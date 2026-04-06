不動産資格「土地活用プランナー」を運営する公益社団法人東京共同住宅協会(所在地：東京都渋谷区、会長：谷崎 憲一)は、2026年9月5日（土）～27日（日）に試験を開催します。試験申込は2026年6月1日（月）から開始いたします。申込開始時にメールでのご連絡をご希望の方は、下記フォームにメールアドレスをご登録ください。土地活用プランナー試験受付開始メール申込フォーム（2026年9月試験）https://ws.formzu.net/fgen/S90040196/

土地活用プランナーとは？

土地活用プランナーは、内閣府から公益認定を受けている公益社団法人東京共同住宅協会が運営する「土地活用の専門資格」です。本資格では、マーケティング、プランニング、事業収支計画、権利調整、法務、税務等の土地活用に関する様々な専門知識を体系的に学ぶことができます。土地活用の専門家であることを、「資格」という形で証明できる強みがあり、土地オーナー様と関わる機会の多い不動産業界、建築業界の方々を中心に受験されています。

試験概要

【試験実施期間】2026年9月5日（土）～2026年9月27日（日）【試験受付期間】2026年6月1日（月）～2026年9月24日（木）【受験料】9,900円（税込）【試験時間】60分（CBT試験）

＜試験受付開始メール申込フォーム＞

試験申込は2026年6月1日（月）から開始いたします。試験申込を開始した際にメールでのご連絡をご希望の方は、下記フォームにメールアドレスをご登録ください。https://ws.formzu.net/fgen/S90040196/

＜テキスト申込＞

試験運営団体の発行する公式テキスト【テキスト代】7,700円（税込）※テキストは、2026年5月上～中旬に完成・販売開始予定です。現在申込みをされた方へのお届けは、《 5月下旬以降 》となります。https://www.tojukyo.org/?pid=85812371

法人概要

商号 ： 公益社団法人東京共同住宅協会代表者 ： 会長 谷崎 憲一所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4Ｆ設立 ： 1969年12月事業内容 ： 共同住宅改善のための調査と研究、共同住宅経営に関する講習会見学会の開催等URL ： https://tojukyo.net/