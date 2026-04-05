高価買取 おたからや、4月の催事買取を全国13会場で開催｜愛知・静岡・埼玉・東京・神奈川・大阪

株式会社いーふらん催事会場

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）が運営する高価買取 おたからやは、2026年4月に全国13会場にて催事買取イベントを開催いたします。

2026年3月以降の中東情勢の緊迫化を背景に金相場の変動が激しい今こそ、まずはお手持ち品の現在価値を正確に把握しておくタイミングです。買取価格は査定当日の市場相場をもとに算出されるため、相場の変動が続く局面では、査定のタイミングが結果を左右します。

また、春は新生活のスタートに合わせて身の回りを整理する方が増える季節です。使わなくなったブランドバッグやアクセサリー、タンスに眠ったままのジュエリーなど、この機会にまとめてお持ちいただくことをおすすめします。

おたからやでは金相場の専門家が最新の相場情報を随時発信しておりますのでぜひご覧くださいませ。



2026年4月の金相場専門家コメント

https://www.otakaraya.jp/gold/gold-expert-archive/2026-4/



催事は、この期間のみの特別開催となっております。「そのうち売ろう」と思いながら眠らせているお品物がございましたら、ぜひこの機会にお持ちください。全国1,700店舗以上（2026年3月時点）を展開するおたからやの査定員が、お近くのスーパー・ホームセンターで無料査定を実施いたします。

｜4月の催事買取スケジュール一覧（4月1日～4月25日開始分）

以下の13会場にて、高価買取 おたからやの催事買取を開催いたします。

メガセンタートライアル 大府店（愛知県大府市）

開催期間：2026年4月1日（水）～ 4月9日（木）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：愛知県大府市桃山町2-42-1 入口入ってすぐ左手の風除室スペース

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=メガセンタートライアル大府店+愛知県大府市桃山町2-42-1&query_place_id=ChIJI4bZcQCDBGARasYgwr7fn8U(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%A4%A7%E5%BA%9C%E5%BA%97+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E5%BA%9C%E5%B8%82%E6%A1%83%E5%B1%B1%E7%94%BA2-42-1&query_place_id=ChIJI4bZcQCDBGARasYgwr7fn8U)

西友 南新屋店（静岡県藤枝市）

開催期間：2026年4月1日（水）～ 4月11日（土）

開催時間：9：00～18：00

会場住所：静岡県藤枝市南新屋408-4 1F サービスカウンター前ギフト売り場

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=西友南新屋店+静岡県藤枝市南新屋408-4&query_place_id=ChIJex-50-RPGmARoO_9-1BVmJI(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E8%A5%BF%E5%8F%8B%E5%8D%97%E6%96%B0%E5%B1%8B%E5%BA%97+%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E8%97%A4%E6%9E%9D%E5%B8%82%E5%8D%97%E6%96%B0%E5%B1%8B408-4&query_place_id=ChIJex-50-RPGmARoO_9-1BVmJI)

西友 瀬戸店（愛知県瀬戸市）

開催期間：2026年4月4日（土）～ 4月10日（金）

開催時間：9：00～18：00

会場住所：愛知県瀬戸市西寺山町18 1F 風除室（エレベーター横）

備考：開催時間にご注意ください

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=西友瀬戸店+愛知県瀬戸市西寺山町18&query_place_id=ChIJUfW926VoA2ARMIrZuPM4MWE(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E8%A5%BF%E5%8F%8B%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%BA%97+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%AF%BA%E5%B1%B1%E7%94%BA18&query_place_id=ChIJUfW926VoA2ARMIrZuPM4MWE)

ヨークフーズ 東岩槻店（埼玉県さいたま市）

開催期間：2026年4月6日（月）～ 4月19日（日）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：埼玉県さいたま市岩槻区諏訪5-1-1 1階 ふれあいコーナー入口

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ヨークフーズ東岩槻店+埼玉県さいたま市岩槻区諏訪5-1-1&query_place_id=ChIJTXwOgby4GGARw7JH6tdoH9k(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%9D%B1%E5%B2%A9%E6%A7%BB%E5%BA%97+%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E5%B8%82%E5%B2%A9%E6%A7%BB%E5%8C%BA%E8%AB%8F%E8%A8%AA5-1-1&query_place_id=ChIJTXwOgby4GGARw7JH6tdoH9k)

