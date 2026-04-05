「一石三鳥グループ」プレゼンツ”食の動画王決定戦2026”を開催。賞金総額1000万円。

株式会社Human Qreate

一石三鳥グループは、代表Instagramフォロワー3万人突破を記念し、インフルエンサー参加型の動画投稿企画『食の動画王決定戦2026』を2026年4月7日より開催いたします。

※フードインフルエンサー以外も参加可能。参加賞は一石三鳥グループで使えるお食事券1万円分。



本企画は、単なるプロモーションではなく。

日々、飲食店を訪れ、撮影し、編集し、発信する

--その一連の営みを担うインフルエンサーの「価値」を賞賛し更に価値のある仕事にする為の取り組みです。

わずか数分で視聴されるリール動画の裏側には、時間・労力・創造性が凝縮されています。

しかしその価値は、これまで十分に報われてきたとは言えません。

一石三鳥グループは、そうしたクリエイターの努力に対し「敬意」と「対価」をもって応えるべきだと考え、本企画を立ち上げました。

再生回数はもちろんクリエイティブという表現も評価対象とし、インフルエンサーという存在そのものの価値向上を目指します。また、本企画はフォロワー数に制限を設けず、これから世に出る新たな才能にも門戸を開いています。

■企画概要

参加者が投稿した動画の再生回数および内容をもとに、以下の賞金を進呈いたします。

- 1位：100万円（1名様）- 2位：50万円（1名様）- 3位：10万円（10名様）- 特別賞：20万円（5名様）

※特別賞は再生回数に関わらず、クリエイティブ性を基準に選出

さらに、参加者全員に対し、参加賞として1万円分の商品券を贈呈いたします。

（※上位受賞者・特別賞受賞者を除く）

なお、受賞者には賞金のほか、「食の動画王決定戦2026」の記念盾が贈られます。

※盾は制作中。デザインは変更となる可能性があります。

表彰基準構成比

- 再生回数：70%- クリエイティビィティー：20%- 独自性：10%で最終評価させて頂きます。

■参加方法

2026年4月6日以降、対象店舗へ来店。

店内や体験の様子を動画で撮影していただき、

指定ハッシュタグ「#食の動画王決定戦2026」を付けて投稿。

※撮影にかかる実費はご負担となりますのでご理解の程よろしくお願い致します。

■選考・発表について

投稿された動画の中から、6月末を目処に一石三鳥グループ公式Instagramアカウントよりご連絡をさせていただきます。

受賞者には、後日一石三鳥グループ公式Instagramアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。参加賞についても、投稿者様に直接公式Instagramアカウントよりご案内をさせていただきます。

■実施期間

2026年4月7日～2026年6月15日まで

■一石三鳥グループの考え

全ての人・物・金・事に価値に

正しく光を当てること。

本企画は今回インフルエンサーやクリエイターの価値・可能性を更なる飛躍を手助けしたい。

ただその一心です。

2026年は一石三鳥グループのみの開催となりますが2027年からは業界全体を巻き込んで

参加企業数を増やし、参加インフルエンサーを増やし盛り上げて行きたいと考えております。

「一石三鳥グループ」店舗一覧

【東京エリア】

厳選焼鳥一石三鳥 本店

住所／港区新橋4-20-2

03-5843-8909

営業／17:00 - 23:00

（L.O. 料理22:00 ドリンク22:30） 不定休

厳選焼肉一石三鳥

住所／港区新橋3-22-2 つるやTKビル 6F

03-6435-7144

営業／月～土17:00 - 23:00

日16:00 - 22:30不定休

鮨処 一石三鳥

住所／港区新橋 フォーワンビル 1F

03-6435-9959

営業／17:00 - 23:00

（L.O. 料理22:00 ドリンク22:30） 不定休

赤坂焼肉 八面六秘

港区赤坂4-3-13 堀口ビル 1F

03-6277-7255

営業／17:00 - 22:30

（L.O. 料理21:30 ドリンク22:00）

サムジョ 赤坂

港区赤坂4-3-13 堀口ビル 1F

03-6277-7255

営業／11:00～13:30（L.O.13:00）

日・祝休

一石三鳥別邸

港区西麻布1-8-12 ARISTO西麻布 1F

03-6434-9495

営業／「ランチ」11:30 - 15:00（L.O. 14:00）

「ディナー」17:00 - 23:00（L.O. 22:00）

オステリア マンジャーレ

中央区勝どき2-9-2

03-5534-8827

営業／17:00 - 23:00

和牛料理 一石三鳥 総本店

港区新橋4-22-1 新虎あずまビル 1F

03-6435-6129

営業／17:00 - 23:00（L.O. 料理22:30）

サムジョ 新橋

港区新橋4-22-1 新虎あずまビル 1F

03-6435-6129

営業／10:00 - 13:00（L.O. 12:30）

水休

Mixology Station 舶来

港区新橋4-22-1 新虎あずまビル 3F

03-6453-0629

営業／月～木・日18:00 - 01:00（L.O. 00:00）

金・土・祝日・祝前日18:00 - 02:00（L.O. 01:00）

祝後日18:00 - 03:00（L.O. 02:00）

鮨 八咫烏

港区新橋4-20-2フォーワンビル 2F

03-6435-9471

営業／17:00 - 23:00

麻布十番 鮨 すずめ

港区六本木6-17-6 4F

050-5596-6046

営業／「月」18:30 - 23:00

「火～金、祝前日・祝後日」12:00 - 14:00、18:30 - 23:00

「土・日・祝日」、12:00 - 14:00、17:00 - 22:00

※ディナー2部制

「平日」18:30～、21:00～ 「土日祝」17:00～、19:30～

BISTRO UN TROIS（4月29日開業予定）

渋谷区円山町5-11

鮨匠 一石三鳥（5月4日開業予定）

渋谷区円山町5-11

【京都エリア】

京都 和牛料理 一石三鳥

京都市下京区大宮3-24 オークハウス 1F

075-585-2422

営業／17:00 - 23:00（L.O. 料理22:00）

【大阪エリア】

鮨処 一石三鳥 大阪

大阪市福島区福島2-6-20

050-5462-8564

営業／16:30 - 23:00 木休

鮨 豊

大阪府大阪市福島区福島3-5-19 N3 フクシマ 4F

050-5462-4751

営業／「1部」17：30～、「2部」20：00～ 不定休

和牛料理 一石三鳥 大阪

大阪府大阪市福島区福島3-5-19 N3FukushiMA 3F

06-6485-7753

営業／「月～日」17:00 - 23:00（L.O. 22:00） 木休

産直鮨 一石三鳥

大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート バルチカ０３ エキウエ

06-6485-8234

営業／「火～金・祝日・祝前日・祝後日」17:00 - 22:00

「土・日」12:00 - 15:00、17:00 - 22:00

月休