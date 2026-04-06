収納もデスクもこれ一台で。広げればデスク、たためば収納ワゴンになるスぺパ家具『たたむデスク ワゴンタイプ』新登場！狭小物件はもちろんリビングや寝室でも使いやすい2WAY家具です。

株式会社エムール『たたむデスク ワゴンタイプ』

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年4月3日より『たたむデスク ワゴンタイプ』の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/bh-kel-deta04

ふだんは収納ラック、仕事のときだけデスク

2WAY使える『たたむデスク ワゴンタイプ』

人気の「たたむデスク」シリーズから、収納力と機動性をプラスしたワゴンタイプが新登場しました。普段はオシャレに魅せるマガジンラックとして空間になじみ、必要な時にはパッと広げてワークデスクに早変わり。スぺパな暮らしに最適な2WAY家具です。

住宅狭小化時代に合ったスぺパ家具

たたんでも広げても使えるスぺパ家具

スパパとは？

スぺパとは、「スペースパフォーマンス」の略で、限られた空間を最大限に活用するための設計や工夫を指す言葉です。“スぺパ”を良くする暮らし方・過ごし方が近年注目されています。

デスク⇔ラック 2WAYのスマート切り替え

スマート切り替え

くるっと回して、天板を立てるだけ。利便性の高いラックから作業デスクに瞬時に切り替え。

日常はお洒落ラックとして生活感を隠し、必要なときだけワークスペースを確保。

ワークスペース×DESK

DESKとして

天板を広げると約60×60cmに。PC作業や書き物にも十分な広さです。また、奥行きがあるため、1人用ダイニングテーブルとしても使えるサイズ感です。

魅せる空間×RACK

RACKとして

アンティーク家具を思わせるオーク風素材 × ブラックスチール。温かみと重厚感のあるデザインで落ち着きある上質空間を演出。雑誌を並べれば、まるでショップのようなディスプレイに。デスク内部にもA4サイズが収まる大容量の収納スペースがあります。

たたむのも、移動するのもスマートに

スムーズな移動が可能

デスクの開閉は工具不要のシンプル設計。さらに本体下部には外から見えない隠しキャスターを採用し、インテリア性を損なうことなく、スムーズな移動を叶えます。

流れるようなたたむ動作たたみ方は簡単！安全設計

たたみ方は、天板を持ち上げながら左右の脚をたたんで天板を下げるだけ。

シンプルなコの字型金具を採用しているので構造を簡略化することで、スムーズな開閉とパーツ不具合の軽減を実現しました。また、閉じた際に脚部に隙間ができる設計で、指を挟みにくい安心仕様です。

デザインを重視した隠しキャスター設計

隠しキャスターで見た目すっきり

キャスターは外から見えない隠し仕様。すっきりとした佇まいを保ちながら、手軽に移動できる機動性を備えています。

スムーズな動きでくるっと切り替え

キャスター付きなのでくるっと回せます

掃除や模様替えもスムーズに移動でき、重たい家具を持ち上げる必要はありません。デスクからマガジンラックへの切り替えも、キャスター付きでくるっと簡単です。

A4対応の大容量可変棚ですっきり収納

A4サイズも収納可能な棚

A4サイズが収まる大容量設計。棚の高さは調節可能なので、書類や仕事道具はもちろん、

生活用品やキッチン周りの収納にも対応します。収納と作業スペースを1台にまとめられる、使い勝手の良い設計です。

暮らしに合わせて、かたちを変える

『たたむデスク ワゴンタイプ』

“見せないデスク”という新しい選択で、空間をもっと自由に、もっと美しく。

エムールはこれからも、心地よい毎日を支える家具をお届けします。

商品詳細はこちら :https://emoor.jp/products/bh-kel-deta04

●たたむデスクシリーズのラインナップ

たたむデスクシリーズPANELタイプ :https://emoor.jp/products/bh-kel-deta01FRAMEタイプ :https://emoor.jp/products/zd-d-deta02FLATタイプ :https://emoor.jp/products/bh-kel-deta03

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/233_1_40aa08884c7113e98505c30aa071e990.jpg?v=202604060951 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop