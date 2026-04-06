“みちょぱ“の新たなライフステージを応援すべく アカチャンホンポが番組の冠スポンサーに！！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、2026年4月より“みちょぱ”こと池田美優さんがパーソナリティを務めるニッポン放送『#みちょパラ』（毎週日曜22時30分～）の冠スポンサーになりました。



パ ーソナリティの池田美優（みちょぱ）さんは、今年2月に妊娠を発表。この度、妊娠・出産という人生の大きな節目を迎えるみちょぱさんをサポートする形で、4月から新たにアカチャンホンポの冠提供で『アカチャンホンポ presents #みちょパラ』のタイトルで放送いたします。

番組を通じてリアルなマタニティライフや子育てにまつわる話題も届けていく予定で、リスナーの方々に妊娠・出産・育児といったライフスタイルの変化のリアルを知っていただくきっかけを提供していきます。次週4月12日（日）の放送には、アカチャンホンポのスタッフも番組に出演し、みちょぱさんとマタニティ期のリアルなトークを展開します。

さらに番組のタイアップコーナーとして「アカチャンホンポ・みちょパラ支店」も実施いたします。

■タイトル：『アカチャンホンポ・みちょパラ支店』

■概要：東京・有楽町にある架空の店舗「アカチャンホンポ・みちょパラ支店」にありそうな商品とそのレビューをリスナーさんから募集し紹介していくコーナー。これリアルにあったらいいかも…というアイデアもお待ちしています。

■メールアドレス：michopa@1242.com

■メール件名：「支店」

■例：

・「夜泣きミラーボール」を購入しました。

赤ちゃんが夜泣きした瞬間、部屋がクラブみたいな照明になります。

赤ちゃんの泣き声がさらに大きく感じますが、クラブの雰囲気が出るのでしばらく使ってみます。ただ、私の眠さは変わらないので★は2つです。

・「ギャル仕様のよだれかけ」を購入しました。

よだれが垂れると「それな」って小さく光ります。うちのおじいちゃんが欲しがって、赤ちゃんと奪い合いになるほど人気です。おじいちゃん用の購入も考えているので★5です。

また、番組では毎回、「アカチャンホンポ」のマタニティ・ベビー用品のリスナープレゼントも実施します。

『アカチャンホンポ presents #みちょパラ』は、ニッポン放送にて毎週日曜22時30分より放送。

radikoのタイムフリー機能で放送後1週間聴取することができます。

【番組概要】

■番組タイトル：『アカチャンホンポ presents ＃みちょパラ』

■ 放送日時：毎週日曜日 22時30分～23時

■ネット局：新潟放送 毎週火曜日 21時～21時30分

■パーソナリティ：池田美優（みちょぱ）

■メールアドレス：michopa@1242.com

■番組ハッシュタグ： #みちょパラ

■提供社：株式会社赤ちゃん本舗

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様の気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp