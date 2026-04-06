「昼も夜も見える」を当たり前に― ドライバーの“見えにくさ”を変えた『with Drive』―

愛眼株式会社

愛眼株式会社は2026年で創業85周年を迎え、全国に200店以上の店舗を構える眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う眼鏡専⾨店です。お客様の暮らしを、より快適に、より豊かにする企業となることを目指し、安心の技術、納得の商品、気持ちに寄り添うサービスを提供しています。

1.ドライバーが抱えていた“見えにくさ”という課題





自動車運転において「視界」は安全性を左右する最も重要な要素のひとつです。しかし現実には、多くのドライバーが日常的に“見えにくさ”という課題を抱えています。

例えば、

・ 日中の強い日差しによる眩しさ・ 夕方やトンネル内での急激な明暗変化・ 夜間の対向車ヘッドライトの眩しさ





こうした環境下では、視界のコントラストが低下し、疲労や判断ミスの原因になります。従来、この課題に対しては「サングラスを使う」という解決策が一般的でした。しかしそこには大きな矛盾がありました。

2.安全運転を支える新たな視点

一般的なサングラスは、強い光を遮るためにレンズカラーが濃く設計されています。そのため日中は快適でも、 夕方以降や夜間では逆に“暗くなりすぎる”という問題がありました。つまりドライバーは、

・ 日中はサングラス・ 夜間は裸眼





と使い分ける必要があり、状況によってはかけ替えが必要になります。愛眼はここに着目しました。

「ドライブ中にサングラスをかけ替えるという行為そのものが、安全性を下げているのではないか」

この課題意識から生まれたのが、昼夜兼用という新しいコンセプトの万能レンズ『with Drive』シリーズです。













こちらの動画もご確認ください。( https://youtu.be/_WCdZpwnDbo )

3. 眩しさの常識への疑問

開発の出発点は、「暗くする＝眩しさ対策」という従来の常識への疑問でした。従来のサングラスは、光量を減らすことで眩しさを抑える設計です。しかしそれでは、必要な視界情報まで同時に削ってしまいます。

特に夜間運転では、

・ 路面状況・ 歩行者・ 標識





といった重要な視覚情報の見落としにつながる可能性があります。そこで愛眼は、発想を転換しました。

「光を減らすのではなく、“不要な光だけを減らす”ことはできないか」







4. 「光を選択的にカットする」という技術

この発想から生まれたのが、『with Drive』シリーズのコア技術です。本製品は、「紫外線（UV）」、「ブルーライト」、「高エネルギー可視光線（HEV）」、「そして特に眩しさの原因となる“イエローライト”」といった複数の光を選択的にカット・軽減します。特に585nm付近のイエローライトを抑制することで、色彩のコントラストを高め、対象物をくっきりと認識できるように設計されています。







その結果、「日中はスッキリとした視界」、「夜間はクッキリとした見え方」を同時に実現。 さらに、夜間運転に必要な明るさ基準（可視光線透過率）を満たすことで、昼夜問わず使用できるレンズ設計となっています。

5. 成市場ニーズとの一致

この「昼夜兼用」というコンセプトは、市場のニーズと強く一致しました。実際にユーザーからは、

・ ヘッドライトの眩しさが軽減された・ 長時間運転でも疲れにくい・ かけ替えの手間がなくなった





といった評価が寄せられています。 また、「夜釣りやナイトラン」、「PC作業などの日常用途」にも対応できる汎用性の高さが、利用シーンを広げました。こうして『with Drive』は、単なるUVカット対策レンズではなく“視界の質を向上させるアイウェアレンズ”として市場に浸透していきました。

6. 『with Drive』シリーズの展開







愛眼はその後も改良を重ね、『with Drive NEO UV420』などの新モデルを展開。

「より自然な見え方」、「軽量で快適な装着感」、「度付き対応による利便性向上」など、実用性をさらに高めてきました。特に、トンネルや夕暮れ時といった“視界が変化する瞬間”でもかけ替え不要で対応できる点は、ドライバーにとって大きな価値となっています。『with Drive』シリーズは、個人向け商品にとどまらず、法人領域でも高い親和性を持っています。

例えば、

・ 運送業・タクシー業における安全運転支援・ 建設・インフラ現場での視認性確保・ 高齢ドライバーの視界サポート





など、安全性向上と事故リスク低減に寄与する可能性があります。「ドライバーの疲労軽減」、「作業効率の向上」といった観点からも、企業価値の向上に貢献するソリューションとなり得ます。

7. 安全な視界を提供するため

これからの時代、安全性や快適性は“個人の工夫”ではなく、製品や仕組みで解決するべき課題へと変わりつつあります。『with Drive』は単なるサングラスではなく、安全な視界を提供するための新しいスタンダードです。愛眼は今後も、 “見えにくさ”という課題に対し、技術と発想で応え続けていきます。





