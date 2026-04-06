CIFF広州2026が閉幕、ホーム産業チェーン全体でグローバルな連携を強化

中国・広州、2026年4月4日 /PRNewswire/ -- 第57回中国国際家具見本市・広州（CIFF Guangzhou 2026）は、「コネクト・クリエイト（CONNECT • CREATE）」をテーマに、3月31日に閉幕しました。過去最多となる5,100社超の出展者を迎え、そのうち93.8％が新製品の発表の場としてCIFF広州を選択する中、8日間にわたる本イベントには、185の国と地域から353,106人の専門来場者が訪れました。海外からの来場者数は64,291人に達し、2025年のピークから13.2％増加して過去最高を更新しました。会期中には111の同時開催イベントが実施され、あわせて9件の主要トレンドレポートが初公開されるなど、CIFFが業界をけん引する存在としての役割を一層強化しました。現地参加が難しい中東のバイヤーへの対応を強化するため、本見本市では、会場のライブ視察とリアルタイムでのオンライン交流を組み合わせた革新的なリモート・マッチメイキング・サービスを導入し、162件のターゲット型調達マッチングセッションを実現するとともに、国際調達の継続性を確実なものにしました。

本見本市はバリューチェーン全体を網羅し、3つの主要展示会を通じて世界中のリソースを結び付け、業界の連携と成長を推進しました。



CIFF Guangzhou 2026 Wraps Up, Strengthening Global Links Across the Complete Home Industry Chain



3月18日から21日まで開催された家庭用家具展では、デザインがコンセプトから市場展開に至るまでどのように発展し、成長を促進するかを探りました。総展示面積43万平方メートルに及び、国際交流を促進し、海外ブランドの中国市場参入と中国ブランドの海外展開を支援しました。厳選された展示では、現代の住空間美学の軌跡をたどりました。変化するライフスタイルを反映し、ペットフレンドリーな空間や全年齢に対応したデザインといった新たな方向性にも焦点が当てられました。

3月28日から31日に開催されたオフィス・商業空間展示は、「サステナビリティ」をテーマに、オフィス環境、オフィス用シーティング、公共の商業空間にわたる職場エコシステムの将来を見据えたビジョンを提示しました。来場者は、設計、素材、ライフサイクル全体にグリーンの考え方が組み込まれていることを体感し、コンセプトから実使用に至るまでの低炭素イノベーションの進展が強調されました。スマート技術は中核的な原動力として機能し、インテリジェント製品、デザイン戦略、サービスシステムを統合し、空間および職場運用全体にわたるコネクテッドソリューションを創出することで、業界をインクルーシブで持続可能な成長へと導きました。

同時開催された中国広州国際家具生産設備・配料展覧会（CIFM/interzum guangzhou）は、世界のイノベーションと産業チェーンを結び付け、製造業の変革を推進しました。機械エリアではインテリジェント生産に焦点を当て、木工機械および張り加工機器とIndustry 4.0、ならびに柔軟な生産ラインを統合し、拡張可能なスマート製造の高度化を示しました。家具用素材エリアでは、CMF（カラー・素材・仕上げ）、機能性、サステナブルな仕上げにおける進展が紹介されました。ハードウェアエリアでは、住宅デザインおよび空間機能性を高めるスマートソリューションが提示されました。

創造、製造、グローバル商取引を結び付ける統合プラットフォームとして、3つの主要展示が一体となり、CIFF 2026は世界中の業界関係者を結集するとともに、広州の国際的な家具ハブとしての地位を一層強化しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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