株式会社美想空間 宮崎市に支店を開設 ― 新公民館VOLを起点に不動産再生・拠点運営事業を加速 ―
住宅・店舗等のリノベーションを手がける株式会社美想空間（本社所在地：大阪市港区、代表取締役：鯛島康雄）は、宮崎県宮崎市において、地域交流拠点「新公民館VOL」のフロア拡張に伴い、新たに宮崎支店を開設した。
同社はこれまで、中古不動産や遊休資産の再生を通じて、単なる空間の改修にとどまらず、人が集い、関係性が生まれ、継続的に価値が育まれる「場づくり」を各地で展開してきた。
今回の支店開設は、宮崎市で運営してきた「新公民館VOL」を起点とした取り組みをさらに深化させるものである。同施設は、入居者や地域住民、外部プレイヤーが交わることで、交流や活動が生まれる拠点として機能しており、行政や大学、リノベーション実践者との連携による取り組みも継続的に行われてきた。
フロア拡張により受け入れ機能が強化されたことを受け、現地での事業推進体制を整備。宮崎支店の開設により、地域に根差したプロジェクトの企画・運営をより機動的に展開し、九州エリアにおける不動産再生および場づくり事業の加速を図る。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346102/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346102/images/bodyimage2】
今後の展開として、宮崎県児湯郡川南町と締結した連携協定に基づき、伊倉浜自然公園の再整備および地域活性化に関する取り組みとの連動も視野に入れる。同プロジェクトでは、観光資源としての価値向上にとどまらず、人が継続的に関わり続けることができる関係性の創出を重視し、地域内外の交流と経済活動の循環を生み出す持続可能なモデルの構築を目指している。
また、新公民館VOLにおいても、空き家をはじめとした地域資源の活用を軸に、人が集い活動が生まれる場づくりを推進していく。専門人材や実践者との連携による学びの機会の創出や、実践的な取り組みへの展開を通じて、関係人口の創出および次世代の担い手育成につなげていく。
これらの取り組みを通じて、「学び」と「実践」が循環する仕組みを各地に実装し、地域における新たな価値創出のあり方を提示していく。
美想空間は今後も、各地で培ってきた施設運営および地域連携の知見を活かし、収益性と社会的意義を両立させながら、多様な人々が関われる持続可能な地域づくりを推進していく。
【会社概要】
会社名：株式会社美想空間
所在地：大阪府大阪市港区築港2丁目1-27
代表者：代表取締役 鯛島康雄
事業内容：住宅・店舗・宿泊施設等のリノベーション、企画・運営
URL：https://corp.bisoukuukan.com/
配信元企業：株式会社 美想空間
同社はこれまで、中古不動産や遊休資産の再生を通じて、単なる空間の改修にとどまらず、人が集い、関係性が生まれ、継続的に価値が育まれる「場づくり」を各地で展開してきた。
今回の支店開設は、宮崎市で運営してきた「新公民館VOL」を起点とした取り組みをさらに深化させるものである。同施設は、入居者や地域住民、外部プレイヤーが交わることで、交流や活動が生まれる拠点として機能しており、行政や大学、リノベーション実践者との連携による取り組みも継続的に行われてきた。
フロア拡張により受け入れ機能が強化されたことを受け、現地での事業推進体制を整備。宮崎支店の開設により、地域に根差したプロジェクトの企画・運営をより機動的に展開し、九州エリアにおける不動産再生および場づくり事業の加速を図る。
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今後の展開として、宮崎県児湯郡川南町と締結した連携協定に基づき、伊倉浜自然公園の再整備および地域活性化に関する取り組みとの連動も視野に入れる。同プロジェクトでは、観光資源としての価値向上にとどまらず、人が継続的に関わり続けることができる関係性の創出を重視し、地域内外の交流と経済活動の循環を生み出す持続可能なモデルの構築を目指している。
また、新公民館VOLにおいても、空き家をはじめとした地域資源の活用を軸に、人が集い活動が生まれる場づくりを推進していく。専門人材や実践者との連携による学びの機会の創出や、実践的な取り組みへの展開を通じて、関係人口の創出および次世代の担い手育成につなげていく。
これらの取り組みを通じて、「学び」と「実践」が循環する仕組みを各地に実装し、地域における新たな価値創出のあり方を提示していく。
美想空間は今後も、各地で培ってきた施設運営および地域連携の知見を活かし、収益性と社会的意義を両立させながら、多様な人々が関われる持続可能な地域づくりを推進していく。
【会社概要】
会社名：株式会社美想空間
所在地：大阪府大阪市港区築港2丁目1-27
代表者：代表取締役 鯛島康雄
事業内容：住宅・店舗・宿泊施設等のリノベーション、企画・運営
URL：https://corp.bisoukuukan.com/
配信元企業：株式会社 美想空間
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