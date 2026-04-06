株式会社MILK DO dore iku(本社：〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西23丁目1-10 代表取締役：延田 尚弘)は、株式会社アップライズ(本社：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目22-3マインズ北堀江7W 代表取締役 上岡 弘人)とこの度フランチャイズ契約を締結し、2026年4月18日(土)、『北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku?(以下、ミルクドドレイク)新山口店』を山口県山口市小郡新町7丁目1-34にオープンします。

食のコンサル集団「hanninmae」にプロデュースを委託し、「ミルクドドレイク」としては全国31店舗目(道内6店舗・道外25店舗)になります。





新山口店限定商品として「キャラメル蜜林檎(りんごクリームとキャラメルカスタード)」420円も販売。北海道産の生クリームにやさしい甘さと果実感あふれる林檎ジャムを合わせた、爽やかで上品なクリーム。そして、自家製カスタードクリームにほろ苦いキャラメルシロップを重ね、コク深く仕上げた濃厚クリームをもう一層。爽やかな林檎の酸味とキャラメルカスタードの香ばしさが重なり合い、味わいが変化していく贅沢なひと品です。





当ブランドは北海道美深町をはじめ、道内各地の牧場に依頼した生乳を使用し、北海道の第一次産業の発展と6次産業化に貢献することを目標としております。また北海道内企業同士のアライアンスを組み、生産→加工→販売まで一貫を実現。より安く、より早く、鮮度が高い商品を提供できます。また生産から販売まで顔が見えるため、お子様からご高齢まで安心安全に『ミルクドドレイク』の生ドーナッツをお楽しみになれます。





全国31店舗に拡がるミルクドドレイク

店舗限定「キャラメル蜜林檎(りんごクリームとキャラメルカスタード)」

提携牧場の乳牛

新山口店LINE









【「ミルクドドレイク」について】

北海道初の生仕立てドーナッツ専門店です。2023年2月14日(火)に札幌で1号店がオープンし、メディアやSNSに取り上げられ、連日行列ができております。

「生仕立てドーナッツ＝生ドーナッツ」とは、今までのドーナッツと違い、口の中に入れるとシュワっと消えるような食感で、手で持つと崩れそうなほど柔らかいのが特徴です。見た目のまんまるフォルムが可愛らしく、SNSに投稿する人が続出しており、北海道で今トレンドのスイーツです。





「ミルクドドレイク」の生ドーナッツは、北海道の雄大な大地がある十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。北海道の牧場で育てた保存料など使っていない低温殺菌の牛乳は、コクが出て甘味があります。またクリームには北海道根釧地区の生乳を使用した濃厚な生クリームをベースに様々な味付けのクリームをご用意しております。また高温で一気に揚げることで、外はカリッと揚がり、中身は生クリームのようなとろける口溶けになるよう仕上げています。味は純生ホイップ、自家製カスタード、ショコラナッツなどのレギュラーメニュー10種と店舗限定商品の計11種です。





自家製カスタード350円

純生ホイップ350円

ショコラナッツ420円





ミックスシュガー ： 290円

純生ホイップ ： 350円

アールグレイ ： 350円

自家製カスタード ： 350円

自家製ティラミス ： 380円

ミルクドグレーズ ： 360円

ショコラナッツ ： 420円

幸せあんバター ： 380円

ピスタチオ ： 460円

ふんわりきな粉 ： 290円

店舗限定

「キャラメル蜜林檎」： 420円

※価格は全て税込









【店舗概要】

店舗名 ： 「MILK DO dore iku?新山口店」

所在地 ： 〒754-0031 山口県山口市小郡新町7丁目1-34

定休日 ： なし

営業時間 ： 11時～19時

サービス提供形式： テイクアウト

税込価格帯 ： 290円～460円

TEL ： 050-8883-2121

Instagram ： https://www.instagram.com/milkdodoreiku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、日本全国の食を手掛けるプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。

Instagram： https://www.instagram.com/hanninmae.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==





まるやまめろん

マルヤマベーグルLOOP

SiOKUMA BAKERY

牛羊亭

海老仙人

全国で17業態48店舗プロデュース









■会社概要

会社名 ： 株式会社アップライズ

代表者 ： 代表取締役 上岡 弘人

所在地 ： 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目22-3マインズ北堀江7W

TEL ： 06-6684-9077

FAX ： 06-6684-9078

設立 ： 2021年3月31日

事業内容： 1.スポーツ選手のマネージメント及び肖像権の管理

2.研修、セミナー、講演会、講習会等の各種催事の企画、立案、

実施、運営及びそれらに関するコンサルティング業務

3.ソフトテニススクール及びアカデミーの運営及びそれらに関する

コンサルティング業務

4.広告代理業及び各種の宣伝に関する業務

5.YouTubeチャンネルの運営管理

URL ： https://up-rise-tennis.com/









【店舗・取扱商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社MILK DO dore iku

Tel：011-688-5994