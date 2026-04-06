Xinhua Silk Road：上海ファッションウィーク（Shanghai Fashion Week）、最新の活力指数報告書で世界4位に浮上

北京、2026年4月4日/PRNewswire/ -- 上海で木曜日に発表された報告書によると、上海ファッションウィーク（Shanghai Fashion Week）はニューヨークを抜き、世界4位に浮上しました。China Economic Information Serviceが発行した「Global Fashion Industry Index-Fashion Week Vitality Index Report (2025)」では、上海を世界のファッション業界において最も急成長している主要都市としています。





パリとミラノのファッションウィークが、世界で引き続き首位と第2位を維持しました。ロンドンと上海はそれぞれ3位と4位に入り、商業的活力とデジタルトランスフォーメーションがその中核的な競争力として挙げられました。

本報告書では初めて「commercial trade activity（商業取引活動）」指標を導入し、各ファッションウィークが商業資源を統合して市場取引へ転換する能力を定量化しました。上海ファッションウィーク（Shanghai Fashion Week）は、パリに次ぐ1,217の取引ブランドを記録し、調査対象となった8つのファッションウィークの中で最多となる7つのデジタル取引プラットフォームを運営しました。

報告書は、依然として格差が存在することも指摘しました。上海ファッションウィークの23の商品カテゴリーと平均取引価格420米ドルは、パリファッションウィークの対応する数値のそれぞれ64％、54％にとどまっており、市場が依然としてミドルレンジブランドと新興ブランドを中心としている一方で、大きな成長余地を有していることを示しています。

要素集約の面では、パリとミラノが参加ブランド数でそれぞれ429、387、イベント数でそれぞれ544、529を記録して首位となる一方、上海は約200件のイベントを開催し、新規ブランドの参加によって存在感を示しました。産業への影響力の面では、上海はデザイナー数で世界1位となり、イノベーショントレンドのスコアでも上位に位置しました。

中国のアパレル・ファッション小売市場は2025年に4,600億米ドル近くに達し、世界最大の単一市場としての地位を維持しました。世界のファッションEコマース普及率は、2020年の18％から2025年には約36％へと上昇し、新興市場では45％を超えました。

持続可能性については、世界の消費者の約72％が持続可能な製品にプレミアムを支払う意思があると回答しており、その多くは5～10％の上乗せを受け入れています。同報告書は人工知能に特化した章も設けており、世界のファッション小売企業の58～60％がAIを業務運営とマーケティングに導入していると指摘しています。

報告書は、上海ファッションウィーク（Shanghai Fashion Week）が規模拡大から能力高度化への重要な転換期にあり、デザインと消費をつなぐ商業拠点としての役割を強化するために、地域文化、コンテンポラリーデザイン、オートクチュールの一体化をさらに深めるべきだと結論付けています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/350009.html

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com