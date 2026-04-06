評価されない時代は終わった──日本発パワー系アクション俳優・大東賢、「パワー系アクション監督」宣言

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なぜ、同じように実力があっても、評価される者と、されない者がいるのか。

なぜ、存在しているはずの人間が、“いないもの”として扱われるのか。

その答えは、すでに時代の中にある。

今は、ただ優れているだけでは届かない。
ただ実績があるだけでも、選ばれない。

「何者であるか」

それが明確に定義されている存在だけが、ようやく認識される時代に入った。

逆に言えば--

定義されていないものは、存在していないのと同じだ。

日本発パワー系アクション俳優・大東賢は、この構造そのものに対して、動き出している。

武術でもない。
スタントでもない。
CGでもない。

人間の身体が持つ“力”そのものを、そのまま映像に叩きつける。

「Power Action（パワー系アクション）」

それは、曖昧だったアクションの定義を、一つの言葉として固定する試みでもある。

そして今、その定義は次の段階へ進む。





【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346088/images/bodyimage1】

――更なる挑戦。

現在の日本のアクション映画は、武術系、イケメン、アイドル起用、そしてCGや合成を軸にした表現が主流となっている。

それは一つの完成形かもしれない。

だが同時に、“人間の力そのもの”という領域は、置き去りにされてきたとも言える。

だからこそ、踏み込む。

大東賢は、今後アクション監督として関わる際、「パワー系アクション監督」として向き合うことを明言した。

画面越しでも伝わる“圧”。
言葉を超えて伝わる“力”。

アームレスリング、ボディビル、ウエイトリフティング。

その純粋なフィジカルの強さを軸に、新たな映像表現を構築していく。

これは否定ではない。

積み上げてきたものの上に、“定義”を与え直す行為である。

だが、その再定義は、結果として既存の価値観を揺らす。

気づいている者は、もう気づいている。

評価のルールは、すでに変わっている。





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そして今--

“定義された存在”が、次の時代を取りに行く。

日本発
パワー系アクション俳優
パワー系アクション監督

大東賢

その一手は、
アクション映画の進化にとどまらない。

「存在とは何か」という問いそのものに、一つの答えを突きつけている。




【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346088/images/bodyimage3】

Ken Daito / 大東賢

日本発パワー系アクション俳優
パワー系アクション監督
Japan’s Power Action Star
力量系動作明星
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator

元アームレスリング日本王者