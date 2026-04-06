【実態整理】Instagramでフォロワー1万人を増やすにはどのくらい時間と費用がかかる？運用・外注・広告・購入の選択肢を整理
SNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、Instagram運用に関する相談傾向をもとに、Instagramでフォロワー1万人を目指す際に必要となる時間、費用、運用負荷について整理し、実態ベースの内容として公開いたします。近年はゼロからアカウントを育てるべきか、外注や広告を使うべきか、あるいは別の選択肢を検討すべきかという相談も多く寄せられています。本記事では、Instagramでフォロワー1万人を目指す場合に生じやすい時間的・金銭的コストを整理しています。
■ 背景
Instagramは現在も集客や認知拡大に有効なSNSの一つですが、投稿の質、継続頻度、リール活用、保存率、プロフィール導線、世界観設計など、求められる要素は増えています。そのため、単に投稿を続けるだけではフォロワー1万人に到達しにくく、「思った以上に時間がかかる」「外注したら費用が重い」「広告を使っても定着しない」といった悩みが発生しやすい状況です。特に事業としてInstagramを活用したい人にとっては、フォロワー1万人に到達するまでの期間とコストは、想像以上に重いテーマとなっています。
■ 調査概要
本調査は、アカバイに寄せられたInstagram運用、集客、アカウント立ち上げ、外注、広告活用に関する相談内容をもとに、Instagramでフォロワー1万人を目指す際の現実的な負担を整理したものです。単なる理想論ではなく、実際に相談されやすい「どのくらい時間がかかるのか」「どのくらい費用がかかるのか」「何を外注するのか」「途中でなぜ止まるのか」という観点からまとめています。
■ 調査結果
（1）フォロワー1万人は、投稿を始めれば自然に届く数字ではない
Instagramでは、フォロワー1万人という数字は今も一つの分岐点として見られていますが、実際には、数十投稿で簡単に届く水準ではありません。特に新規アカウントでは、初期の数百人、数千人の壁で止まるケースが多く、リール、カルーセル、ストーリーズ、プロフィール導線を組み合わせながら、継続的に改善していく必要があります。投稿内容に一貫性がなく、ジャンル設計やターゲット設計が曖昧なまま始めた場合、時間だけが過ぎてフォロワーが伸びない状態になりやすい傾向があります。
（2）時間コストは想像以上に重い
Instagramでフォロワー1万人を目指す場合、多くの人が最初に軽視するのが制作時間です。実際には、ネタ選定、競合分析、投稿作成、画像編集、動画編集、キャプション作成、ハッシュタグ整理、投稿後の分析まで含めると、1投稿あたりの作業時間は決して軽くありません。特に保存率やプロフィール遷移を意識した投稿を継続するには、場当たり的な更新ではなく、運用設計そのものが必要になります。その結果、日常業務と並行してInstagramを伸ばそうとすると、数カ月単位で相当な工数を投下しているにもかかわらず、想定よりフォロワーが増えないという状況が起こりやすくなります。
（3）外注すれば楽になるが、費用負担は重くなりやすい
Instagram運用を効率化する方法として、投稿制作や動画編集、デザイン作成、分析業務を外注するケースがあります。しかし、外注は時間を買える一方で、当然ながら費用が発生します。しかも、単に制作物を作れば伸びるわけではなく、設計や方向性がズレていれば、費用だけかかって成果につながらないこともあります。実際の相談でも、「外注したが伸びない」「毎月コストだけが出る」「担当者が変わるたびにアカウントの世界観がブレる」といった悩みは少なくありません。つまり、外注は万能ではなく、運用の土台がないまま依頼すると費用対効果が悪化しやすい方法でもあります。
■ 背景
Instagramは現在も集客や認知拡大に有効なSNSの一つですが、投稿の質、継続頻度、リール活用、保存率、プロフィール導線、世界観設計など、求められる要素は増えています。そのため、単に投稿を続けるだけではフォロワー1万人に到達しにくく、「思った以上に時間がかかる」「外注したら費用が重い」「広告を使っても定着しない」といった悩みが発生しやすい状況です。特に事業としてInstagramを活用したい人にとっては、フォロワー1万人に到達するまでの期間とコストは、想像以上に重いテーマとなっています。
■ 調査概要
本調査は、アカバイに寄せられたInstagram運用、集客、アカウント立ち上げ、外注、広告活用に関する相談内容をもとに、Instagramでフォロワー1万人を目指す際の現実的な負担を整理したものです。単なる理想論ではなく、実際に相談されやすい「どのくらい時間がかかるのか」「どのくらい費用がかかるのか」「何を外注するのか」「途中でなぜ止まるのか」という観点からまとめています。
■ 調査結果
（1）フォロワー1万人は、投稿を始めれば自然に届く数字ではない
Instagramでは、フォロワー1万人という数字は今も一つの分岐点として見られていますが、実際には、数十投稿で簡単に届く水準ではありません。特に新規アカウントでは、初期の数百人、数千人の壁で止まるケースが多く、リール、カルーセル、ストーリーズ、プロフィール導線を組み合わせながら、継続的に改善していく必要があります。投稿内容に一貫性がなく、ジャンル設計やターゲット設計が曖昧なまま始めた場合、時間だけが過ぎてフォロワーが伸びない状態になりやすい傾向があります。
（2）時間コストは想像以上に重い
Instagramでフォロワー1万人を目指す場合、多くの人が最初に軽視するのが制作時間です。実際には、ネタ選定、競合分析、投稿作成、画像編集、動画編集、キャプション作成、ハッシュタグ整理、投稿後の分析まで含めると、1投稿あたりの作業時間は決して軽くありません。特に保存率やプロフィール遷移を意識した投稿を継続するには、場当たり的な更新ではなく、運用設計そのものが必要になります。その結果、日常業務と並行してInstagramを伸ばそうとすると、数カ月単位で相当な工数を投下しているにもかかわらず、想定よりフォロワーが増えないという状況が起こりやすくなります。
（3）外注すれば楽になるが、費用負担は重くなりやすい
Instagram運用を効率化する方法として、投稿制作や動画編集、デザイン作成、分析業務を外注するケースがあります。しかし、外注は時間を買える一方で、当然ながら費用が発生します。しかも、単に制作物を作れば伸びるわけではなく、設計や方向性がズレていれば、費用だけかかって成果につながらないこともあります。実際の相談でも、「外注したが伸びない」「毎月コストだけが出る」「担当者が変わるたびにアカウントの世界観がブレる」といった悩みは少なくありません。つまり、外注は万能ではなく、運用の土台がないまま依頼すると費用対効果が悪化しやすい方法でもあります。