンティーイズム」が企業経営上の重要課題として注目されています。一方で、プレゼンティーイズムへの対応が健康経営の推進において重要であるという認識は広がりつつあるものの、「自社の現状を把握できていない」「課題設定や具体的施策に落とし込めていない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

本取り組みは、第一生命が展開する、プレゼンティーイズムの可視化から対策実行までを一体的に支援する「プレゼンティーイズム対策パッケージ」のメニューの1つとして、従業員の方の眼の不調に対する対策として、OUI Inc.の企業訪問型眼科検診「Mobile Eye Scan」を提供するものです。

第一生命プレスリリース：

https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2026_002.pdf

■ 業務提携により提供するプログラム

第一生命の営業ネットワークを通じ、日本全国の多様な企業様に対して、OUI Inc.の企業訪問型眼科検診「Mobile Eye Scan」を提供します。

「Mobile Eye Scan」は、眼科医や視能訓練士が企業へ直接訪問し、多忙なビジネスパーソンに、仕事の合間に簡易的な眼科検診を提供するサービスです。OUI Inc.が自社開発したスマホアタッチメント型眼科医療機器「Smart Eye Camera（SEC）」をはじめとするポータブルな眼科検査機器を活用し、短時間で手軽に眼の疾患をスクリーニングして眼科受診につなげるとともに、眼科医による従業員向けセミナーを通じた眼の健康意識の啓発や、眼科疾患による労働生産性低下額の定量化を行い、業務効率化や生産性向上、従業員の健康経営を支援します。

Mobile Eye Scanをはじめとする、OUI Inc.による、従来様々な理由で眼科医療へのアクセスができていなかった層に眼科医療を届ける取り組みは、2025年12月には第五回日本サービス大賞で優秀賞を受賞するなど、高く評価されています。

OUI Inc.の提供する企業訪問型眼科検診サービス「Mobile Eye Scan」

Mobile Eye Scanについて：

https://ouiinc.jp/mobile-eye-scan/

2025年12月10日 OUI Inc. プレスリリース「第5回「日本サービス大賞」でOUI Inc.が優秀賞受賞」:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000064389.html

■ 眼の健康とプレゼンティーイズム

眼の健康は、プレゼンティーイズムに深く関わっています。パソコン作業、スマートフォン、書類確認、会議資料の読解など、現代の職場では眼の負担が非常に大きく、少しの不調でも集中力や判断力に影響しやすくなります。

眼精疲労やドライアイ、眼のかすみ、ピント調節などの負担は、集中力を下げます。画面が見づらいだけで、読む速度が落ち、ミスが増え、作業効率も低下します。本人は「働いている」つもりでも、実は生産性が下がっていることがあります。また眼の不調は頭痛、肩こり、首こり、疲労感ともつながります。眼だけの問題で終わらず、全身のコンディション低下により更なる労働生産性の損失を招くことがあります。

従業員の方の眼の健康状態を正しく把握することで、照明環境の改善、画面の見やすさ調整、休憩の促進、適切な眼科受診、コンタクトレンズや眼鏡の見直しなど、正しい対策をとることで、改善につなげることが可能となります。

これまで、OUI Inc.では約20社、1500名以上のビジネスパーソン向けにMobile Eye Scanを通じて眼科検診を届けてきました。受検者の約90%が眼に対する違和感や自覚症状がある一方で、定期的な眼科受診を行っている方は約10%に留まっています。違和感や自覚症状を感じつつも、忙しさの中でそのままになっている方が多い現実があります。

今回の提携を通じ、より多くの企業様に眼科の検査を届け、従業員の方々が、より長く、健康に、安全に、生産性高く働けるための「健康経営」推進を幅広く支援してまいります！

■ OUI Inc.会社概要

会社名：OUI Inc. (株式会社OUI)

URL：https://ouiinc.jp

代表取締役：清水映輔

設立：2016年7月15日

本社所在地：東京都港区南青山2-2-8 DFビルディング510

事業内容：医師のアイデアをもとにした、医薬品・医療機器の開発と実用化及び同コンサルティング業務 OUI Inc.は、“医療を成長させる”ことを理念に、慶應義塾大学医学部の眼科医が2016年7月に立ち上げた大学発のベンチャー企業です。 眼科の診察を可能にする iPhone アタッチメント型医療機器 Smart Eye Cameraをゼロから開発し、約1年半で完成させました。

世界の失明原因第一位は白内障です。白内障は適切な時期に治療をすれば失明に至らない可能性が高いにもかかわらず、発展途上国においては白内障による失明が社会問題となっています。Smart Eye CameraはiPhoneに取り付けて使用する小型な医療機器であるため、電気のない地域や被災地など場所を選ばず眼科診察を可能にします。

OUI Inc.が発明し、展開しているスマホアタッチメント型眼科医療機器Smart Eye Camera