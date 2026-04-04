【TAC警察官・消防官（消防士）】「春割キャンペーンFirstで2027年合格目標コースが1.1万円引き！」（～4/30）

TAC株式会社2027年合格目標のコースを始めるなら今！お得に始めて合格を目指しましょう！

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、警察官・消防官（消防士）を検討中の皆様へ向けて、2027年合格目標コースがリーズナブルにお申込いただける「春割キャンペーンFirst」を期間限定で実施です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_campaignharu.html警察官・消防官試験の攻略に、TAC以外のものは必要ありません。

受験生は一人ひとり学習の開始時期が異なります。

TACでは、いつ学習を開始しても、最終合格・内定が勝ち取れるようにニーズに即したコースをご用意しております。ただし、受験生全員に共通する合格への近道はひとつだけ。

それは「受験を決めたら、すぐに学習を開始する」ことです。

春咲キャンペーンFinal対象コースはコチラ

2027年合格目標 総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_sogo.html)

警察官・消防官を目指す方の標準的なコース

2027年合格目標 総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_hon.html)

タイパ重視でより効率化を目指す方におすすめのコース

2027年合格目標入門総合本科生Plus・入門総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_nyumonhon.html)

土台づくりからはじめる「基礎講義」つきコース

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_campaignharu.html

4月13日（月）にオンラインで開催！

2026年4月13日（月）19:00 ～ Zoomで配信します！予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#005

東京消防庁の本試験まで、あと少しですね。

直前期になり、1次試験への不安が募る方も多いかと思います。

この直前期であっても、貴重な1点を増やす方法が、実はあります！

東京消防庁の教養試験の傾向を紹介し、1次試験を突破法について、警察官・消防官コースの担任 高橋 勇樹 講師が説明します。

論文についても、説明します！

東京消防庁の受験を考えている方は、ぜひ、奮ってご参加ください。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

【日 時】

●2026年4月13日（月）19：00～

※Zoomにて配信いたします

【対象者】

●消防官（消防士）の受験をお考えの方

●消防官（消防士）に興味をお持ちの方

【進 行】

TAC警察官・消防官講座 担任 高橋 勇樹 講師

警察・消防をはじめとした公安職の試験は勉強ができるだけでは受かりません。勉強はもちろん人物試験対策がとても大切です。TACでは警察消防試験専用の担任が在籍し、皆様の筆記試験対策や人物試験対策のお手伝いをします。TACのシステムをうまく活用して一緒に合格を目指しましょう！

視 聴 方 法

予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#005

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html