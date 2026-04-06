『建設、農業、鉱山機械用バッテリー』 の技術、有力企業、市場分析・予測をまとめた最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年4月6日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年3月30日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Batteries for Construction, Agriculture, & Mining Machines 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 264
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/batteries-for-construction-agriculture-and-mining-machines/1150
建設、農業、鉱業にわたるオフハイウェイ市場では、経済・環境・運用面での利点から、電動機械への移行がますます進んでいます。電動化の成功を実現するためには、バッテリー性能をオフハイウェイ機械の多様な性能要件に適合させることが必要です。本調査レポートでは、オフハイウェイ市場分析、電動機械の性能要件、市販完成品バッテリーパック特性、サプライチェーンと市場に関する主な洞察、オフハイウェイ機械で未来のバッテリー技術が果たす役割分析、2036年までの10年間のバッテリー需要の詳細予測を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346016/images/bodyimage1】
「建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● 建設機械、農業機械、鉱山機械、市場、電動化の概要
● 電動オフハイウェイ機械のバッテリー要件分析
● オフハイウェイ機械向け完成品バッテリーパックのベンチマーク評価
● オフハイウェイ機械メーカーとパック・セルメーカーのバッテリーサプライチェーン
● オフハイウェイ機械の現行・先進バッテリー技術役割
● オフハイウェイのバッテリー需要と収益の10年間予測（～2036年）
● 企業概要
「建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年」は以下の情報を提供します
● 建設、農業、鉱業での世界のオフハイウェイ機械市場分析
□ 機械市場、電動機械動向、主な機種、事例紹介など
● 現行の電動オフハイウェイ機械バッテリー要件の詳細内訳
□ バッテリーサイズ、出力、電圧、充放電レート、サイクル寿命、コストなど
● オフハイウェイ市場向け完成品バッテリーパックのベンチマーク評価
□ 電動機械技術への適用性の判断材料として、地域別動向や性能指標を分析（エネルギー密度、出力密度など）
□ 熱管理、パッケージングの動向、機械とバッテリーパックの充電要件も包括的に解説
● 電気機械メーカー、バッテリーパックサプライヤー、セルサプライヤーを含む主なサプライチェーン関係
□ パックメーカーと製品の詳細事例、サプライヤー買収、スピンアウト、清算も紹介
● 技術動向、性能特性、各種オフハイウェイ機械への技術の適用性を取り上げ、現行・将来のバッテリー技術（NMC、LFP、LTO、シリコン負極、固体、ナトリウムイオンなど）を包括的に解説
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年3月30日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Batteries for Construction, Agriculture, & Mining Machines 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 264
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/batteries-for-construction-agriculture-and-mining-machines/1150
建設、農業、鉱業にわたるオフハイウェイ市場では、経済・環境・運用面での利点から、電動機械への移行がますます進んでいます。電動化の成功を実現するためには、バッテリー性能をオフハイウェイ機械の多様な性能要件に適合させることが必要です。本調査レポートでは、オフハイウェイ市場分析、電動機械の性能要件、市販完成品バッテリーパック特性、サプライチェーンと市場に関する主な洞察、オフハイウェイ機械で未来のバッテリー技術が果たす役割分析、2036年までの10年間のバッテリー需要の詳細予測を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346016/images/bodyimage1】
「建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● 建設機械、農業機械、鉱山機械、市場、電動化の概要
● 電動オフハイウェイ機械のバッテリー要件分析
● オフハイウェイ機械向け完成品バッテリーパックのベンチマーク評価
● オフハイウェイ機械メーカーとパック・セルメーカーのバッテリーサプライチェーン
● オフハイウェイ機械の現行・先進バッテリー技術役割
● オフハイウェイのバッテリー需要と収益の10年間予測（～2036年）
● 企業概要
「建設、農業、鉱山機械用バッテリー 2026-2036年」は以下の情報を提供します
● 建設、農業、鉱業での世界のオフハイウェイ機械市場分析
□ 機械市場、電動機械動向、主な機種、事例紹介など
● 現行の電動オフハイウェイ機械バッテリー要件の詳細内訳
□ バッテリーサイズ、出力、電圧、充放電レート、サイクル寿命、コストなど
● オフハイウェイ市場向け完成品バッテリーパックのベンチマーク評価
□ 電動機械技術への適用性の判断材料として、地域別動向や性能指標を分析（エネルギー密度、出力密度など）
□ 熱管理、パッケージングの動向、機械とバッテリーパックの充電要件も包括的に解説
● 電気機械メーカー、バッテリーパックサプライヤー、セルサプライヤーを含む主なサプライチェーン関係
□ パックメーカーと製品の詳細事例、サプライヤー買収、スピンアウト、清算も紹介
● 技術動向、性能特性、各種オフハイウェイ機械への技術の適用性を取り上げ、現行・将来のバッテリー技術（NMC、LFP、LTO、シリコン負極、固体、ナトリウムイオンなど）を包括的に解説