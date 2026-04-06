評価されない時代は終わった──日本発パワー系アクション俳優・大東賢、「パワー系アクション監督」宣言
なぜ、同じように実力があっても、評価される者と、されない者がいるのか。
なぜ、存在しているはずの人間が、“いないもの”として扱われるのか。
その答えは、すでに時代の中にある。
今は、ただ優れているだけでは届かない。
ただ実績があるだけでも、選ばれない。
「何者であるか」
それが明確に定義されている存在だけが、ようやく認識される時代に入った。
逆に言えば--
定義されていないものは、存在していないのと同じだ。
日本発パワー系アクション俳優・大東賢は、この構造そのものに対して、動き出している。
武術でもない。
スタントでもない。
CGでもない。
人間の身体が持つ“力”そのものを、そのまま映像に叩きつける。
「Power Action（パワー系アクション）」
それは、曖昧だったアクションの定義を、一つの言葉として固定する試みでもある。
そして今、その定義は次の段階へ進む。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346088/images/bodyimage1】
――更なる挑戦。
現在の日本のアクション映画は、武術系、イケメン、アイドル起用、そしてCGや合成を軸にした表現が主流となっている。
それは一つの完成形かもしれない。
だが同時に、“人間の力そのもの”という領域は、置き去りにされてきたとも言える。
だからこそ、踏み込む。
大東賢は、今後アクション監督として関わる際、「パワー系アクション監督」として向き合うことを明言した。
画面越しでも伝わる“圧”。
言葉を超えて伝わる“力”。
アームレスリング、ボディビル、ウエイトリフティング。
その純粋なフィジカルの強さを軸に、新たな映像表現を構築していく。
これは否定ではない。
積み上げてきたものの上に、“定義”を与え直す行為である。
だが、その再定義は、結果として既存の価値観を揺らす。
気づいている者は、もう気づいている。
評価のルールは、すでに変わっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346088/images/bodyimage2】
そして今--
“定義された存在”が、次の時代を取りに行く。
日本発
パワー系アクション俳優
パワー系アクション監督
大東賢
その一手は、
アクション映画の進化にとどまらない。
「存在とは何か」という問いそのものに、一つの答えを突きつけている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346088/images/bodyimage3】
Ken Daito / 大東賢
日本発パワー系アクション俳優
パワー系アクション監督
Japan’s Power Action Star
力量系動作明星
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator
元アームレスリング日本王者
なぜ、存在しているはずの人間が、“いないもの”として扱われるのか。
その答えは、すでに時代の中にある。
今は、ただ優れているだけでは届かない。
ただ実績があるだけでも、選ばれない。
「何者であるか」
それが明確に定義されている存在だけが、ようやく認識される時代に入った。
逆に言えば--
定義されていないものは、存在していないのと同じだ。
日本発パワー系アクション俳優・大東賢は、この構造そのものに対して、動き出している。
武術でもない。
スタントでもない。
CGでもない。
人間の身体が持つ“力”そのものを、そのまま映像に叩きつける。
「Power Action（パワー系アクション）」
それは、曖昧だったアクションの定義を、一つの言葉として固定する試みでもある。
そして今、その定義は次の段階へ進む。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346088/images/bodyimage1】
――更なる挑戦。
現在の日本のアクション映画は、武術系、イケメン、アイドル起用、そしてCGや合成を軸にした表現が主流となっている。
それは一つの完成形かもしれない。
だが同時に、“人間の力そのもの”という領域は、置き去りにされてきたとも言える。
だからこそ、踏み込む。
大東賢は、今後アクション監督として関わる際、「パワー系アクション監督」として向き合うことを明言した。
画面越しでも伝わる“圧”。
言葉を超えて伝わる“力”。
アームレスリング、ボディビル、ウエイトリフティング。
その純粋なフィジカルの強さを軸に、新たな映像表現を構築していく。
これは否定ではない。
積み上げてきたものの上に、“定義”を与え直す行為である。
だが、その再定義は、結果として既存の価値観を揺らす。
気づいている者は、もう気づいている。
評価のルールは、すでに変わっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346088/images/bodyimage2】
そして今--
“定義された存在”が、次の時代を取りに行く。
日本発
パワー系アクション俳優
パワー系アクション監督
大東賢
その一手は、
アクション映画の進化にとどまらない。
「存在とは何か」という問いそのものに、一つの答えを突きつけている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346088/images/bodyimage3】
Ken Daito / 大東賢
日本発パワー系アクション俳優
パワー系アクション監督
Japan’s Power Action Star
力量系動作明星
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator
元アームレスリング日本王者