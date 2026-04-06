dotcircleが運営するファクタリング比較サイト「FundBridge」は、フリーランス・個人事業主200名を対象に「働き方と資金繰りに関する実態調査」を実施しました。





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調査の結果、60％が「会社員に戻りたいと思ったことがある」と回答しました。

最大の悩みは「収入が安定しない」(84％)で、自由回答では「毎月の収入の乱高下が激しすぎて生活に影響が出ている」「AIの発展で自分のような底辺は要らないのかなと感じる」といった切実な声が寄せられました。





また、45％が支払い遅延を経験、18％が未払い(踏み倒し)被害に遭っており、11％は泣き寝入りしていることも判明。一方、資金繰り改善に有効な「ファクタリング」の認知度は低く、63％が「詳しく知らない」と回答しました。









■調査結果サマリー

・「会社員に戻りたい」と思ったことがある60.0％(120名)

・収入が安定しないことがストレス84.0％(168名)

・仕事がなくなる不安を感じている58.5％(117名)

・支払い遅延を経験した45.0％(90名)

・未払い(踏み倒し)を経験した18.0％(36名)

・泣き寝入り(回収を諦めた)11.0％(22名)





調査結果サマリー





■調査結果の詳細

1.60％が「会社員に戻りたい」と思ったことがある

フリーランス・個人事業主に「会社員に戻りたいと思ったことはあるか」と聞いたところ、60.0％(120名)が「思ったことがある」と回答しました。





「しょっちゅう思う」と回答した人も6.0％おり、フリーランスとして働き続けることへの不安を抱えている人が少なくない実態が明らかになりました。





【会社員に戻りたいと思ったことは？】

・一度も思ったことはない：40.0％(80名)

・たまに思う：35.0％(70名)

・1～2回だけ思ったことがある：19.0％(38名)

・しょっちゅう思う：6.0％(12名)





会社員に戻りたいと思ったこと





2.最大の悩みは「収入が安定しない」(84％)

フリーランスとして困っていることを聞いたところ(複数回答可)、「収入が安定しない」が84.0％(168名)で圧倒的1位となりました。





次いで「仕事がなくなる不安」58.5％、「確定申告・税金の処理」45.0％、「国民健康保険・年金の負担が重い」38.5％と続き、フリーランスの「自由」の裏側にある経済的不安が浮き彫りになりました。





【フリーランスとして困っていること(複数回答)】

収入が安定しない ： 84.0％(168名)

仕事がなくなる不安 ： 58.5％(117名)

確定申告・税金の処理 ： 45.0％(90名)

国民健康保険・年金の負担が重い： 38.5％(77名)

老後の資金が不安 ： 36.0％(72名)

貯金ができない ： 28.0％(56名)

入金が遅い(入金サイトが長い) ： 22.0％(44名)

報酬を値切られる ： 19.0％(38名)

ローンや審査に通りにくい ： 12.0％(24名)





フリーランスとして困っていること





3.フリーランスの本音「一番キツかったこと」(自由回答)

自由回答で「フリーランスとして一番キツかったこと」を聞いたところ、収入の不安定さ、支払いトラブル、クライアントとの関係など、さまざまな苦悩が寄せられました。





【収入の不安定さに関する声】

「毎月収入の乱高下が激しすぎて、日常生活にも影響が出ている。多く入って喜んでいた翌月にいきなりゼロに近くなることもあり、毎月気を張り続けているのがキツい」(フリーランス歴1年未満)





「5年以上仕事を定期的に依頼してくれていたクライアントの仕事が終了し、その分収入が減った。それ以来、仕事を探すのがやや大変に感じている」(フリーランス歴10年以上)





「月5～10万円が0円になるのはキツかった。コロナ禍で取引先の事業が縮小し、しばらく仕事がない状態が続いた」(フリーランス歴5年以上)





【AIの台頭による不安】

「ここ数ヶ月、イラストの仕事が獲得できない。AIを使えば誰でも簡単に作品を作れるようになった。私のような底辺のイラスト描きは要らないのかな？と感じている。今が一番キツい」(イラストレーター)





「AIその他ツールの発展に伴う報酬低下が、日常的に最も頻繁かつ一番キツい」(ライター)





【支払いトラブルに関する声】

「何日に振り込みますと言っていたのが、数日後、さらにその後…と延び、最終的にはメッセージに返信すらしてくれなくなった。口座の残高がどんどん減っていくのを見るのが一番辛かった」(フリーランス歴3年)





「仕事を完了したのに、その会社が入金前に倒産してしまった。1円も振り込んでもらえないまま終わった」(フリーランス歴5年)





「知り合いから仕事を受けたが、売り上げが立ったら払うとの約束で進めてしまった。いまだに支払ってもらえず、訴訟も視野に入れている」(フリーランス歴1年)





【税金・社会保険料の負担】

「税金や社会保険料が、会社員の時に比べてかなり負担が大きい。特に健康保険料は、こんなに取られるのかと思うくらいかかる。所得税より負担が大きい」(フリーランス歴3年)





4.45％が「支払い遅延」を経験、18％は未払い被害

フリーランスの45.0％(90名)が支払い遅延を経験していることがわかりました。





さらに深刻なのは、18.0％(36名)が「未払い(踏み倒し)」を経験していることです。





回収状況を聞いたところ、11.0％(22名)が「泣き寝入りした(回収を諦めた)」と回答しており、法的手段を取れずに泣き寝入りするケースが少なくない実態が明らかになりました。





【支払い遅延の経験】

・ない ： 55.0％(110名)

・数回ある ： 24.5％(49名)

・何度もある ： 10.5％(21名)

