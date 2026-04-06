保育園で「出張おそうじ教室」を開催

株式会社たてものサービスおそうじ教室のようす（左：鈴木範之代表）

株式会社たてものサービス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：鈴木 範之）は、2026年3月18日、子ども向け教育活動の一環として「出張おそうじ教室」を開催いたしました。

当社は、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県を中心に、マンション・アパート・オフィスなどの定期清掃を行う清掃会社です。日々の現場で培ったノウハウを活かし、次世代を担う子どもたちに「おそうじの大切さ」や「自分で環境を整える力」を伝えることを目的として、本取り組みを実施いたしました。

■イベント概要

・開催日：2026年3月18日（1時間程度）

・対象：３・４・５歳児クラス

・内容：

１. おそうじ絵本読み聞かせ

２. ぞうきんの使い方講座

３. ぞうきんがけリレー

■プログラム内容

本イベントでは、まず当社オリジナル絵本『おそうじヒーロー アパッとマン ～きみもヒーローになれるヨ！～』の読み聞かせを通じて、「おそうじ＝楽しいもの」というイメージづくりを行いました。

続いて「ぞうきんの使い方講座」では、鈴木代表自ら、しぼり方や拭き方を実演しながら、子どもたちが実際に手を動かして学習。最後の「ぞうきんがけリレー」では、体を動かしながら楽しめる形で実践しました。

＊『おそうじヒーロー アパッとマン ～きみもヒーローになれるヨ！～』のニュースリリースはこちら↓

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000134489.html

■今後の展開

当社では今後も、出張おそうじ教室の継続的な開催に加え、子どもたちが楽しみながら学べる「おそうじYouTube」の企画も進めてまいります。

清掃会社としての知識や経験を社会に還元し、「きれいにすることの大切さ」を次世代へ伝える活動に取り組んでまいります。

女性社員による絵本の読み聞かせぞうきんは水につけてしぼり、机を拭いて実践株式会社たてものサービス

代表者：鈴木 範之

所在地：〒336-0032埼玉県さいたま市南区四谷1-12-30

設立：2010年4月

事業内容：アパート・マンション・オフィス等の清掃管理。清掃報告アプリの開発。掃除情報の発信。日常清掃関連の教育・資格検定を行う社団法人の運営。

資本金：1,000 万円

U R L：http://www.tatemono-service.co.jp

Youtube：https://www.youtube.com/@hokori_tatemonoservice

（ホコリ 集める カンパニー / by たてものサービス）