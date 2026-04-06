横浜・馬車道『李昇』にて「オープン1周年 感謝祭」を、4月6日（月）より開催！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結孫会社である 株式会社ショウエイ(https://www.shoya.com/)（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：勝又誠人）が展開する『李昇 馬車道店(https://risyoubasyamititen.foodre.jp/)』は、2026年3月にオープン1周年を迎えました。

オープン以来、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、2026年4月6日（月）から 4月19日（日）の期間、「李昇オープン1周年 感謝祭」としてくじ引きイベントを開催いたします。

本イベントでは、期間中ご来店いただいたお客様を対象に、くじ引きにご参加いただけます。「ランチタイム」と「ディナータイム」で異なる内容を “ハズレなし” のA賞からC賞までご用意。各賞の特典は、次回以降のご来店時にご利用いただけるクーポンやサービスとしてお使いいただけます。

「ランチタイム」のくじでは、リニューアルにより新たに加わった、厳選された希少部位を贅沢に味わえる「本日の希少赤身3種盛り御膳」が無料となるほか、人気のランチ御膳を半額でお楽しみいただけるなど、日常のランチタイムをより上質でお得に彩る内容をご用意しております。

本日の希少赤身3種盛り御膳 2,800円（税込3,080円）※仕入れ状況により提供部位が異なります

さらに「ディナータイム」のくじでは、当店自慢の焼肉コース「極 -Kiwami Course-」のペアご招待をはじめ、看板メニュー「李昇盛り（生塩タン・塩ミノ・塩ホルモン・黒毛和牛カルビ・黒毛和牛ロース・特選牛ハラミ） 」を無料にてご堪能いただけるなど、華やかで贅沢な内容を取り揃えております。特別なディナータイムを、より印象深いひとときとしてお過ごしいただけます。

極 -Kiwami Course- 12,000円（税込13,200円）

【 イベント概要 】

李昇オープン1周年 感謝祭 - 豪華賞品が当たるくじ引きイベント -

＜ランチタイムくじ引き＞

A賞：本日の希少赤身3種盛り御膳 無料サービス

B賞：ランチ御膳 半額サービス

C賞：10％割引券

＜ディナータイムくじ引き＞

A賞：極 -Kiwami Course- ペアご招待

B賞：李昇盛り 無料サービス

C賞：10％割引券

※すべての特典は次回以降のご来店時にご利用いただけます

【 開催期間 】

2026年4月6日（月）～ 4月19日（日）

ランチメニューをリニューアル。赤字覚悟の 肉増量 “1.5倍” メニューも新登場！

今回のリニューアルでは、より多くのお客様に上質な焼肉をお楽しみいただけるよう、内容・品質・満足感のすべてを追求。新たに「本日の希少赤身3種盛り御膳」および「厳選ヒレ御膳」を加え、これまで以上に肉の質にこだわったラインナップをご用意いたしました。

また、御膳メニューはご飯・小鉢ともに “おかわり無料” 。お腹も心も満たす、至福の焼肉体験をお楽しみいただけます。

厳選ヒレ御膳 3,900円（税込4,290円）ランチタイムに贅沢な焼肉体験を。

さらに、すべての焼肉御膳でお肉を “1.5倍” に増量した特別メニューも新登場。厳選された黒毛和牛を中心に使用し、圧倒的なボリュームでご堪能いただける内容となっております。素材の選定から提供方法に至るまで細部にこだわり抜いた焼肉は、肉質・味わいともにご好評をいただいております。ぜひこの機会に、新しくなったランチメニューをご賞味ください。

李昇 馬車道店 ランチメニュー ※内容・価格は予告なく変更となる場合がございます

1周年を迎えた 『李昇 馬車道店』 では、これからもお客様一人ひとりのご期待を超える美味しさと、心に残る上質なひとときをお届けできるよう、サービス・品質ともにさらなる向上に努めてまいります。ぜひこの機会にご来店いただき、記憶に残る特別な焼肉体験をお楽しみください。

空席確認・予約する :https://retty.me/reserve/100001769284/※ディナータイム限定となります【 店舗概要 】

店舗名：李昇 馬車道店

住所：神奈川県横浜市中区住吉町4－50

アクセス：

横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 9番出口 徒歩1分

みなとみらい線 馬車道駅 5番出口 徒歩4分

JR根岸線 関内駅 北口 徒歩6分

電話番号：045-306-5500

営業時間

ランチ：11:30～15:00（L.O.14:00）

ディナー：

[月～木] 17:00～23:00（L.O.22:00）

[金～日・祝] 17:00～24:00（L.O.23:00）

定休日：年末年始（詳細は公式HP・SNSにて案内）

席数：64席

（1階18席／2階46席・個室あり）

※全席禁煙

公式ホームページ：https://risyoubasyamititen.foodre.jp/

【 運営会社 】

■ 株式会社ショウエイ

名古屋市内に、「昇家」6店舗、「李昇 本館」、「牛串しょうや」を含む計8店舗の焼肉店を展開

ホームページ：https://www.shoya.com/

■昇家公式アカウント

【Instagram】 https://www.instagram.com/shoyagroup/

ホットランドグループはこれからも、“ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。