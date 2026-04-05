累計発行部数57万部超の「人新世」シリーズ最新刊！　斎藤幸平・著『人新世の「黙示録」』、集英社より4月6日（月）発売

株式会社集英社

気鋭の経済思想家・斎藤幸平氏による渾身の書き下ろし、『人新世の「黙示録」』が、2026年4月6日（月）に「集英社シリーズ・コモン」より刊行されます。

『人新世の「黙示録」』（斎藤幸平・著／集英社シリーズ・コモン）書影戦争と欠乏と選民ファシズムの時代が到来。「世界の終わり」を生き抜くための羅針盤！

累計発行部数50万部超のベストセラー『人新世の「資本論」』（集英社新書）の続編となる本書。前著で警鐘を鳴らした気候危機は、予想以上に悪化し、気候崩壊と呼ばれる段階に突入しています。

資本主義が招いた気候崩壊。そこから世界は極度の欠乏経済へ──。奪い合いの不安のなかで、他者を切り捨てる「選民ファシズム」が蔓延し、戦争も次々と勃発する現代。破滅への行進をどう止めるのか？ 気鋭の経済思想家が、その秘策を提示します。



【おもな内容】

・気候崩壊と戦争によって世界は欠乏経済の時代に突入

・欠乏経済から戦争が止まらず、また欠乏が進む悪循環

・イラン戦争の資源・エネルギー不足に、どう対応すればよいのか？

・テック・エリートたちは「世界の終わり」にどう適応しようとしているのか？

・欠乏と格差を固定化させるテクノ資本主義

・不安の悪循環を逆回転させ、「破局」の時代を共に生き抜くための切り札とは？



【人新世（ひとしんせい）とは？】

人類の過剰な経済活動が、地球の地質や生態系に与えた負の影響を重くみて提唱されている、地質時代の区分のこと。現在の公式な地質時代である完新世とは区切るべきではないか、と議論を呼んでいます。

『人新世の「黙示録」』（斎藤幸平・著／集英社シリーズ・コモン）宣伝用POP

【各界が絶賛！】

■落合陽一氏（メディアアーティスト）

久しぶりに赤線を引きながら唸った。反論したい箇所ほど面白い、稀有な本。

■三牧聖子氏（国際政治学者）

飽くなき技術革新が人類を救う――そう囁くテック・エリートが造る「ノアの方舟」にあなたの席はない。普遍的な人類の救済へ、ラディカルな希望をつなぐ書。

■國分功一郎氏（哲学者）

「暗黒社会主義」の衝撃。この絶望的な提案が、私たちの大きな希望になる！

■柄谷行人氏（思想家）

資本主義の暴走による諸システムの崩壊により、少数の富裕層以外は地獄のような苦境に追いやられ始めているという著者の絶望を私も共有している。本書が提言する、新たなる「計画経済」「プロレタリア独裁」の行方を見守りたい。

【著者プロフィール】

斎藤幸平（さいとう・こうへい）

1987年生まれ。経済思想家。東京大学大学院総合文化研究科准教授。ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士（哲学）。Karl Marx’s Ecosocialism によりドイッチャー記念賞を歴代最年少で受賞。『人新世の「資本論」』は19言語に翻訳され、世界的ベストセラーとなった。



【書誌情報】

書籍名：『人新世の「黙示録」』

著者：斎藤幸平

発売日: 2026年4月6日（月）

定価：1,870円（10％税込）

ページ数 ‏: ‎320ページ

レーベル名：集英社シリーズ・コモン

発行：集英社

ISBN：978-4-08-737010-2

【『人新世の「資本論」』増補新版も同時発売！】

『人新世の「資本論」』増補新版（斎藤幸平・著／集英社シリーズ・コモン）書影

世界的ベストセラーとなった『人新世の「資本論」』に、補考「オーバーシュートと進歩の終わり」を収録した完全版！

人類の経済活動が地球を破壊する「人新世」=環境危機の時代。気候変動を放置すれば、この社会は野蛮状態に陥るでしょう。それを阻止するには資本主義の際限なき利潤追求を止めなければならないが、資本主義を捨てた文明に繁栄などありうるのでしょうか。

その解決策のヒントは、著者が発掘した晩期マルクスの思想の中に眠っていました。

世界的に注目を浴びる俊英が、豊かな未来社会への道筋を具体的に描きだします



【書誌情報】

書籍名：『人新世の「資本論」』増補新版

著者：斎藤幸平

発売日: 2026年4月6日（月）

定価：1,980円（10％税込）

ページ数 ‏: ‎352ページ

レーベル名：集英社シリーズ・コモン

発行：集英社

ISBN：978-4-08-737009-6



【「集英社シリーズ・コモン」の好評既刊】

テック・エリートの支配に警鐘を鳴らす『テクノ封建制』（ヤニス・バルファキス 著／関美和 訳）、トランプ時代の世界経済地図を描いた『「世界の終わり」の地政学 上・下』(ピーター・ゼイハン 著／山田美明・長尾莉紗 訳)など。

https://shueisha-common.jp/