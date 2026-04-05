【200名限定】レジェンドバンド「無双∞」始動。5/15大阪1stライブのチケット販売開始！ ～SNSフォロワー700万超の新世代「Mumeixxx」が参戦～

株式会社Cloud Illusion

株式会社Cloud Illusion（本社：大阪府豊中市、代表取締役：大隅直人）は、80～90年代のゲーム音楽界を支えた4名の巨匠による新プロジェクト、バンド「無双∞（むそうインフィニティ）」の結成を発表。

2026年5月15日（金）に大阪・Yogibo META VALLEYにて開催される1stライブ『Level 01: The Beginning』のチケット販売を開始いたしました。

本公演は、わずか200名限定のプレミアムライブです。藤田晴美、伊藤賢治、今村孝矢、森田交一（魔王魂）という、かつての名作を支えたレジェンド陣に加え、第1弾コラボアーティストとしてSNS総フォロワー数700万人超を誇るZ世代の人気インフルエンサー・Mumeixxx（ムメイ）の参戦。

2026年3月にメジャー最新曲「イロニア」をリリースし、現在進行形でトレンドを席巻しているMumeixxx。

彼女の圧倒的な「今」の熱量が、40年の歴史を持つレジェンドたちの「音」と激突し、音楽シーンに新たな衝撃を与えます。

■ なぜ、このコラボは「事件」なのか？

SNS総フォロワー数700万人超、TGC（東京ガールズコレクション）での圧巻のパフォーマンスや大手企業CM出演など、Z世代のアイコンとして走り続けるMumeixxx。一方、『ロックマン』や『ロマンシング サ・ガ』で世界を熱狂させたレジェンドたち。

このコラボは、単なる共演ではなく、「SNSが生んだ最新の熱狂」が「ゲーム音楽の伝統」をアップデートする、文化的なパラダイムシフトです。

■クリエイティブの産声を共感する「リアル体験型ライブ」

従来の「完成された音楽を聴く」ライブとは一線を画し、ステージ上で「創造」そのものをパフォーマンスとして披露します。

1.【おかんP降臨】伝説の「5分で神曲作り」を完全再現

SNSで「〇〇みたいな曲作れる？」と題した即興曲が話題の藤田晴美（おかんP）。その圧倒的な職人技をライブ会場で披露します。

2.【即興×融合】アートと音楽が交差する「リアルタイム創造」

『スターフォックス』等の生みの親・今村孝矢氏が、ライブの熱量に合わせてその場でキャラクターを描き出します。

3.【今村孝矢氏 監修】限定キャラクターグッズ展開

今村氏が全面的に指揮を執り、メンバーとMumeixxxを新たに描き下ろしたオリジナルグッズを会場で先行販売いたします。

[メンバーキャラ・ロゴ]

https://drive.google.com/drive/folders/1Clr0MB__l_9798wQqYJwnqDZQo3lA4WC?usp=sharing

■チケット販売情報（先着順）

伝説の始動を至近距離で体感できる、わずか200名限定のプラチナチケットです。

販売ページURL：https://l-tike.com/order/?gLcode=53538

料金：8,800円（税込）※入場時別途ドリンク代600円

クラウドファンディングURL：https://camp-fire.jp/projects/937030/idea

■公演概要

タイトル：無双∞ 1stライブ Level 01: The Beginning

日時：2026年5月15日（金） 開場18:00 / 開演19:00

会場：Yogibo META VALLEY (大阪)

出演：藤田晴美（代表作: ロックマン3）、伊藤賢治（代表作: ロマンシング サ・ガ）、今村孝矢（代表作: スターフォックス）、魔王魂/森田交一（代表作: シャイニングスター）

ゲスト：Mumeixxx（ムメイ）

■ プロフィール

【無双∞（むそうインフィニティ）】

ゲーム・アニメ業界で40年以上にわたり愛され続けてきたレジェンドたちが、従来の枠を超えた音楽体験を創造するために集結。

固定ボーカルを置かず、多彩なアーティストとのコラボレーションを展開する。

【株式会社Cloud Illusion】

大阪府豊中市を拠点に、デジタルマーケティング、ゲーム開発、パブリッシャー事業を展開。アイデアで人々を豊かにすることをミッションとしている。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Cloud Illusion

無双∞プロジェクト担当：大西

Mail: info@c-ill.com / TEL: 06-4400-0361

公式サイト: https://www.cloud-illusion.com/