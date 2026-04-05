YOSHIKI、新章の幕開け本日4月5日（日）「YOSHIKI CHANNEL」生放送決定 「YOSHIKI CLASSICAL 2026」東京最終日を一部独占生中継
YOSHIKIの本格復帰を飾るクラシカルコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 2026」が東京ガーデンシアターにて開幕し、4月5日の最終公演に注目が集まっている。これに伴い、4月5日（日）17:00より東京最終公演の一部を、公式配信番組「YOSHIKI CHANNEL」にて独占生中継することが決定した。配信はニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）にて実施予定で、一部はYouTubeにて一般公開も予定されている。
本公演は、4月3日（金）より3日間にわたり開催されており、5日に最終日を迎える「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 - Tokyo 3 Nights 世界への第一章」。その集大成ともいえるステージの一部が、リアルタイムで世界へ届けられる。
番組では、公演の一部生中継に加え、会場の熱気やファンの声を交えながら現地の臨場感を伝える。さらに、公演直後の舞台裏にもカメラが入り、ステージの余韻をそのまま映し出す特別構成となっている。東京公演を終えた直後の心境に加え、ワールドツアー第二章として発表された米ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホール公演や、大きな反響を呼んだF1日本グランプリでの国歌演奏についても言及する予定。
今回のクラシカル公演は、約3年ぶりとなる本格的なシリーズとして開催される。2024年に受けた3度目の首の手術、2025年を通じた長期リハビリを経て、日本人初となるサウジアラビア・アルウラでの歴史的公演を実現。そして2026年、本公演は、YOSHIKIにとって本格復帰を象徴する重要なステージとなる。これまで世界各国で公演を成功させてきたYOSHIKIが、再び日本から新たな一歩を踏み出す。
また、7月には米ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールにて、クラシカル・ワールドツアー第二章「YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”」の開催も決定。本公演は、その世界展開へとつながる重要な起点として位置づけられている。
さらに、4月9日（木）20:30より、「YOSHIKI CHANNEL」にて「yoshikitty Special」の生配信が決定。2026年サンリオキャラクター大賞の投票開始にあわせた特別企画として実施され、yoshikittyの出演に加え、一部内容は当日解禁となるスペシャル企画も予定されている。
YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES
WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”
日程：現地時間2026年7月16日（木）、17日（金）
会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール
チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026
【YOSHIKI CHANNEL】
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2230326
4月5日（日）17:00「YOSHIKI CLASSICAL」東京公演最終日 一部独占生中継
YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/dmwyxyRgQz8
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/UxWLXNQ1a9o
YouTube 一般公開放送 https://youtube.com/live/_kPd1gk95Og
4月9日（木）20:30「yoshikitty Special」生配信
YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/wRU1PIS0ohA
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/PH0dGduSMkw
YouTube 一般公開放送 https://youtube.com/live/pzznhtIMJz0
＜YOSHIKI関連リンク＞
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/
YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial