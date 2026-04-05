【東京グレートベアーズ】2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP進出決定のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

本日2026年4月5日(日)の試合結果により、東京グレートベアーズのレギュラーシーズン6位以上が確定し、2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIPへの進出が決定いたしました。

引き続き東京グレートベアーズへのご支援、ご声援をよろしくお願いいたします。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月、FC東京バレーボールチームの休部に伴い、株式会社ネイチャーラボへの全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/