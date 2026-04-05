愛知こどもホスピスプロジェクト、「認定NPO法人」に認定

NPO法人愛知こどもホスピスプロジェクト

生命を脅かす病気や障がいのあるこどもときょうだい・ご家族の居場所づくりに取り組む認定NPO法人愛知こどもホスピスプロジェクト（以下「ACHP」）は、2026年4月1日付で名古屋市より「認定特定非営利活動法人（認定NPO法人）」の認定を受けましたのでお知らせいたします。

2023年4月の法人設立から3年での認定取得となります。本年8月に東海地方初の地域型こどもホスピス「長久手のおうち」（愛知県長久手市）の開設を控える中、認定取得により寄附者への税制優遇が適用され、個人・法人を問わず、より多くの方にご支援いただきやすい体制が整いました。

1. 認定NPO法人化による寄附者への税制優遇

認定NPO法人への寄附は、以下の税制上の優遇措置の対象となります。

【個人の寄附者】

確定申告により、「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。

税額控除の場合：（寄附金額 － 2,000円）× 40% が所得税額から直接控除されます（所得税額の25%が上限）。

所得控除の場合：（寄附金額 － 2,000円） が課税所得から控除されます（所得の40%が上限）。

都道府県・市区町村が条例で指定した場合、個人住民税の寄附金税額控除も適用されます。

例：年間3万円をご寄附いただいた場合、税額控除を選択すると 最大11,200円 の所得税が軽減されます。

【法人の寄附者】

一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が可能です。CSR・ESG活動としてのご支援が、税務上もより有利になります。

2. 認定取得の背景と意義

ACHPは2022年10月の準備委員会発足以来、患者家族・医療従事者・地域の皆さまと共に、東海地方にこどもホスピスをつくるための活動を続けてまいりました。



2023年 4月 NPO法人設立

2023年11月 名古屋市副市長への要望書提出

2024年～ 勉強会・グリーフの会・フォトプロジェクト等を継続実施

2024年 8月 欧州こどもホスピス視察

2026年 2月 全国こどもホスピスサミット開催、クラウドファンディング開始

2026年 3月 クラウドファンディング開始11日で目標300万円を達成

2026年 4月 認定NPO法人 認定取得 ← 本リリース

2026年 8月 「長久手のおうち」開設予定

認定NPO法人の取得は、ACHPの運営の透明性と公益性が所轄庁の審査により認められた証です。

寄附を主な財源として運営する地域型こどもホスピスにとって、寄附者への税制優遇は活動の持続可能性を支える重要な基盤となります。

3. クラウドファンディング実施中 ── 「長久手のおうち」開設に向けて

現在、「長久手のおうち」の開設資金を募るクラウドファンディングを実施中です。開始からわずか11日で第一目標の300万円を達成し、現在はネクストゴール600万円に向けて挑戦を続けています。

▶ クラウドファンディングページ： https://for-good.net/projects/1002838(https://for-good.net/project/1002838)

4. 「長久手のおうち」について2026年 8月 開設予定 「長久手のおうち」

「長久手のおうち」は、愛知県長久手市の一軒家を活用した小さなこどもホスピスです。小児がんや難病など、生命を脅かす病気とともに生きるこどもたちとそのきょうだい・ご家族が、入院中や通院の合間に、病院でも自宅でもない「もうひとつの居場所」として安心して過ごせる場を目指しています。東海地方に常設のこどもホスピスが開設されるのは初めてとなります。

5. 代表理事 畑中めぐみ コメント

愛知こどもホスピスプロジェクトは、このたび2026年4月1日付をもって認定NPO法人となりました。

ここまで活動を続けてこられたのは、日頃より支えてくださっている皆さまのおかげです。

心より感謝申し上げます。

私はこれまで約25年にわたり、看護師・研究者として、小児がんや難病の子どもとそのご家族に関わってきました。その中で感じ続けてきたのは、「病院では支えきれない時間がある」という現実です。

治療が続く中でも、子どもたちには日常があり、家族にはそれぞれの想いがあります。

しかし、その時間を安心して過ごせる場所は、日本ではまだ十分に整っていません。



私たちは、「存分に生きるを、一緒に。」を理念に、医療や福祉の枠組みを越え、地域の中で子どもと家族がその人らしく過ごせる場として、こどもホスピスの実現を目指しています。

今回の認定は、私たちの活動に対する社会的な信頼をいただいていることの証であると同時に、「この活動を継続していく責任」をより一層強く自覚する機会でもあります。

現在は、2026年8月の開設を目指す地域型の拠点「長久手のおうち」の準備を進めています。

この小さな一歩を確実に形にしながら、その先にある「大きなこどもホスピス」の実現へとつなげていきます。



こどもホスピスは、特別な場所ではなく、地域の中にある「もうひとつの居場所」です。

子どもや家族だけでなく、関わるすべての人がそれぞれのかたちで関われる、そんな文化を育てていきたいと考えています。

これからも、多くの皆さまとともに、この取り組みを進めてまいります。

6. 寄附金受領証明書の発行について

認定日（2026年4月1日）以降にいただいたご寄附について、確定申告にご利用いただける「寄附金受領証明書」を発行いたします。詳細はACHP公式ウェブサイトをご確認ください。

7. 団体概要

・団体名：認定NPO法人 愛知こどもホスピスプロジェクト

・代表者：畑中 めぐみ

・所在地：愛知県名古屋市名東区一社4丁目255 3F

・公式HP：https://www.achp.jp/

・本件に関するお問い合わせ先：hello@achp.jp

＜参考＞ 認定NPO法人制度とは

NPO法人のうち、運営組織および事業活動が適正であり公益の増進に資するものとして、所轄庁（都道府県知事または指定都市の長）の認定を受けた法人です。パブリック・サポート・テスト（PST）をはじめとする8つの基準を満たす必要があり、認定の有効期間は5年間です。

認定NPO法人への寄附には、個人・法人双方に税制上の優遇措置が適用されます。

【関連情報】設立3周年記念「こどもホスピス写真展」、4月6日（月）より開催

設立3周年を記念し、4月6日（月）～12日（日）の期間、名古屋駅直結「エスカ地下街 センタープラザ・光の広場」にて「こどもホスピス写真展」を開催します。

4月11日（土）・12日（日）には体験・交流プログラムも予定しています。

ぜひお立ち寄りください。

※ 本リリース内の情報は2026年4月5日現在のものです。

※ 税制優遇の詳細については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。