トライアル 西友武蔵新城店（神奈川県川崎市）

開催期間：2026年4月10日（金）～ 4月23日（木）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：神奈川県川崎市中原区上新城2-12-1 2F サッカー台横スペース

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=トライアル西友武蔵新城店+神奈川県川崎市中原区上新城2-12-1&query_place_id=ChIJufnl74r1GGARWPCqxjEk46s(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E8%A5%BF%E5%8F%8B%E6%AD%A6%E8%94%B5%E6%96%B0%E5%9F%8E%E5%BA%97+%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E6%96%B0%E5%9F%8E2-12-1&query_place_id=ChIJufnl74r1GGARWPCqxjEk46s)

Olympic 高井戸店（東京都杉並区）

開催期間：2026年4月11日（土）～ 4月24日（金）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：東京都杉並区高井戸東3-21-17 1F 風除室

備考：Olympicで利用できるCGC商品券プレゼント実施中

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Olympic高井戸店+東京都杉並区高井戸東3-21-17&query_place_id=ChIJ1U2W5hnyGGARr8nbokq_74s(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Olympic%E9%AB%98%E4%BA%95%E6%88%B8%E5%BA%97+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%9D%89%E4%B8%A6%E5%8C%BA%E9%AB%98%E4%BA%95%E6%88%B8%E6%9D%B13-21-17&query_place_id=ChIJ1U2W5hnyGGARr8nbokq_74s)

ヘイワールド!!（埼玉県北本市）

開催期間：2026年4月12日（日）～ 4月25日（土）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：埼玉県北本市深井6-87 メインホール

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ヘイワールド!!+埼玉県北本市深井6-87&query_place_id=ChIJB6OcU3bSGGARecv7pJyUXIA(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89!!+%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E5%8C%97%E6%9C%AC%E5%B8%82%E6%B7%B1%E4%BA%956-87&query_place_id=ChIJB6OcU3bSGGARecv7pJyUXIA)

ナフコトミダ 瑠璃光店（愛知県名古屋市）

開催期間：2026年4月13日（月）～ 4月19日（日）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：愛知県名古屋市北区瑠璃光町4-2-1 クリーニング側出口風除室

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ナフコトミダ瑠璃光店+愛知県名古屋市北区瑠璃光町4-2-1&query_place_id=ChIJf25kJ2txA2AR1yEt4nPSJwg(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%8A%E3%83%95%E3%82%B3%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%80%E7%91%A0%E7%92%83%E5%85%89%E5%BA%97+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E7%91%A0%E7%92%83%E5%85%89%E7%94%BA4-2-1&query_place_id=ChIJf25kJ2txA2AR1yEt4nPSJwg)

Olympic 武蔵浦和店（埼玉県さいたま市）

開催期間：2026年4月20日（月）～ 5月3日（日）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：埼玉県さいたま市南区別所7-3-1 1階フードコート脇

備考：Olympicで利用できるCGC商品券プレゼント実施中

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Olympic武蔵浦和店+埼玉県さいたま市南区別所7-3-1&query_place_id=ChIJ99pMVmLqGGAR2rIjOMtx8aU(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Olympic%E6%AD%A6%E8%94%B5%E6%B5%A6%E5%92%8C%E5%BA%97+%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%BA%E5%88%A5%E6%89%807-3-1&query_place_id=ChIJ99pMVmLqGGAR2rIjOMtx8aU)

島忠 ホームズ与野店（埼玉県さいたま市）

開催期間：2026年4月20日（月）～ 5月4日（月）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：埼玉県さいたま市中央区新中里3-20-30 1階店頭 ATM横

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=島忠ホームズ与野店+埼玉県さいたま市中央区新中里3-20-30&query_place_id=ChIJAxW35LvBGGARKSDTxtRMMIk(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E5%B3%B6%E5%BF%A0%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E4%B8%8E%E9%87%8E%E5%BA%97+%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%96%B0%E4%B8%AD%E9%87%8C3-20-30&query_place_id=ChIJAxW35LvBGGARKSDTxtRMMIk)

島忠 ニトリホームズ宮原店（埼玉県さいたま市）

開催期間：2026年4月23日（木）～ 5月4日（月）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目820-5 1F エレベーター前