・1回だけある： 10.0％(20名)





支払い遅延の経験





【遅延・未払いの詳細】

・経験したことはない ： 53.0％(106名)

・支払い遅延を経験した(最終的には支払われた) ： 29.0％(58名)

・未払い(踏み倒し)を経験した ： 10.0％(20名)

・未払いと遅延の両方を経験した ： 8.0％(16名)





遅延・未払いの詳細





【回収状況】

・経験なし ： 53.5％(107名)

・何度も催促してようやく回収できた： 20.0％(40名)

・直接交渉して回収できた ： 13.0％(26名)

・泣き寝入りした(回収を諦めた) ： 11.0％(22名)

・弁護士や専門家に相談した ： 2.5％(5名)





回収状況





5.入金サイトは「1ヶ月以上」が約半数

報酬の入金までにかかる期間を聞いたところ、47.0％(94名)が「1ヶ月以上」と回答しました。





入金サイトが長いことで、次の仕事に必要な資金が不足する「資金繰り問題」が発生しやすくなります。





【入金サイト】

・1ヶ月程度(翌月末払いなど) ： 43.5％(87名)

・案件によってバラバラ ： 24.5％(49名)

・即日～1週間以内 ： 19.0％(38名)

・2週間程度 ： 9.5％(19名)

・2ヶ月以上 ： 3.5％(7名)





入金サイト





6.36.5％が契約書を「ほとんど交わしていない」

取引先との契約書の締結状況を聞いたところ、36.5％(73名)が「ほとんど交わしていない」または「まったく交わしていない」と回答しました。





契約書がないことで、支払いトラブルが発生した際に法的手段を取りにくくなるリスクがあります。





【契約書の締結状況】

・一部の取引先とは交わしている： 38.5％(77名)

・すべての取引先と交わしている： 25.0％(50名)

・ほとんど交わしていない ： 21.5％(43名)

・まったく交わしていない ： 15.0％(30名)





契約書の締結状況





7.ファクタリング認知度は63％が「詳しく知らない」、一方で55％が「条件次第で使いたい」

売掛金を早期に現金化できる「ファクタリング」の認知度を聞いたところ、63.0％(126名)が「詳しく知らない」と回答しました。





一方で、利用意向については55.0％(110名)が「条件次第で使いたい」「ぜひ使いたい」と回答しており、資金繰りの解決策として潜在的なニーズがあることがわかりました。





【ファクタリングの認知度】

・名前は聞いたことがあるが詳しくは知らない： 33.5％(67名)

・知っているが利用したことはない ： 30.0％(60名)

・まったく知らない ： 29.5％(59名)

・利用したことがある ： 7.0％(14名)





ファクタリングの認知度





【ファクタリングの利用意向】

・手数料次第では使いたい ： 42.5％(85名)

・あまり使いたくない ： 28.5％(57名)

・使いたくない ： 16.5％(33名)

・ぜひ使いたい/積極的に使いたい： 12.5％(25名)





ファクタリングの利用意向





■調査結果まとめ

今回の調査から、フリーランス・個人事業主の多くが「収入の不安定さ」という共通の課題を抱えていることが明らかになりました。





60％が「会社員に戻りたい」と思った経験があり、その背景には、84％が感じている「収入が安定しない」ストレス、45％が経験した「支払い遅延」、さらには18％が被害に遭った「未払い(踏み倒し)」といった、フリーランス特有の資金繰りリスクがあります。





一方で、売掛金を早期に現金化できる「ファクタリング」の認知度は低く、63％が「詳しく知らない」と回答。しかし、55％が「条件次第で使いたい」と答えており、正しい情報が届けば資金繰りの選択肢として活用される可能性があることがわかりました。





FundBridgeでは、フリーランス・個人事業主の方が安心して資金調達の選択肢を検討できるよう、ファクタリング会社の比較情報や口コミを中立的な立場で提供してまいります。









■調査概要

調査タイトル： フリーランス・個人事業主の働き方と資金繰りに関する実態調査

調査期間 ： 2026年2月

調査方法 ： インターネット調査

調査対象 ： フリーランス・個人事業主として活動している方

有効回答数 ： 200名

調査主体 ： FundBridge編集部









■回答者の属性

【職業形態】

・フリーランス(副業・兼業) ：44.5％(89名)

・フリーランス(専業) ：38.5％(77名)

・個人事業主(店舗・事務所なし)：9.5％(19名)

・個人事業主(店舗・事務所あり)：7.5％(15名)





【業種】

・ライター・編集者 ： 30.0％(60名)

・その他 ： 26.5％(53名)

・デザイナー＆クリエイティブ： 16.0％(32名)

・エンジニア・プログラマー ： 8.5％(17名)

・建設・職人系 ： 6.5％(13名)

・その他専門職 ： 12.5％(25名)





【フリーランス歴】

・1年～3年未満 ： 26.5％(53名)

・10年以上 ： 19.5％(39名)

・3年～5年未満 ： 19.5％(39名)

・1年未満 ： 18.5％(37名)

・5年～10年未満： 16.0％(32名)





【年収】

・100万円未満 ： 49.0％(98名)

・100万円～300万円未満： 27.5％(55名)

・300万円～500万円未満： 14.5％(29名)

・500万円以上 ： 9.0％(18名)









■引用・転載について

本調査内容は、以下の条件のもと自由にご利用いただけます。

・「出典元：ファクタリング比較サイトFundBridge」の明示

・調査記事( https://fundbridge.jp/media/workingstyle-and-finances/ )へのリンク設置









■ FundBridgeについて

サイト名： FundBridge(ファンドブリッジ)

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