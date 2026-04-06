1969年（昭和44年）の発足以来、50年以上にわたりオーナー様の賃貸経営の支援活動を続けている公益社団法人東京共同住宅協会（所在地：東京都渋谷区、会長：谷崎憲一）は、2026年5月20日(水)、すまい・るホール（東京都文京区）にて、『賃料増額の現場! 最前線 』セミナー＆相談会を開催いたします。

本セミナーでは、賃料増額を検討している大家・家主の皆様に向けて、実態調査に基づく賃料動向、裁判例を踏まえた法的知識、さらに現場で役立つ実務ノウハウを体系的に解説します。また、セミナーと同時開催で個別相談会も開催しておりますので、具体的なケースに応じたアドバイスを受けることが可能です。賃料アップを成功させるための実践的な知識を得られる貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。【申込URL】https://ws.formzu.net/fgen/S18801484/

＜開催概要＞

【日時】 2026年5月20日(水) 13：10～15：45（受付12：40～） セミナー：13：10～15：45 個別相談：①13:00～ ②14:00～ ③14:50～ ④15:50～【定員】 定員200名【参加費】 無料【場所】 水道橋 すまい・るホール 住宅金融支援機構本店１階（東京都文京区後楽1-4-10）【最寄り駅】JR総武線「水道橋駅」西口 徒歩3分、都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」徒歩3分【共催】 公益社団法人東京共同住宅協会、独立行政法人住宅金融支援機構【概要ページ】https://tojukyo.net/seminer_event/2026-05-20-01/

＜セミナー概要＞

【第１部】13:10～14:00『賃料アップのための実態調査結果を解説!』 ●マーケティングに基づいた地域別賃料動向など気になる各種調査のポイント ●なぜ、家賃値上げに注力しなければならないのか?他はどうしているのか? ●暫くは家賃上昇トレンドなのか?入居者はどのように対策しているのか? 講師：公益社団法人東京共同住宅協会 谷崎 憲一【第２部】14:00～14:40『不動産ｵｰﾅｰが知っておくべき賃料増額の基礎』 ●賃料改定の要因と流れをわかりやすく解説します! ●『どんな事情なら上げられる?』を裁判例を踏まえて解説 講師：永世綜合法律事務所 弁護士 尾熊 晋大朗 氏【第３部】14:55～15:45『賃料アップの裏側、実務のポイントを解説!』 ●タイミングを逃さない!現入居者へのアプローチから退去時、更新時の注意点 ●入居者へのアプローチ法、自主管理と、管理会社連携のアプローチを検証 講師：公益社団法人東京共同住宅協会 相談員 小池 哲平

＜申込方法＞

下記URLからお申込ください。https://ws.formzu.net/fgen/S18801484/※セミナー開催1週間前頃に招待状を郵送いたします。

＜法人概要＞

商号 ： 公益社団法人東京共同住宅協会代表者 ： 会長 谷崎 憲一所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4Ｆ設立 ： 1969年12月事業内容 ： 共同住宅改善のための調査と研究、共同住宅経営に関する講習会見学会の開催等URL ： https://tojukyo.net/

＜お問い合わせ＞

公益社団法人東京共同住宅協会 事務局TEL：03-3400-8620お問い合せフォーム：https://tojukyo.net/inquiry/