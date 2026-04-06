スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区天神、代表取締役：原 浩之助）は、2026年4月1日付の事業再編に伴い、登録商標「リピートEC®」（第6340731号）を冠した専門事業部「リピートEC®事業部」を新設したことをお知らせいたします。本事業部では、EC事業者および実店舗（飲食店・エステ・医院など）に対し、LINE公式アカウントやCRMツールを活用したリピート促進・LTV（顧客生涯価値）最大化の支援をワンストップでご提供します。

■ 背景と課題認識：新規獲得から「リピート・LTV重視」へのシフト

EC市場の拡大が続く一方、Web広告費の高騰や新規顧客獲得コスト（CPA）の上昇により、既存顧客のリピート購買率向上・LTV最大化への需要が急増しています。しかし、多くの中小EC事業者や実店舗においては、以下のような課題が慢性化しています。•CRM施策（顧客関係管理）の導入ノウハウがない•継続的に運用するための社内リソースが不足している•新規顧客は獲得できても、「一度購入・来店した顧客が戻ってこない」スパイアソリューションは、この課題に特化した支援を体系化し、顧客が自然にリピートする仕組みづくりを支援するため、登録商標「リピートEC®」のブランドのもと、専門事業部として独立・強化いたしました。

■ リピートEC®事業部の主な支援内容

当事業部では、顧客との接点構築から引き上げ、継続的な分析・改善までを一貫してサポートします。【1】LINE構築・CRM設計国内9,600万人が利用し、圧倒的な開封率（60～70%）を誇るLINEを集客・育成のメインチャネルとして活用。ステップ配信や顧客属性に合わせたセグメント配信による、効果的なリピート促進シナリオを設計・構築します。【2】引き上げシナリオ設計（EC向け）初回購入者を定期購入や高単価商品へと自然に誘導する購買フロー（引き上げシナリオ）を設計します。デジタル上のコミュニケーションだけでなく、商品に同梱するツール（同梱物）やフォローメールなど、顧客体験全体を設計の対象とします。【3】リピート通販コンサルティング（EC向け）通販・D2C事業者向けに、売上データや離脱ポイントの精緻な分析を実施。データに基づいた具体的な改善提案を行い、LTVの最大化に貢献します。【4】実店舗向けLINE集客サービス「Lキテ」飲食店、エステサロン、クリニックなどの実店舗向けに、来店客をリピーターに変える仕組みを構築するサービス「Lキテ」を提供。月額15,000円から導入可能で、最短2週間で運用を開始できます。オリジナルクーポンの作成やショップカード機能などを活用し、来店頻度の向上を支援します。▼店舗向けLINE公式構築サービス「Lキテ」の詳細はこちら▼https://lp.spire.info/l-kite/

■ 「リピートEC®」について

「リピートEC®」は、スパイアソリューション株式会社の登録商標（第6340731号）です。EC通販・実店舗という業態を問わず、顧客が「自然とまた買いたくなる」「また来たくなる」仕組みづくりを一貫して支援する、当社の独自のサービスコンセプトを表しています。

■ 会社概要

会社名 ：スパイアソリューション株式会社代表者 ：原 浩之助所在地 ：福岡市中央区天神5丁目5番13号 天神あかしビル2F設立 ：2019年4月3日HP ：https://spire.info/お問合せ：https://spire.info/contact/事業内容：①集める:アドマーケティング事業部 ②定着させる:リピートEC®事業部 ③深耕する:D2Cグロース/サブスク事業部 ④広げる:ソーシャルセリング事業部 ⑤社会へ還元する:サステナビリティ支援事業部