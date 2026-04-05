YOSHIKI、新章の幕開け本日4月5日（日）「YOSHIKI CHANNEL」生放送決定 「YOSHIKI CLASSICAL 2026」東京最終日を一部独占生中継

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKIの本格復帰を飾るクラシカルコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 2026」が東京ガーデンシアターにて開幕し、4月5日の最終公演に注目が集まっている。これに伴い、4月5日（日）17:00より東京最終公演の一部を、公式配信番組「YOSHIKI CHANNEL」にて独占生中継することが決定した。配信はニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）にて実施予定で、一部はYouTubeにて一般公開も予定されている。

本公演は、4月3日（金）より3日間にわたり開催されており、5日に最終日を迎える「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 - Tokyo 3 Nights 世界への第一章」。その集大成ともいえるステージの一部が、リアルタイムで世界へ届けられる。

番組では、公演の一部生中継に加え、会場の熱気やファンの声を交えながら現地の臨場感を伝える。さらに、公演直後の舞台裏にもカメラが入り、ステージの余韻をそのまま映し出す特別構成となっている。東京公演を終えた直後の心境に加え、ワールドツアー第二章として発表された米ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホール公演や、大きな反響を呼んだF1日本グランプリでの国歌演奏についても言及する予定。

今回のクラシカル公演は、約3年ぶりとなる本格的なシリーズとして開催される。2024年に受けた3度目の首の手術、2025年を通じた長期リハビリを経て、日本人初となるサウジアラビア・アルウラでの歴史的公演を実現。そして2026年、本公演は、YOSHIKIにとって本格復帰を象徴する重要なステージとなる。これまで世界各国で公演を成功させてきたYOSHIKIが、再び日本から新たな一歩を踏み出す。

また、7月には米ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールにて、クラシカル・ワールドツアー第二章「YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”」の開催も決定。本公演は、その世界展開へとつながる重要な起点として位置づけられている。

さらに、4月9日（木）20:30より、「YOSHIKI CHANNEL」にて「yoshikitty Special」の生配信が決定。2026年サンリオキャラクター大賞の投票開始にあわせた特別企画として実施され、yoshikittyの出演に加え、一部内容は当日解禁となるスペシャル企画も予定されている。

YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES

WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”

日程：現地時間2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

【YOSHIKI CHANNEL】

・ニコニコチャンネル（日本）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2230326

4月5日（日）17:00「YOSHIKI CLASSICAL」東京公演最終日 一部独占生中継

YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）

・日本語放送 https://youtube.com/live/dmwyxyRgQz8

・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/UxWLXNQ1a9o

YouTube 一般公開放送 https://youtube.com/live/_kPd1gk95Og

4月9日（木）20:30「yoshikitty Special」生配信

YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）

・日本語放送 https://youtube.com/live/wRU1PIS0ohA

・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/PH0dGduSMkw

YouTube 一般公開放送 https://youtube.com/live/pzznhtIMJz0

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