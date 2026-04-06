ISACA(R)公認「Advanced in AI AuditTM (AAIATM)」トレーニング 2026年6月開催決定 -AI監査に特化した世界唯一の上級認定資格対応トレーニングを日本語で提供-
DX/IT研修と人材育成ソリューションを提供するTop Out Human Capital株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：船戸 大輔、以下 トップアウト ヒューマンキャピタル）は、国際的な非営利団体ISACA(R)の公式トレーニングパート ナーとして、ISACA Advanced in AI AuditTM (AAIATM)のトレーニングを、2026年6月18日 (木) ～ 19日 (金) に開催することをお知らせいたします。
本トレーニングは、AI監査に特化した世界で初めて(2026年4月時点、ISACA(R)調査)の上級認定資格「AAIATM」の取得を目指す方を対象とし、オンラインライブ形式で受講可能です。
〇 背景
「 AI活用の重要性が高まる中、AI監査人材の育成が急務に」
AI活用の重要性が高まる中、あらゆる業界でAI導入に伴うリスク管理やガバナンスへの対応が組織にとって喫緊の課題となっています。
ISACAのグローバル調査では、IT専門家の85%が「昇進または職を維持するために、2年以内にAIに関するスキルや知識を高める必要がある」と回答しており、さらに35%が「AIリスクへの対応は組織にとって最優先課題」と答えています。
AI監査に精通した専門人材の育成は急務であり、当社はISACA(R)公認のAAIATMトレーニングを提供することで、日本における高度なAI監査人材の育成に貢献してまいります。
〇 提供するトレーニングの詳細
・トレーニング名：ISACA Advanced in AI AuditTM (AAIATM)
・開催日時：2026年6月18日 (木) ～ 6月19日 (金) 09:30 ～ 16:30
・受講形式：オンライン
・受講料 (税込)：330,000円
・受講対象者：
AI導入が進む組織のIT監査人・アドバイザリ担当者
CISA(R)・CPA・CIA・ACCA / FCCA保有者でAI領域の専門性を高めたい方
監査業務へのAI活用・自動化を推進したい実務責任者
・必須前提資格：CISA(R)、CPA (米国・日本・カナダ・オーストラリア)、CIA (IIA)、ACCA / FCCAのいずれか
・教材および配布物：
レビューマニュアル(日本語版AAIA公式トレーニングテキスト)
問題集(電子版)
認定資格受験バウチャー(1回分)
・その他特典：
受講後3ヶ月間のメンタリングサービス(質問受付)
12 PDU (Professional Development Units)取得
▼トレーニングの詳細はこちら
https://www.topout.co.jp/training/IA-AAIA
〇 カリキュラムの概要
本トレーニングは、AIを監査する力とAIで監査する力の両方を習得する実践型プログラムです。以下の3つの学習領域で構成されています。
・領域1. AIガバナンスとリスク
AI戦略の策定、リスクの特定・評価・モニタリング、プライバシーとデータガバナンス、倫理的考慮事項(バイアス・透明性・公平性)など、AIシステムのガバナンス構造を包括的に学びます。
・領域2.AI運用
データ収集・分類・品質管理、AIソリューション開発ライフサイクル、ハルシネーションやデータポイズニング・プロンプトインジェクションといったAI固有の脅威への対応、インシデントレスポンスなど、AI運用の実務的側面を深く掘り下げます。
・領域3. AI監査ツールと技法
大規模言語モデル(LLM)をはじめとするAIツールを活用した監査計画・設計の手法、データ分析技法(感情分析等)、監査証拠の収集、レポート作成と品質保証まで、AI時代の監査実務に直結したスキルを修得します。
〇 ISACA Advanced in AI AuditTM (AAIATM) 認定資格とは
本トレーニングは、AI監査に特化した世界で初めて(2026年4月時点、ISACA(R)調査)の上級認定資格「AAIATM」の取得を目指す方を対象とし、オンラインライブ形式で受講可能です。
〇 背景
「 AI活用の重要性が高まる中、AI監査人材の育成が急務に」
AI活用の重要性が高まる中、あらゆる業界でAI導入に伴うリスク管理やガバナンスへの対応が組織にとって喫緊の課題となっています。
ISACAのグローバル調査では、IT専門家の85%が「昇進または職を維持するために、2年以内にAIに関するスキルや知識を高める必要がある」と回答しており、さらに35%が「AIリスクへの対応は組織にとって最優先課題」と答えています。
AI監査に精通した専門人材の育成は急務であり、当社はISACA(R)公認のAAIATMトレーニングを提供することで、日本における高度なAI監査人材の育成に貢献してまいります。
〇 提供するトレーニングの詳細
・トレーニング名：ISACA Advanced in AI AuditTM (AAIATM)
・開催日時：2026年6月18日 (木) ～ 6月19日 (金) 09:30 ～ 16:30
・受講形式：オンライン
・受講料 (税込)：330,000円
・受講対象者：
AI導入が進む組織のIT監査人・アドバイザリ担当者
CISA(R)・CPA・CIA・ACCA / FCCA保有者でAI領域の専門性を高めたい方
監査業務へのAI活用・自動化を推進したい実務責任者
・必須前提資格：CISA(R)、CPA (米国・日本・カナダ・オーストラリア)、CIA (IIA)、ACCA / FCCAのいずれか
・教材および配布物：
レビューマニュアル(日本語版AAIA公式トレーニングテキスト)
問題集(電子版)
認定資格受験バウチャー(1回分)
・その他特典：
受講後3ヶ月間のメンタリングサービス(質問受付)
12 PDU (Professional Development Units)取得
▼トレーニングの詳細はこちら
https://www.topout.co.jp/training/IA-AAIA
〇 カリキュラムの概要
本トレーニングは、AIを監査する力とAIで監査する力の両方を習得する実践型プログラムです。以下の3つの学習領域で構成されています。
・領域1. AIガバナンスとリスク
AI戦略の策定、リスクの特定・評価・モニタリング、プライバシーとデータガバナンス、倫理的考慮事項(バイアス・透明性・公平性)など、AIシステムのガバナンス構造を包括的に学びます。
・領域2.AI運用
データ収集・分類・品質管理、AIソリューション開発ライフサイクル、ハルシネーションやデータポイズニング・プロンプトインジェクションといったAI固有の脅威への対応、インシデントレスポンスなど、AI運用の実務的側面を深く掘り下げます。
・領域3. AI監査ツールと技法
大規模言語モデル(LLM)をはじめとするAIツールを活用した監査計画・設計の手法、データ分析技法(感情分析等)、監査証拠の収集、レポート作成と品質保証まで、AI時代の監査実務に直結したスキルを修得します。
〇 ISACA Advanced in AI AuditTM (AAIATM) 認定資格とは