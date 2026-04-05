log you、春の新生活と挑戦を後押しする「桜色オーバーレイ」「 LET′S GO TO THE TOP」2曲同時リリース

アソビシステム株式会社

昨年11月にPEAK SPOTより第3のグループとしてデビューし、6月に初のワンマンライブを控えているlog youが、2026年4月5日（日）に新曲「桜色オーバーレイ」と「LET'S GO TO THE TOP」を同時配信リリースした。

「桜色オーバーレイ」は、新たな始まりと出会いの季節に贈る応援ソング。早口でエネルギッシュなボーカルや甘く可愛いセリフ、メンバー同士の掛け合いなど、多彩な展開が目まぐるしく繰り広げられ、未来への期待に胸を膨らませるポジティブな歌詞を春らしい軽快なサウンドに乗せて届ける。カップリング曲「LET'S GO TO THE TOP」は、迷いや不安も力に変えていく強い想いを込めた、夢や目標に向かって走り続ける人へのメッセージソング。どちらの楽曲も、ポジティブなエネルギーに満ち、新しい季節に一歩踏み出したくなるような、心躍る2曲に仕上がっている。

また、log youは6月10日（水）に東京・Spotify O-EASTにて初のワンマンライブ「log you 1stワンマンライブ～call you log～」を開催。現在、チケットが発売中なので、彼女たちの活躍を是非“記録”してほしい。

＜楽曲リリース概要＞

log you Digital Single「桜色オーバーレイ」

配信日：2026年4月5日（日）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Sakurairo_Overlay

＜ワンマンライブ概要＞

「log you 1stワンマンライブ～call you log～」

日程：2026年6月10日（水）

会場：東京都 Spotify O-EAST

時間：開場 17:30 / 開演 18:30

チケットはこちら：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2606735

＜ライブ情報＞

「ろぐゆーにろぐいん！ ～でっかい奇跡巻き起こそ！～」

日程：2026年4月5日（日）

会場：東京都 飛行線シアター

時間：開場 17:30 ／ 開演 18:30

詳細はこちら：https://logyou.asobisystem.com/live_information/detail/35690

＜log you Profile＞

アソビシステムが手掛ける、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで”PEAK（頂上）”を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」より、誕生した新アイドルグループ。

グループ名には、“記録・つながりの証”を意味する「log」と“ファン一人一人”、つまり”あなた”を表す「you」を組み合わせ、「あなたとの毎日を記録し、ともに歩んでいく」という想いが込められている。

Official site：https://logyou.asobisystem.com/

X：https://x.com/_log_you_

Instagram：http://instagram.com/_log_you_/

YouTube：https://www.youtube.com/@log_you_log_you

TikTok：https://www.tiktok.com/@_log_you_