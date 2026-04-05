【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Joyful Education」2027年親子留学プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の語学学校 Joyful Education にて、「2027年親子留学プロモ」を実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_04_05

2027年親子留学プロモについて

【対象開始日】

・2027年1月4日開始：先着10組

・2027年2月1日開始：先着10組

・2027年6月28日または7月5日開始：先着10組

・2027年8月3日開始：先着10組

※各開始日ごとに先着10組（国籍不問）が対象となります。

【内容】

・4週間登録：お一人様 約16,000円割引

・8週間登録：お一人様 約23,000円割引

親子2人留学、2人部屋、4週間の場合

通常料金 ：約450,000円

プロモ適用料金：約419,000円→約31,000円の割引

Joyful Educationの特徴

1.安全で快適な親子留学環境

Joyful Educationは、セブ・マクタン島のT-Shine Hotel内に位置し、親子留学に最適な環境です。自然豊かなロケーションにあり、ホテル内で安全かつ清潔な環境で英語を学ぶことができます。ピークシーズンには親子留学専門校として、多くの家族が安心して学び、遊びを楽しんでいます。

2.女性に優しい学習環境

Joyful Educationは「FEMALE-FRIENDLY」を掲げ、安心して学べる語学研修を提供しています。単独留学の場合も含め、男女問わず幅広い年齢層の方を受け入れており、どなたでも安心して英語学習に集中できる環境が整っています。

3. 快適な滞在と充実したサポート

Joyful Educationでは、提携ホテルの快適なお部屋で心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ふかふかのベッドや充実したアメニティで、留学生活の疲れを癒やします。さらに、専用の無料シャトルバスで安心してショッピングや観光を楽しむことができ、勉強と遊びのバランスが取れた「遊学」を実現します。

Joyful Educationの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/21紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=21&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。Joyful Educationの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_04_05

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media