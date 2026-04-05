指トレは“力”から“構造”へ。欧州デザイン思想を受け継ぐ最新ツール「Pocket Ninja」再注目

株式会社Ebertallee

力ではなく、使い方。

クライミングトレーニングツール「Boulderball」の開発思想を受け継ぐ新製品として、

株式会社Ebertallee（本社：京都府）は現在、

ポケットサイズで持ち運び可能な指専用トレーニングツール「Pocket Ninja」を、

応援購入サービスMakuakeにて先行販売中です。

一般販売予定価格は7,980円（税込）で、

現在はMakuake限定で一般販売価格よりもお得に購入可能です。

（https://www.makuake.com/project/pocketninja/）

■ 背景：「強さ」より「継続」が重要な時代へ

「強さ」より、「続けられること」が結果を変える。

クライミングにおいて、これまで重視されてきたのは「強さ」でした。

しかし現在は、

・指の故障リスク

・継続できないトレーニング

・過負荷によるパフォーマンス低下

といった課題が顕在化し、

“どれだけ強くなるか”ではなく、

“どれだけ壊さず続けられるか”が重要視される時代へと変化しています。

■ Boulderballの思想を継ぐ「姉妹モデル」

左：Pocket Ninja ／ 右：Boulderball

Pocket Ninjaは、

欧州でデザイン評価を受けたトレーニングツール「Boulderball」の思想をベースに、

・よりコンパクトに

・より日常に取り入れやすく

・より精度の高い動きにフォーカス

した姉妹モデルとして開発されました。

■ 日本人の手にもフィットするサイズ設計

日本人の手にもフィットするサイズ設計｜7cm・140gのコンパクト設計

従来のトレーニングツールでは、

・サイズが大きすぎる

・指の可動域に合わない

・細かい動きが再現しづらい

といった課題がありました。

Pocket Ninjaは、

約7cm・140gのコンパクト設計により、

・日本人の手にも収まりやすい

・指先の繊細な動きを再現できる

・過度な負荷をかけずにコントロールできる

構造を実現しています。

「大きすぎて使いにくい」という声から生まれた設計です。

■ 世界基準で評価されたデザイン思想

Pocket Ninjaの開発背景には、

世界的なデザイン評価が存在します。

前作「Boulderball」は、

国際的なデザインアワード

A’ Design Award（イタリア）を受賞。

その流れを受けて開発された本製品も、

イタリアのプロダクトデザイナー

Martin Oberhauserによって設計されています。

「機能とデザインの融合」にあります。さらに本製品は、海外のデザインメディアにも掲載され、

プロダクトとしての完成度と設計思想の独自性が紹介されています。

掲載記事はこちら：https://designradiant.com/171597

■ スポーツ科学に基づく「壊さない指」の思想

力ではなく、“使い方”を整える。

本製品の開発には、

スポーツ科学修士でありクライマーでもある

Dieter Koflerの理論が反映されています。

クライミングにおいて重要なのは、

・筋力ではなく「使い方」

・強化ではなく「制御」

・負荷ではなく「バランス」

という考え方です。

Pocket Ninjaは、

“正しい動きを自然に習得する”構造により、

指への過度な負担を抑えながら、

効率的なトレーニングを可能にします。

■ Boulderballとの違い｜“ポケットサイズ”という進化

ポケットに入る、本格指トレ。

Pocket Ninjaは、Boulderballの思想を継ぎながら、

用途をより日常へと広げたモデルです。

・Boulderball：握る・支えるなどの全体的な動き

・Pocket Ninja：指先の精度・コントロール・判断力

という違いがあり、

「どこでもできるトレーニング」として設計されています。

■ クライマーからも支持の声

実際のクライマーが選んでいる理由。

実際の使用者からは、

「最初は小さすぎると思ったが、使ってみると全然違う」

「短時間でもしっかり指に意識が入る」

といった声が上がっています。

特に、

・指トレが続かない

・ジムに行けない日がある

・短時間で整えたい

といったニーズに応えるツールとして支持を集めています。

■ 「遊びながら整える」という新しいトレーニング

遊びの中に、トレーニングがある。

Pocket Ninjaの最大の特徴は、

“遊びながら整う”設計です。

従来のトレーニングにあった

・きつい

・続かない

・痛めそう

といった課題に対し、

自然と手に取ってしまう設計により、

トレーニングを習慣ではなく“体験”へと変えます。

■ プロジェクトページ

本プロジェクトでは、

日本での普及を目的に、

一般販売前の今回限りの特別価格（最大41%OFF）にてご提供しています。

数量・期間ともに限定となりますので、

ぜひこの機会にご体験ください。

Pocket Ninjaは現在、

Makuakeにて先行販売中です。

https://www.makuake.com/project/pocketninja/

株式会社Ebertallee

「指先から、新たな可能性をひらく」



株式会社Ebertallee（Ebertallee Co., Ltd.）は、

最新の技術やトレンドをもとに、海外で評価されている

革新的なプロダクトを厳選し、日本市場に紹介・展開すること

を目的とした企業です。



機能性だけでなく、デザイン性や体験価値を重視し、

日常の中で“使い続けたくなる道具”を通じて、

新たな価値を提案しています。





｜ PocketNinja について

『PocketNinja』は、指先と脳の関係性に着目し開発された、

新しいトレーニングギアです。



指の使い方が重要とされるスポーツ「ボルダリング」の発想を

ベースに設計されており、つまむ・押す・支えるといった

多様な動作を通じて、指先の機能と脳への刺激を同時に引き出します。



デスクワークやスマートフォン中心の生活で単調になりがちな

指の動きを、遊びながら自然に広げることができる設計となって

おり、年齢やレベルを問わず取り組める点も特長です。





｜会社概要

会社名：株式会社Ebertallee（エベタリー）

英語表記：Ebertallee Co., Ltd.

所在地：京都府京都市

設立：2025年11月4日



｜ 販売サイト

Boulderball 公式オンラインストア（BASE）

https://boulderball.base.shop



｜関連URL

PocketNinja プロジェクトページ（Makuake）

https://www.makuake.com/project/pocketninja/



Boulderball シリーズ 日本Amazon販売ページ

https://amzn.asia/d/01nl85c