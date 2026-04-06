2026年4月3日 52歳で現役S級！生涯獲得賞金11億円超のトップ競輪選手・渡邉晴智氏の強さを支える高気圧酸素ルーム『O2Room(R)』のインタビュー記事が公開されました。

2026年4月3日 52歳で現役S級！生涯獲得賞金11億円超のトップ競輪選手・渡邉晴智氏の強さを支える高気圧酸素ルーム『O2Room(R)』のインタビュー記事が公開されました。