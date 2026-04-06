ライドシェア求人、前年同月比50.0％増の99件（2026年3月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2026年3月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は前月比18.9％減、前年同月比50.0％増の99件となりました。
サイト別では、dodaが前月比19.3％減の92件、マイナビ転職は同100.0％増の1件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職は同40.0％減の3件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345934/images/bodyimage1】
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（参考）調査結果記事
ライドシェアがオワコン化？ベンチャー求人「ほぼ消滅」
https://jidounten-lab.com/u_60288
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●ベンチャー求人減少で伸び悩み
ライドシェア関連求人は、以前は完全解禁を見越したベンチャー企業・スタートアップなどによる求人が盛んに掲載されていましたが、タクシー会社のみが展開できる仕組みがスタートしてからその機運がしぼみ、求人件数は伸び悩んでいる状況です。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
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（関連記事）
●自動運転バスの実用化状況・車種は？【導入コストのデータ付】
https://jidounten-lab.com/u_53423
●自動運転タクシーとは？アメリカ・日本・中国の開発状況は？
https://jidounten-lab.com/u_mujin-taxi-matome
●ライドシェアとは？定義や意味は？課題や免許についても解説
https://jidounten-lab.com/u_rideshare-rule-japan
●中古車買取、一括査定サービス8社を徹底比較！口コミ・評判や注意点、申込方法は？
https://jidounten-lab.com/u_48288
●タクシーアプリ7社を徹底比較！DiDi、GO、S.RIDE、Uber・・・
https://jidounten-lab.com/u_45638
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【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は前月比18.9％減、前年同月比50.0％増の99件となりました。
サイト別では、dodaが前月比19.3％減の92件、マイナビ転職は同100.0％増の1件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職は同40.0％減の3件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345934/images/bodyimage1】
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（参考）調査結果記事
ライドシェアがオワコン化？ベンチャー求人「ほぼ消滅」
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●ベンチャー求人減少で伸び悩み
ライドシェア関連求人は、以前は完全解禁を見越したベンチャー企業・スタートアップなどによる求人が盛んに掲載されていましたが、タクシー会社のみが展開できる仕組みがスタートしてからその機運がしぼみ、求人件数は伸び悩んでいる状況です。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
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【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
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NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
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【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
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ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
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