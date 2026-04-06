企業の健康経営やウェルビーイング支援を行う株式会社イー・エス・アイ(所在地：大阪府大阪市、代表取締役：中野 ひろゆき)は、代表の母であり、現在78歳の開発者「町子ちゃん」が8年越しで構想した冷凍豆腐スムージー『PAPMA(パプマ)』のグローバル展開に向けたプロジェクトを本格始動しました。





フィリピンでの写真





フィリピンの栄養課題解決に取り組む歴史的機関「Philippine Nutri-Foods Corporation(以下、PNFC)」とライセンス契約に向けた協議を進めており、2026年4月には現地フィリピンでのプロトタイプ・テイスティングを実施いたします。









■ 78歳の母の挑戦：8年間言い続けた「豆腐スムージーで世界を健康に」

本プロジェクトの原点は、代表の母である「中野 町子(愛称：町子ちゃん)」の尽きない情熱です。「美味しい豆腐スムージーで、世界の人の健康を作りたい」――そう語り始め、台所で試行錯誤を続けてきた彼女の8年越しの夢が、海を越えてフィリピンで実を結ぼうとしています。

日本の深刻な課題である「シニア雇用」において、多くの場合「いかに働き口を与えるか」が議論されがちです。しかし本プロジェクトは、「シニアが持つ純粋なビジョンと情熱」を、「現役世代のビジネスロジック」で掛け合わせることで、年齢の壁を越えて世界で価値を生み出すという「シニア活躍の全く新しいロールモデル」を提示するものです。





冷凍豆腐スムージー





■ なぜフィリピンなのか？ PNFCとの提携の背景

フィリピンでは現在、都市部を中心とした「肥満・生活習慣病の増加」と、貧困層における「微量栄養素の欠乏」という二重の栄養課題(ダブルバーデン)を抱えています。

政府系機関の子会社として1977年から国の栄養改善を担ってきたPNFCと協議を重ねる中で、150gで100kcal以下でありながら良質な植物性タンパク質を摂取できる『PAPMA』の機能性が高く評価されました。現在、現地生産に向けた秘密保持契約(NDA)を締結し、4月の現地テストを経て、社会実装フェーズへと移行します。









■ 母の愛を「継続可能なビジネス」に変える、専門家のロジック

78歳の母の情熱を、単なる家族の思い出で終わらせないのが、東京都商工会議所の健康経営エキスパートアドバイザー等を務める代表の役割です。これまで数々の企業で論理的なウェルビーイング指導を行ってきた知見を活かし、『PAPMA』を「一時的なブームの健康食品」ではなく、現地の福利厚生や公衆衛生に組み込める「継続的な健康課題の解決策(ソリューション)」として社会実装するスキームを構築しています。母の愛情から生まれたプロダクトに、専門家としてのロジックを掛け合わせることで、国境を越えたビジネスへと昇華させました。





中野ひろゆき＆町子ちゃん





■ 今後の展開

2026年4月にフィリピン現地でのテイスティングおよび最終調整を行い、現地での本格生産体制を確立します。また、この親子による歴史的な挑戦のプロセスを多くの方と共有し、共に歩むためのクラウドファンディングも今夏に実施を予定しています。

日本発の「親子の情熱」と「ウェルビーイングの論理」が、フィリピンの未来をどう変えていくのか。本プロジェクトの展開にご注目ください。









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社イー・エス・アイ

所在地 ： 大阪市西区南堀江1-14-12 1F

代表者 ： 代表取締役 中野 ひろゆき

設立 ： 2010年9月1日

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： フィットネス事業・健康経営事業・コンテンツ制作事業など

URL ： https://exsint.com

Website ： https://www.papma.shop/

Instagram： https://www.instagram.com/papma_smoothie/