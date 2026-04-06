レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ゼロトラストセキュリティ市場 2035年に684億5000万米ドル規模へ拡大 CAGR9.3％で加速する次世代サイバー防御戦略
ゼロトラストセキュリティ市場は、急速に成長しており、2025年に281億米ドルと評価され、2035年までに684億5000万米ドルに達すると予測されています。これに伴い、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は9.3％となる見込みです。この成長は、ますます高度化するサイバー脅威と、企業のデジタル化推進に対する重要な対応策としてのゼロトラストモデルの採用増加に起因しています。
ゼロトラストセキュリティの基本原則と市場の重要性
ゼロトラストセキュリティは、「信頼しない、常に検証する」という原則に基づき、企業ネットワーク内外を問わず、すべてのエンティティとそのアクセスリクエストを厳密に検証します。このセキュリティフレームワークは、内部と外部の脅威に対して強力な防御を提供し、従来の境界防御型アプローチが不十分である現代のセキュリティ環境に最適です。ゼロトラストセキュリティは、リモートワークやクラウドサービスの普及に伴い、その重要性がさらに高まっており、組織のデジタルセキュリティ戦略に不可欠な要素となっています。
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市場成長のドライバー
ゼロトラストセキュリティ市場の成長を牽引する主要な要因のひとつは、増加するサイバー脅威です。グローバルにおけるサイバー攻撃は急増しており、2022年の世界的なサイバー攻撃は前年比38％増加しました。このような攻撃の頻度の高さは、ゼロトラストセキュリティの必要性を強調しています。また、サイバー犯罪による世界的な被害額は、2025年までに年間10.5兆ドルに達するとの予測もあり、組織のセキュリティ対策の強化が急務となっています。ゼロトラストモデルは、これらの脅威に対してより積極的かつ適応的なアプローチを提供するため、今後も市場成長を支える重要な要素となるでしょう。
市場の課題と導入の障壁
ゼロトラストセキュリティの導入にはいくつかの課題が存在します。特に、既存のネットワークインフラに対する大規模な再設計や新技術の導入には、時間とリソースを要するため、組織にとっては大きな投資が求められます。さらに、ゼロトラストモデルに基づくアクセス制御の変更は、従業員やユーザーに対して新たな認証プロセスや手続きの変更を伴うため、組織内での抵抗を引き起こすこともあります。これらの課題を克服するためには、効果的な変更管理とともに、技術的なサポートや教育が必要となります。
主要企業のリスト：
● Akamai Technologies
● Cisco Systems, Inc.
● Palo Alto Networks
● IBM Corporation
● Zscalar, Inc.
● Broadcom
● CrowdStrike
● Forcepoint
● Skyhigh Security (Musarubra US LLC)
● Check Point Software Technologies
革新的な技術による市場機会
ゼロトラストセキュリティ市場における革新も、市場成長を加速させる要因となっています。例えば、クラウドベースのサイバーセキュリティサービスプロバイダーであるibossは、ChatGPTリスクモジュールをゼロトラストセキュリティサービスエッジ（SSE）の一部として導入しました。この技術は、AIを活用してユーザーのインタラクションを監視し、進化するサイバー脅威に対応するため、データセキュリティと規制順守の確保において優れた機能を提供します。このような先進的な技術の登場は、ゼロトラストセキュリティ市場の成長をさらに加速させています。
ゼロトラストセキュリティの基本原則と市場の重要性
ゼロトラストセキュリティは、「信頼しない、常に検証する」という原則に基づき、企業ネットワーク内外を問わず、すべてのエンティティとそのアクセスリクエストを厳密に検証します。このセキュリティフレームワークは、内部と外部の脅威に対して強力な防御を提供し、従来の境界防御型アプローチが不十分である現代のセキュリティ環境に最適です。ゼロトラストセキュリティは、リモートワークやクラウドサービスの普及に伴い、その重要性がさらに高まっており、組織のデジタルセキュリティ戦略に不可欠な要素となっています。
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市場成長のドライバー
ゼロトラストセキュリティ市場の成長を牽引する主要な要因のひとつは、増加するサイバー脅威です。グローバルにおけるサイバー攻撃は急増しており、2022年の世界的なサイバー攻撃は前年比38％増加しました。このような攻撃の頻度の高さは、ゼロトラストセキュリティの必要性を強調しています。また、サイバー犯罪による世界的な被害額は、2025年までに年間10.5兆ドルに達するとの予測もあり、組織のセキュリティ対策の強化が急務となっています。ゼロトラストモデルは、これらの脅威に対してより積極的かつ適応的なアプローチを提供するため、今後も市場成長を支える重要な要素となるでしょう。
市場の課題と導入の障壁
ゼロトラストセキュリティの導入にはいくつかの課題が存在します。特に、既存のネットワークインフラに対する大規模な再設計や新技術の導入には、時間とリソースを要するため、組織にとっては大きな投資が求められます。さらに、ゼロトラストモデルに基づくアクセス制御の変更は、従業員やユーザーに対して新たな認証プロセスや手続きの変更を伴うため、組織内での抵抗を引き起こすこともあります。これらの課題を克服するためには、効果的な変更管理とともに、技術的なサポートや教育が必要となります。
主要企業のリスト：
● Akamai Technologies
● Cisco Systems, Inc.
● Palo Alto Networks
● IBM Corporation
● Zscalar, Inc.
● Broadcom
● CrowdStrike
● Forcepoint
● Skyhigh Security (Musarubra US LLC)
● Check Point Software Technologies
革新的な技術による市場機会
ゼロトラストセキュリティ市場における革新も、市場成長を加速させる要因となっています。例えば、クラウドベースのサイバーセキュリティサービスプロバイダーであるibossは、ChatGPTリスクモジュールをゼロトラストセキュリティサービスエッジ（SSE）の一部として導入しました。この技術は、AIを活用してユーザーのインタラクションを監視し、進化するサイバー脅威に対応するため、データセキュリティと規制順守の確保において優れた機能を提供します。このような先進的な技術の登場は、ゼロトラストセキュリティ市場の成長をさらに加速させています。