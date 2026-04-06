千葉商科大学（学長：宮崎緑 所在地：市川市国府台）および千葉商科大学付属高校（校長：高井宏章 所在地：市川市中国分）を運営する学校法人千葉学園（理事長：内田茂男）は、高井校長がパーソナリティを務めるラジオNIKKEIの金融教育番組『お金のハナシ』のバージョンアップに全面協力します。

2026年4月からは、大学生・高校生のリアルな声を番組制作に取り入れ、若者とともに学び、育てる金融教育番組へと進化します。

資産運用に関心はあっても、「何から始めればいいかわからない」。『お金のハナシ』は、そんな“はじめの一歩”を踏み出そうとする投資初心者に向けて、楽しみながら金融リテラシーを身につけられる番組として、スタートから3年にわたり支持を集めてきました。元日本経済新聞記者、経済コラムニスト・YouTuberでもある高井校長と、金融教育活動家の横川楓さんが、専門知識をやさしく、わかりやすく伝えるトークで人気を博しています。

2026年4月からは、本学園とのタイアップにより内容をさらに進化。高井校長のもと、千葉商科大学の学生や千葉商科大学付属高校の生徒が番組企画に参加し、若者世代の疑問や感覚を番組づくりに反映していきます。また、リスナーからの質問や感想も取り入れた参加型の構成で、「分かりやすさ」と「身近さ」を一層深めます。

「日本で一番わかりやすい金融教育番組」を掲げる『お金のハナシ』が、「日本で一番金融リテラシー教育に高大一貫で取り組む」本学園との新たな連携により、金融教育の新たな可能性を切り拓いていきます。今後の展開にぜひご注目ください。

番組概要

【番組名】千葉商科大学＆付属高校 presents高井宏章と横川楓の「お金のハナシ」

https://www.radionikkei.jp/okane/

【放 送】2026年4月8日～ 本放送：第2・第4水曜 20：30～21：00、ラジオNIKKEI第1／radiko

【配 信】本放送：第2・第4水曜 朝6：00頃

おまけ：本編配信の翌週水曜 朝6：00頃（各種ポッドキャスト）

【出 演】高井宏章（ 千葉商科大学付属高校校長／経済コラムニスト・YouTuber）

横川楓（やさしいお金の専門家・金融教育活動家）

【提 供】千葉学園

校長プロフィール

高井宏章（千葉商科大学付属高校校長／経済コラムニスト・YouTuber）

1972年生まれ、愛知県出身。元日本経済新聞編集委員。日経在籍時には「マネーのまなびチャンネル『教えて高井さん』」を担当し、「日経ニュースプラス9」のキャスターも務めた。著書『おカネの教室』（2018年刊）は10万部を超えるロングセラー。教育現場とメディアの双方から、金融リテラシー向上に取り組んでいる。









千葉学園の金融リテラシー教育について

人生100年時代において自立した意思決定ができる力を育成するため、金融リテラシー教育に体系的に取り組み、千葉商科大学付属高校では2022年度から「金融リテラシー×SDGs」を教育の柱に位置づけ、 千葉商科大学と連携した高大一貫プログラムを展開。本学園は2022年にNPO法人日本FP協会と包括連携協定を締結し、同協会、高校教員、大学教員と共同で開発したオリジナル教材を授業に活用。家計管理や投資、保険、社会保障など実生活に即した内容を扱い、千葉商科大学に進学する生徒へは年間最大55時間の学びを提供している。