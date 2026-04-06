札幌・北海道を舞台にテクノロジー／エンターテインメント／クリエイティブの領域を横断して展開してきた、まちなか複合フェス「NoMaps(ノーマップス)」が全国から一緒に新たな企画を生み出したい仲間が集まるキックオフイベントを4月13日(月)に東京で開催いたします。





4/13キックオフイベントの写真





【NoMapsとは】

NoMapsは、札幌・北海道から、テック・エンタメ・クリエイティブで世界をもっと面白くしよう、より良く変えていこうという志を持つ人たちが集い交わる大型イノベーションフェスティバルです。





＜ミッション＞

・クリエイティブ産業の活性化と他産業への波及

・創業支援・新産業の創造・投資の促進

・クリエイティブな市民文化の醸成

・札幌・北海道の国際的知名度・魅力の向上

・「世界屈指のイノベーティブなまちSAPPORO」の実現

を目的に開催10年目となった2025年は札幌市中心部の86会場でさまざまなセッション、イベントが開催され、延べ58,000人以上の方々が来場されました。





2026年は9月23日(水・祝)～27日(日)に開催が決定しています。

NoMaps公式サイト https://no-maps.jp/topics/nomaps2026/





NoMaps2025 TeamTOKYOのダイジェスト写真





【東京から企画を生み出す「NoMaps TeamTOKYO」の発足】

昨年より、都市と地域の共創をより推進するための新しい組織として「NoMaps TeamTOKYO」を発足。北海道および東京を拠点に事業を展開する企業・スタートアップ・クリエイターを中心としたメンバーが、次の社会・未来を創るための橋渡し役を担いました。





具体的には「人形劇アート×最先端AI」の舞台芸術や、「メタバース・AI×婚活支援」の企画出展、さまざまなクリエイター交流会などを実現いたしました。





NoMaps2025のダイジェスト写真





今年に開催される「NoMaps2026」でも全国から札幌で新たな企画を生み出したい仲間が集まるキックオフイベントを東京で開催いたします。





イベントではNoMapsの事務局メンバーおよび、「NoMaps TeamTOKYO」のメンバー、昨年NoMapsに全国から様々な企画で“参画”したプレイヤー達が登壇。NoMaps2026の概要のご紹介や、昨年実際にNoMapsに企画で参画したロールモデルの体験談を伺うトークセッションなどを予定しています。





今後東京では引き続き、北海道・札幌で何か仕掛けたい人や企業、団体が交流、共創出来るイベントや取り組みを開催していく予定です。









【イベント概要】

日時 ： 2026年4月13日(月)19:00～21:00(18:30受付開始)

※上記時間内で交流会も開催予定

参加人数： 50～60名程度

参加費 ： 1,000円(税込)

場所 ： リアルコクリバ(Real Co-Creation BASE)

東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル1F

https://livio-sumai.jp/lab/cocreba/

申し込み・イベント詳細について

https://nomaptokyo2604.peatix.com/









【タイムテーブル】

19時00分：オープニング 「NoMapsとは」

19時05分：「NoMaps2025を振り返る」TeamTOKYOトークセッション

19時30分：「NoMaps2026」公開企画会議

20時00分：交流会

20時45分：集合写真

21時00分：解散





※プログラム内容は変更となる可能性もございます。









【主催】

NoMaps実行委員会

https://no-maps.jp/co-creation_support_form