累計30,000組のハワイウェディングフォト専門店が初のガーデンプランを発表、完全貸切のプライベートガーデン×ビーチの2ロケーション撮影をリリース記念特価259,000円から提供

株式会社アメリカンホリデーズ

ハワイ専門のウェディングフォト・フォトウェディングサービスを提供する株式会社アメリカンホリデーズ（本社：東京都江東区、代表取締役：遠藤 秀登）は、同社初となるガーデン撮影プラン「ザ・カイ・プライベートガーデン＆ビーチ撮影フォトプラン」の提供を開始しました。オアフ島ハワイカイエリアに位置する完全貸切型プライベートガーデンとビーチの2ロケーションで撮影を行う本プランは、新プラン誕生記念のキャンペーン価格259,000円（税込）から利用できます。併せて、ガーデンでの本格挙式とビーチ撮影がセットになった「ザ・カイ・プライベートガーデン挙式＆ビーチ撮影プラン」（キャンペーン価格329,000円・税込）も提供を開始しています。詳細は以下のとおりです。

累計30,000組の専門店が初めて手がける「ガーデン撮影」

アメリカンホリデーズは2012年の設立以来、ハワイウェディングフォト専門店として累計30,000組以上の撮影実績を重ねてきました。ビーチ、タウン、教会、ホテルなど多彩なロケーションでの撮影プランを40種類以上展開していますが、「ガーデン」での撮影プランはこれまでラインナップにありませんでした。

同社によると、以前から「緑に囲まれたナチュラルな写真も残したい」「人目を気にせず、ふたりだけの空間でゆっくり撮影したい」という声が利用者から寄せられており、ガーデンロケーションの選定を進めていたとのことです。「完全貸切であること」「撮影映えする美しさがあること」「安心してお届けできるクオリティであること」の3条件を満たすガーデンとして、今回「ザ・カイ・プライベートガーデン」の採用に至りました。

近年、ハワイ フォトウェディング市場ではロケーションの多様化が進んでいます。リクルートブライダル総研「結婚総合意識調査2024」によると、結婚を機とした写真撮影の実施率は過去最高を更新しており（出典：https://souken.zexy.net/research_news/marriage-wedding/msgi.html ）、撮影スタイルや場所へのこだわりも高まっています。アメリカンホリデーズの初のガーデンプランは、こうした市場の変化に対応する取り組みです。

2つのプランの概要

プラン１.：ザ・カイ・プライベートガーデン＆ビーチ撮影フォトプラン

完全貸切のプライベートガーデンで45分、アラモアナビーチで45分、合計120カットの撮影データが含まれるプランです。キャンペーン期間中は、通常別途手配となるガゼボと椅子12脚のセッティングが特典として含まれます。

キャンペーン価格：259,000円（税込）／通常価格：329,000円（税込）

詳細を見る :https://american-holidays.jp/info/mauloagardenphotoplan/

プラン２.：ザ・カイ・プライベートガーデン挙式＆ビーチ撮影プラン

プラン１.の内容に加え、牧師による本格ガーデン挙式、ウクレレシンガーの生演奏、挙式コーディネーターのサポートが含まれます。挙式を行わなくても特別感のある写真を残したいカップルから、本格的なガーデンウェディングを希望するカップルまで対応できる構成です。

キャンペーン価格：329,000円（税込）／通常価格：459,000円（税込）

詳細を見る :https://american-holidays.jp/info/mauloagardenphotoplan/

いずれのプランもウェディングドレス・タキシード・ヘアメイク・アクセサリー・造花ブーケ・送迎・撮影データが含まれるコミコミ設計です。現地では日本人スタッフが撮影に同行し、言葉の心配なく撮影に臨めます。キャンペーン対象は2026年12月31日までの撮影分です。

ザ・カイ・プライベートガーデンの特徴

撮影会場となるザ・カイ・プライベートガーデンは、ワイキキから車で約30分、オアフ島東側のハワイカイエリアに位置するプライベートガーデンです。青々とした芝生、ハワイらしいヤシの木、存在感のあるバニアンツリーが特徴で、背景にはココヘッドの稜線が映り込みます。

公園やビーチのように他の観光客が写り込む心配がなく、完全に貸し切った空間でリラックスしながら撮影を行える点が最大の魅力です。ガーデン内には白いフォールディングチェアが並ぶセレモニースペースや、ヴェールで飾り付けられた大樹のフォトスポットが設けられています。

今後の展望

アメリカンホリデーズでは、今回のガーデンプランの追加により、ビーチ・タウン・教会・ガーデンとハワイウェディングフォトの主要ロケーションをすべてカバーする体制が整いました。今後も利用者の声に基づき、新たなロケーションやプランの開発を進めてまいります。

プラン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51762/table/9_1_ca4cfde665646bef7ca41240c54dd916.jpg?v=202604050451 ]

会社概要

会社名：株式会社アメリカンホリデーズ

代表者：代表取締役 遠藤 秀登

設立：2012年

所在地：東京都江東区

事業内容：ハワイ専門ウェディングフォトサービス

URL：https://american-holidays.jp/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アメリカンホリデーズ 広報担当

TEL：03-5472-7323

Email：info@ameholi.co.jp