Lupin、VISUfarmaの買収を完了





ムンバイ（インド）、ロンドン、ローマ、ツーク（スイス）, 2026年4月3日 /PRNewswire/ -- グローバル製薬大手のLupin Limited（Lupin）（BSE：500257）（NSE：LUPIN）（REUTERS：LUPIN.BO）（BLOOMBERG：LPCIN）は、GHO Capital Partners LLP (GHO)より、眼科領域に特化した欧州有数のスペシャリティ・ファーマであるVISUfarma B.V. (VISUfarma)を買収したと発表しました。本買収は、スペシャリティケアのポートフォリオを拡大し、欧州におけるプレゼンスを強化するというLupin'の戦略における重要なマイルストーンとなります。

VISUfarmaとの統合により、Lupinの眼科製品ポートフォリオは、ドライアイ、緑内障、眼瞼衛生、眼瞼炎、網膜の健康、特殊栄養補助食品を含む60以上のブランド製品に大幅に拡大します。イタリア、英国、スペイン、ドイツ、フランスを含む欧州の主要市場において、VISUfarmaの強力なコマーシャル・フットプリントは、眼科に関する深い専門知識、信頼できる関係、現地市場に対する強い洞察力を持つ経験豊かなチームによって強化されています。

VISUfarmaは、高齢化社会と糖尿病に関連する眼合併症の増加により、革新的なアイケアソリューションに対する世界的な需要の高まりに対応するLupinの能力を強化します。

Lupinの最高経営責任者（CEO）であるVinita Guptaは次のように述べています。「VISUfarmaの買収は、Lupinにとって非常にエキサイティングな出来事であり、確立された商業インフラに支えられた60以上の革新的なアイヘルス製品の差別化されたポートフォリオが加わることになります。この戦略的買収は即座に利益をもたらすだけでなく、欧州全域で当社のプレゼンスを拡大し、スペシャリティ・フランチャイズの構築‑を加速させるでしょう。」

イタリア企業のVISUfarmaの最高経営責任者（CEO）であるPaolo Cioccetti氏は、次のように付け加えています。「Lupinと次のステージに踏み出すことを楽しみにしています。彼らのグローバルな専門知識、ビジョン、眼科医療へのコミットメントは、VISUfarmaを次のレベルに引き上げる理想的なパートナーです。私たちが力を合わせれば、欧州だけでなく世界の眼科医療の発展に大きな影響を与えることができると確信しています。」

Lupinについて

Lupin Limitedはインドのムンバイに本社を置く世界的な製薬会社で、100以上の市場で製品を販売しています。Lupinは、ブランド医薬品およびジェネリック医薬品、複雑なジェネリック医薬品、バイオテクノロジー製品、医薬品原薬（API）など、幅広い医薬品分野を手掛けています。医療専門家や消費者から世界的に信頼される同社は、インドと米国において呼吸器系、循環器系、抗糖尿病、抗感染、消化器系、中枢神経系、女性健康など複数の治療領域で強固な地位を確立しています。Lupinは世界中に15の最先端製造拠点と7つの研究センターを擁し、24,000人以上の専門スタッフを擁しています。Lupinは子会社であるLupin Diagnostics、Lupin Digital Health、Lupin Manufacturing Solutionsを通じて、患者の健康成果向上に取り組んでいます。

詳細については、www.lupin.comをご覧いただくか、LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/lupinでフォローしてください

VISUfarmaについて

VISUfarmaは、イタリア企業Visufarma SpAとNicox SAの欧州事業部門が2016年に統合して設立された、眼科領域に特化した専門製薬企業です。2025年には、イタリア、英国、スペイン、ドイツ、フランスおよび一部の海外市場において、5,300万ユーロの売上高を計上しています。VISUfarmaは2016年にGHO Capitalが買収しています。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2461104/Lupin_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com