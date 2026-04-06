タイの音楽アワード受賞バンド「Supergoods」が来日！株式会社LAB、国内外の音楽シーンを繋ぐショーケースイベント「LAB Party」を5月14日に下北沢で開催

― 沖縄の国際音楽祭「Music Lane Festival Okinawa」と連携し、日本とアジアの音楽交流を加速 ―

アーティストのデジタルマーケティング支援を展開する株式会社LABは、日本と海外の音楽シーンを繋ぐ新たなプラットフォームとして、ライブイベント「LAB Party with Music Lane Festival Night in Tokyo vol.1」を東京・下北沢CREAMにて開催いたします。





■ 開催の背景と目的本イベントは、沖縄で開催されている国際ショーケースフェスティバル「Music Lane Festival Okinawa」の流れを汲み、東京においても国内外のアーティストや音楽関係者が交わる場を創出することを目的としています。ライブイベントとしての開催に加え、日本のインディーズアーティストと海外アーティストの共演だけでなく、国内外のデリゲーツ（音楽関係者）が交流できる場としての機能も担っていきます。■ タイの音楽アワード受賞バンド「Supergoods」を招聘今回の出演アーティストとして、タイを拠点に活動するバンド「Supergoods」を招聘します。Supergoodsは、楽曲「Discoentelechy」で、タイの主要音楽アワードの一つである「TOTY MUSIC AWARDS」にて「Best Record of the Year」を受賞。作品としての完成度の高さが評価され、現地インディーシーンでも存在感を高めているアーティストです。■ イベント概要「LAB Party with Music Lane Festival Night in Tokyo vol.1」日時：2026年5月14日（木）18:00～会場：下北沢CREAM※その他出演者は後日発表予定

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今後も株式会社LABは、Music Lane Festival Okinawaと連携しながら、日本と世界の音楽シーンをつなぐ取り組みを継続してまいります。



■ 株式会社LABについて

所在地：神戸市中央区浪花町56番地起業プラザひょうご内

事業内容：アーティストのデジタルマーケティング支援、歌詞の多言語翻訳、マーケティングスクールの運営

URL：https://music-marketing-lab.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社LAB 担当：斉藤

Email：info@music-marketing-lab.com

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345949/images/bodyimage1】

配信元企業：株式会社LAB

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