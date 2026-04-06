アニメ『僕のヒーローアカデミア』最新作アプリゲーム『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』の共同開発を公表！キービジュアル、ティザー動画を公開

株式会社gumi

株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本 寛之、以下「gumi」）は、アニメ「僕のヒーローアカデミア」の最新作アプリゲーム『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』において、KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 真田 哲弥）と共同開発を行っている旨、および、キービジュアル、ティザー動画を公開したことをお知らせいたします。

■ボンズフィルム制作の描き下ろしキービジュアル＆ティザー動画がゲーム公式X にて初公開！

本作の公式Xにて、キービジュアルおよびティザー動画を初公開いたしました。今回のビジュアルは、アニメ制作プロダクション「株式会社ボンズフィルム」による描き下ろしとなります。

公開されたティザー動画内では、その美麗なビジュアルをいち早くご確認いただけます。

公式Xでは今後も最新情報を随時発信してまいりますので、ぜひフォローのうえ続報をお待ちください。

ゲーム公式X（日本版）：https://x.com/heroaca_HS

■ゲーム概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/222_1_94331e53c95eea6943ef00f2c75a5763.jpg?v=202604060951 ]

■アニメ『僕のヒーローアカデミア』とは

コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！１０年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約８割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。

事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

2016 年 4 月スタートの第 1 期を皮切りに、2025 年の FINAL SEASON までに計 8 期・全170 話が放送され、劇場版も 4 作公開。

現在、各動画配信プラットフォームで配信中！

権利表記 (C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業では、『当社ゲームエンジン×IP』を軸とした収益性の高いタイトル開発を推進するとともに、開発受託にも注力しております。ブロックチェーン等事業では、ブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、暗号資産を基盤にしたプラットフォーム構築、有力ブロックチェーンのノード運営、グローバルにおけるファンド投資等を行っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/222_2_f522352eb964089b4f1755cdd7342011.jpg?v=202604060951 ]

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予告無く内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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