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=島忠ニトリホームズ宮原店+埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目820-5&query_place_id=ChIJQY2WobrGGGARUqzynl2Znlw(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E5%B3%B6%E5%BF%A0%E3%83%8B%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E5%AE%AE%E5%8E%9F%E5%BA%97+%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E6%A4%8D%E7%AB%B9%E7%94%BA1%E4%B8%81%E7%9B%AE820-5&query_place_id=ChIJQY2WobrGGGARUqzynl2Znlw)

コーナン 新大阪センイシティー店（大阪府大阪市）

開催期間：2026年4月24日（金）～ 4月30日（木）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号 イベントスペース

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=コーナン新大阪センイシティー店+大阪府大阪市淀川区西宮原2-2-17&query_place_id=ChIJgY7b7knkAGAR00hLZP4gwu0(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%B3%E6%96%B0%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E5%BA%97+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E6%B7%80%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E5%8E%9F2-2-17&query_place_id=ChIJgY7b7knkAGAR00hLZP4gwu0)

ヨークマート 妙蓮寺店（神奈川県横浜市）

開催期間：2026年4月25日（土）～ 5月6日（水）

開催時間：10：00～19：00

会場住所：神奈川県横浜市港北区菊名2-16-12 1階風除室

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ヨークマート妙蓮寺店+神奈川県横浜市港北区菊名2-16-12&query_place_id=ChIJUW3c35NeGGARvW_oDm_KVu0(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A6%99%E8%93%AE%E5%AF%BA%E5%BA%97+%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E6%B8%AF%E5%8C%97%E5%8C%BA%E8%8F%8A%E5%90%8D2-16-12&query_place_id=ChIJUW3c35NeGGARvW_oDm_KVu0)

｜「こんなものでも売れるの？」──思い込みを捨ててまずは査定へ

「傷がある」「片方しかない」「古すぎる」──そんな理由でお家に眠っているお品物こそ、査定に出してみてください。おたからやの査定員は、思いがけない価値を見つけ出すプロです。

こんな状態のお品物も喜んで査定いたします

・ どこかでなくしてしまい、片方だけ残ったピアスやイヤリング

・ 引っかけて切れたまましまい込んでいるネックレスやブレスレット

・ 治療が終わり、ずっと置きっぱなしになっている金歯

・ 何年も止まったままの古い腕時計

・ ぶつけて傷がついてしまった宝石・ジュエリー

・ 流行が変わって持ち歩かなくなったブランドバッグや財布

・ 実家の整理で出てきた骨董品・切手・古銭・金券

・ 贈り物でもらったが使っていない貴金属・ブランド品

高価買取 おたからやが対応する幅広い買取ジャンル

・ 金・プラチナのアクセサリー（指輪・ネックレス・ブレスレット・ブローチなど）

・ 金歯・インゴット（地金）・金貨

・ ダイヤモンド・ルビー・サファイア・エメラルド・真珠など宝石類

・ 高級腕時計（ロレックス、パテック フィリップ、オメガ、カルティエなど）

・ ブランドバッグ・財布・小物（ルイ・ヴィトン、エルメス、シャネル、グッチなど）

・ 切手・古銭・記念コイン・金券

・ 骨董品・美術品・掛け軸・茶器など

｜なぜ今、催事で査定を受けるべきなのか

１.相場が動いている今、「査定額」は日々変わっています

金の買取価格は、査定当日の市場相場をそのまま反映します。相場下落が続く局面では、査定のタイミングが結果を左右します。

相場変動の激しい今こそ、まずは現在のお手持ち品の価値を正確に把握しておくべきタイミングです。

２. 「お出かけのついで」にプロの目を利用できる

おたからや店舗まで足を運ぶ必要がある査定を、今だけお近くのスーパーやホームセンターで受けることができます。わざわざ遠出する手間をかけず、お買い物の合間に「プロの鑑定」を無料で活用できるのは、この催事期間だけの特別なメリットです。



３.眠らせている資産を、その場で「即戦力」へ

「いつか」と思っている間に、お品物の経年劣化が進んでしまうこともあります。催事なら、査定から現金化までその場でスピーディーに完了。査定料はもちろん無料ですので、「とりあえず今の価値を確かめる」という気軽な気持ちで、査定をしてみませんか？

｜高価買取 おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,700店舗以上（2026年3月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（受付時間：9：00～19：00 年中無休）

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410