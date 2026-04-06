Zoomlion、2025年通期業績を発表 海外売上高が全体の60%に迫る

グローバル展開と事業の多角化が引き続き成長を牽引

中国・長沙、2026年4月4日/PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （以下、「Zoomlion」または「当社」、 1157.HK） は2025年通期業績を発表し、売上高は521億700万元で前年同期比14.58%増、株主帰属純利益は48億5,800万元で同38.01%増となりました。海外売上高は30.52%増の305億1,500万元に達し、総売上高の58.56%を占め、成長を支えるうえで当社のグローバル展開と幅広い事業ポートフォリオが果たす役割の拡大を浮き彫りにしました。

2025年、Zoomlionは中核設備事業を引き続き強化するとともに、新たな成長分野の拡大も進めました。コンクリート機械、移動式クレーン機械、建設用巻上機械の各事業はいずれも海外市場で成長し、輸出売上高の合計は前年同期比20%超増加しました。

新興事業も成長に貢献しました。土木機械の売上高は前年同期比約45%増加し、鉱山機械の海外売上高は3倍超に伸びました。高所作業車事業は、当社ハンガリー工場の稼働開始を含む現地化した事業運営に支えられ、海外市場で引き続き成長しました。農業機械も、海外売上高が20%超の伸びを記録しました。

ロボット事業ポートフォリオによる将来の成長支援

Zoomlionはロボット事業も引き続き推進し、フルサイズの車輪付きヒューマノイドロボット、二足歩行ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット犬を含むようにポートフォリオを拡充しました。複数の製品が数回にわたる改良を経て、エンジニアリング段階に入りました。

数十台のロボットがZoomlionのスマート工場に導入され、事前組み立て、仕分け、マテリアルハンドリング、品質検査における用途検証が進められています。当社はまた、小ロット生産への移行を進める中で、専用ロボット製造施設の建設にも着手しました。

グローバル展開を引き続き強化

2025年、当社のグローバル展開はさらに深化しました。過去4年間で、Zoomlionの海外売上高の年平均成長率は52%に達しました。

Zoomlionは海外市場において、エンドツーエンドでデジタル化・現地化した直販モデルの強化を続けています。当社は現在、海外に430超の拠点と220超のサービス・スペアパーツ倉庫を展開しており、製品は170超の国と地域で販売されています。海外従業員数は、現地採用の約6,000人を含めて9,000人を超えており、グローバル製造ネットワークは現在、イタリア、ドイツ、メキシコ、ブラジル、トルコ、米国、ハンガリー、インドを含む主要市場にまたがる10超の製造拠点を有しています。

グローバル化、事業の多角化、先進技術の継続的な進展により、Zoomlionは長期的成長に向けたより強固な基盤を築き続けています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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