GAC、AION Vと香港での躍進に牽引され、第1四半期の海外市場で力強い成長を記録

広州、中国、2026年4月4日 /PRNewswire/ -- GACは3月も海外市場での好調な勢いを維持し、自社ブランドの月間販売台数は17,031台に達しました。第1四半期の累計販売台数は、前年同期比86％増の42,165台となりました。「One GAC 2.0」戦略と「「技術主導のGAC、フルチェーン・エコシステムでグローバル展開を推進（Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem）」」というテーマの下、GACは製品輸出からグローバル事業運営へのシフトを加速させています。

AION Vは引き続き好調で、3月の販売台数は前年同月比321％増を記録しました。広い室内空間、インテリジェント・コクピット、先進運転支援システム、および510kmの航続距離により、複数の国で「スターモデル」として人気を博しています。

地域別では、アジア太平洋地域が引き続きリードしています。シンガポールとタイの販売台数は、それぞれ前年比304％増、99％増と急増しました。香港特別行政区では歴史的な躍進を遂げました：3月の卸売台数は2,000台に迫り、2,500件以上の車両登録書類が提出されました。地元の登録台数ランキングで3位となり、過去最高を記録しました。GACは香港で6つのスターモデルを導入し、全域をカバーする販売ネットワークを確立したほか、配送時間を大幅に短縮するために専用のエクスプレス物流システムを立ち上げました。欧州では、ポルトガル（前月比37%増）やポーランド（同300%増）で着実な進展が見られました。AION UTはオーストリアで生産ラインからの出荷を開始し、現地生産に向けた重要な一歩を踏み出しました。米州では、ウルグアイの販売台数が前年比567％増、コロンビアが同283％増と急増しました。AION UTはボリビアでコンパクトEV部門の最高賞を受賞し、GS4 MAXは「ベストSUV」に選ばれました。

GACはまた、影響力の高いイベントを通じてブランドの存在感を深めました。バンコク国際モーターショーでは、初の海外サービスブランド「GAC CARE」を立ち上げました。南米ではTC2000選手権のスポンサーを務め、コロンビアのMillonarios Fútbol Clubと提携しました。エチオピアでは、アディスアベバに旗艦店を開設し、4つの純電気自動車（BEV）モデルを導入しました。

香港から欧州、アフリカから米州に至るまで、GACは「現地に根ざし、現地の人のために（In Local, For Local）」という哲学を浸透させ、単なる販売増にとどまらない価値の共鳴を実現しています。今後もGACは現地化された事業運営を推進し、グローバルなサービスネットワークを拡大し、低炭素でインテリジェントなモビリティソリューションを世界中に提供していきます。

GACの詳細については、以下をご覧ください：https://www.gacgroup.com/enを参照するか、ソーシャルメディアでフォローしてください。





（日本語リリース：クライアント提供）

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