株式会社横浜セイビ(本社：神奈川県横浜市戸塚区、代表取締役社長：川口 大治、以下「横浜セイビ」)は、「家事代行サービスのコピエ」において、親元を離れて横浜で新生活を始める学生を対象とした新サービス『家事代行見守りサービス』を2026年4月1日より開始いたします。





サービスURL： https://copier.jp/campaign/mimamori/





お風呂掃除





■「ちゃんと生活できているだろうか…」

【親御様の不安に応える新しい家事代行サービス】

春は、多くの学生が親元を離れ、新たな生活をスタートする季節です。

その一方で、親御様からは





「部屋はちゃんと片付いているだろうか」

「食事はきちんと取れているだろうか」

「体調を崩していないだろうか」





といった、不安の声が多く寄せられています。

横浜セイビが運営している「家事代行サービスのコピエ」では、こうした“離れているからこそ生まれる不安”に寄り添い、単なる家事代行にとどまらない、新しい形のサービスとして『家事代行見守りサービス』を開始いたしました。









■サービス概要

【“家事＋見守り”で、お子様の生活をやさしく支える】

本サービスでは、家事代行スタッフが定期的にご自宅を訪問し、清掃や生活サポートを行いながら、日々の生活状況をさりげなく見守ります。

訪問時には、室内の様子や生活状況を確認し、必要に応じて親御様へご報告(家事代行後、部屋内の画像を2個所送信)することで、離れていても安心できる環境を提供いたします。

「何かあったときに気づいてもらえる」

「誰かが定期的に様子を見てくれている」

そんな“安心をそばに置いておく”新しい生活支援サービスです。





【サービス料金(サービススタッフ1名)】

1R・1K・1DKのお部屋：

月1回プラン(2時間／回)：10,000円(税込)

月2回プラン(2時間／回)：19,800円(税込)





1LDK～2LDKのお部屋：

月1回プラン(2.5時間／回)：12,000円(税込)

月2回プラン(2.5時間／回)：23,800円(税込)

※各プラン共に、交通手段によっては、交通費＋1,000円を別途ご請求する場合があります。





お料理オプション：＋6,000円／回(約60分延長)

材料費は別です。事前に食材、調味料はご準備をお願いしております。

1口コンロのミニキッチンの場合は対応不可





お料理(オプション)





【サービス対象エリア】

横浜市(戸塚区・泉区・港北区・南区・中区・西区・神奈川区・金沢区)、藤沢市、鎌倉市、横須賀市









■サービスの特長

・家事代行と見守りを一体化した安心設計

・定期訪問による生活環境の維持と状況確認

・親御様への報告対応で遠距離でも安心

・横浜エリア密着だからできる迅速で柔軟な対応









■サービス誕生の背景、横浜での新生活を、そっと支える存在へ

横浜セイビは、横浜市戸塚区を中心に、学校・オフィスビル・商業施設・大型病院・介護施設などの清掃・設備管理・環境衛生を手掛ける総合ビルメンテナンス企業として、創業45周年を迎えました。今まで横浜セイビを支えていただいたお客様より、ご自宅の清掃をして欲しいというご依頼が増えたことにより、「清潔・快適・安全」な環境づくりを提供し続けてきた経験をもとに、2012年に、BtoC事業として「家事代行サービス」を開始しました。家事代行サービススタッフより、息子が大学に進学するにあたり親元を離れ一人暮らしをすることに非常に不安を感じ、何らかの対応が出来ないか、安心そのものを提供したいという想いから本サービスが誕生いたしました。「家事代行見守りサービス」を通じて、横浜で新生活をスタートする学生と、そのご家族に寄り添い、安心できる暮らしを支えてまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社横浜セイビ

代表者 ： 代表取締役社長 川口 大治

所在地 ： 〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1161-1 石井ビル1階

設立 ： 1982年7月

事業内容： 総合ビルメンテナンス業(清掃・設備管理・環境衛生)

業務用ケミカル・環境美化用品・ハウスクリーニング業務

家事代行サービス

資本金 ： 2,060万円

URL ： https://yokohama-seibi.co.jp/





※横浜セイビは、かながわSDGsパートナー登録、横浜市SDGs認証制度Y-SDGsの認証事業者、倫理法人会 倫理17000の認定企業になります。





【本サービスに関するお客様からのお問合せ先】

株式会社横浜セイビ スマイルサポート事業部(家事代行サービスのコピエ)

TEL： 0120-957-757 (平日 9：00～17：30)